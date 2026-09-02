Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ: Εξέταση ούρων στο σπίτι θα μπορεί να ανιχνεύσει 9 στους 10 καρκίνους της ουροδόχου κύστης

Νέα δεδομένα στη «μάχη» κατά του καρκίνου από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.

Ένα τεστ ούρων δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κυστεοσκόπηση. Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα χρήσιμο επικουρικό εργαλείο στη «μάχη» κατά του καρκίνου.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ διερευνούν κατά πόσο ένα τεστ ούρων, θα μπορούσε να ανιχνεύσει περισσότερες από εννέα στις δέκα περιπτώσεις καρκίνου της ουροδόχου κύστης, σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο European Urology Oncology, διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και την εταιρεία βιοτεχνολογίας Nonacus, και συμπεριέλαβε σχεδόν 1.000 ασθενείς σε επτά νοσοκομεία στην Αγγλία και τη Σκωτία.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αν το τεστ αποδειχθεί αποτελεσματικό θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των ασθενών που χρειάζονται επείγουσες, πιο επεμβατικές διαδικασίες (κυστεοσκόπηση). Εάν μια μεγαλύτερη δοκιμή είναι επιτυχής, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες ασθενείς ετησίως θα γλιτώσουν την κυστεοσκόπηση.

Περισσότερες από 300.000 κυστεοσκοπήσεις πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο και υπάρχουν σημαντικές λίστες αναμονής σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με το BBC. Αν και η εξέταση ούρων δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κυστεοσκοπήσεις, θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής που διεξήχθη στο NHS, διαπιστώθηκε ότι η εξέταση ούρων Galeas εντόπισε το 92% των περιπτώσεων καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα σήμαινε ότι υπήρχε πιθανότητα άνω του 99% ο ασθενής να μην είχε καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Το τεστ ελέγχει για τυχόν γενετικό υλικό που αποβάλλεται στα ούρα από τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και αναπτύχθηκε αρχικά από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ με χρηματοδότηση από το Cancer Research UK (CRUK). Αναζητά περισσότερες από 450 μεταλλάξεις DNA που σχετίζονται με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης σε 23 γονίδια.

Να σημειωθεί ότι, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι πιο συχνός σε άνδρες άνω των 60 ετών και το κύριο σύμπτωμα είναι η παρουσία αίματος στα ούρα.

Πάντως, οι ερευνητές εκτιμούν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για την επαρκή αξιολόγηση του τεστ.