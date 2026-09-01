Το συμπλήρωμα που πρέπει να αποφεύγουν όσοι παίρνουν στατίνες

Οι στατίνες είναι τα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη μείωση της LDL χοληστερίνης και δρουν αναστέλλοντας ένα ένζυμο που χρειάζεται το συκώτι για να παράγει χοληστερίνη. Όταν μειώνεται η παραγωγή της, το συκώτι απομακρύνει μεγαλύτερη ποσότητα LDL από το αίμα, με αποτέλεσμα να υποχωρούν τα επίπεδά της. Με αυτόν τον τρόπο, οι στατίνες συμβάλλουν επίσης στον περιορισμό της συσσώρευσης αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες και στη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που έχουν μελετηθεί εκτενώς και θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά για τους ασθενείς στους οποίους υπάρχει ένδειξη χορήγησής τους. Ωστόσο, εάν λαμβάνετε στατίνες είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό σας για όλα τα φάρμακα, τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα που χρησιμοποιείτε. Ορισμένοι συνδυασμοί μπορεί να επηρεάσουν τη δράση της αγωγής ή να αυξήσουν την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιταμίνη B3 και στατίνες

Σύμφωνα με τον Κέβιν Σ. Σαχ, πιστοποιημένο καρδιολόγο, εάν παίρνετε στατίνες για τον έλεγχο της χοληστερίνης σας, συστήνεται να μη λαμβάνετε συμπληρώματα με νιασίνη, γνωστή και ως βιταμίνη Β3.

«Η τακτική λήψη συμπληρωμάτων νιασίνης δεν συνιστάται σε όσους παίρνουν στατίνες. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι η βιταμίνη αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει τις τιμές της χοληστερίνης, αλλά μεγάλες κλινικές δοκιμές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη της στη θεραπεία με στατίνες δεν μείωσε σε σημαντικό βαθμό τα εμφράγματα ή τα εγκεφαλικά επεισόδια για τους περισσότερους ασθενείς», τόνισε ο ίδιος στο Parade.

«Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης B3, ιδιαίτερα σε υψηλότερες δόσεις άνω του 1 γρ. την ημέρα, παράλληλα με στατίνες ενέχει σοβαρό κίνδυνο μυϊκής βλάβης, όπως μυοπάθεια και ραβδομυόλυση, καθώς και τοξικότητας στο συκώτι», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Ρι, πιστοποιημένος καρδιολόγος. «Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και μία δεκαετία και τα δεδομένα δείχνουν σταθερά ότι η προσθήκη νιασίνης στη θεραπεία με στατίνες δεν προσφέρει κανένα επιπλέον όφελος για την καρδιά . Η βιταμίνη αυτή μπορεί επίσης να προκαλέσει παρενέργειες, όπως εξάψεις».

Δε χρειάζεται να αποφεύγετε τροφές με νιασίνη

Σε κάθε περίπτωση, παρότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης B3 δεν συνιστάται σε όσους παίρνουν ορισμένα φάρμακα για τη χοληστερίνη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποφεύγετε εντελώς. Απλώς προτιμήστε να την προσλαμβάνετε μέσω της διατροφής σας και όχι από ένα δισκίο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει απλώς να προσλαμβάνουν νιασίνη μέσω μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, καθώς υπάρχει φυσικά σε διάφορα τρόφιμα», συμβούλεψε ο Σαχ. «Η συνταγογραφούμενη νιασίνη υψηλής περιεκτικότητας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ιδιαίτερα από ασθενείς που ήδη παίρνουν στατίνες».

Ο Ρι συμφώνησε. «Αφήστε τα συμπληρώματα νιασίνης και κρατήστε τα πράγματα απλά», ανέφερε. «Η ποσότητα νιασίνης στα τρόφιμα είναι ασήμαντη και δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο».

Οι μπανάνες, τα αυγά, το άπαχο μοσχαρίσιο κρέας, το κοτόπουλο, τα όσπρια, ιδιαίτερα τα μαύρα φασόλια, τα ρεβίθια, τα κόκκινα φασόλια, οι φακές, ο αρακάς και τα φιστίκια, το συκώτι, ο σολομός και οι ξηροί καρποί, όπως τα αμύγδαλα, τα βραζιλιάνικα φιστίκια, τα κάσιους, τα φουντούκια, τα πεκάν, τα κουκουνάρια, τα φιστίκια Αιγίνης και τα καρύδια, αποτελούν υγιεινές και ασφαλείς πηγές βιταμίνης B3 που δεν θα αλληλεπιδράσουν με τα φάρμακά σας.