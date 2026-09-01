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Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση

Μελέτες
Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση
insung yoon / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 19:51
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Ποια ώρα της ημέρας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία του καρκίνου.

Οι ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν θεραπεία το πρωί αντί για το απόγευμα ενδέχεται να ζουν έως και δύο φορές περισσότερο, σύμφωνα με νέα έρευνα. Μεγαλύτερο όφελος από την ανοσοθεραπεία νωρίς το πρωί, αντί για μετά το μεσημεριανό γεύμα, φάνηκε να έχουν οι ασθενείς με καρκίνο του δέρματος ή του πνεύμονα, καθώς και με ορισμένες μορφές καρκίνου των νεφρών.

Η ανοσοθεραπεία βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, οι ασθενείς που έκαναν τις περισσότερες θεραπείες τους το πρωί έζησαν για περισσότερο από το διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν τη θεραπεία τους κυρίως το απόγευμα.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης ανέφερε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως «φαίνεται να υπάρχει μια ένδειξη που αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω». Ωστόσο, η μελέτη δεν μπορούσε να αποδείξει ότι η μεγαλύτερη επιβίωση οφειλόταν στο γεγονός ότι η θεραπεία χορηγήθηκε το πρωί.

Ο Paul Lorigan, σύμβουλος παθολόγος ογκολόγος στο The Christie και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στην Telegraph: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να έχουν καλύτερη πορεία από εκείνους που λαμβάνουν τη θεραπεία αργότερα. Ωστόσο, επρόκειτο για αναδρομική μελέτη, επομένως δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η διαφορά οφείλεται αποκλειστικά στην ώρα χορήγησης της θεραπείας».

Οι επιστήμονες εξέτασαν εάν οι κιρκάδιοι ρυθμοί μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την ανταπόκρισή του στη θεραπεία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ιδιαίτερα καλή ανταπόκριση στην πρωινή θεραπεία παρουσίασαν οι ασθενείς με μελάνωμα, την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος.

Όσοι λάμβαναν τις εγχύσεις τους νωρίς μέσα στην ημέρα είχαν διάμεση επιβίωση 43,1 μηνών, έναντι 21,1 μηνών για όσους λάμβαναν τη θεραπεία τους κυρίως το απόγευμα, σύμφωνα με την Telegraph.

Στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που λάμβαναν ατεζολιζουμάμπη ή πεμπρολιζουμάμπη, η διάμεση επιβίωση όσων έκαναν τη θεραπεία τους το πρωί ήταν 24,2 μήνες. Στην ομάδα που λάμβανε τη θεραπεία το απόγευμα, η διάμεση επιβίωση ήταν 11,8 μήνες.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση στοιχείων από 2.631 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο από το 2018 έως το 2023.

Οι επιστήμονες επισήμαναν ότι τα ευρήματα της μελέτης ενδέχεται να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες.

Για παράδειγμα, οι ασθενείς που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση υγείας μπορεί να χρειάζονται πρόσθετους κλινικούς ελέγχους πριν από τη θεραπεία, με αποτέλεσμα τα ραντεβού τους να προγραμματίζονται συχνότερα το απόγευμα.

Οι ερευνητές αναζητούν τώρα χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή προοπτικής, τυχαιοποιημένης μελέτης, σε συνεργασία με επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Σαουθάμπτον και του Κάρντιφ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 19:51
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