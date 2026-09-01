ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το συμπλήρωμα που πρέπει να αποφεύγουν όσοι παίρνουν στατίνες

Ευ Ζην
Το συμπλήρωμα που πρέπει να αποφεύγουν όσοι παίρνουν στατίνες
Roberto Sorin / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 14:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Ποιο συμπλήρωμα διατροφής δε συνιστάται να συνδυάζεται με τις στατίνες.

Οι στατίνες είναι τα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη μείωση της LDL χοληστερίνης και δρουν αναστέλλοντας ένα ένζυμο που χρειάζεται το συκώτι για να παράγει χοληστερίνη. Όταν μειώνεται η παραγωγή της, το συκώτι απομακρύνει μεγαλύτερη ποσότητα LDL από το αίμα, με αποτέλεσμα να υποχωρούν τα επίπεδά της. Με αυτόν τον τρόπο, οι στατίνες συμβάλλουν επίσης στον περιορισμό της συσσώρευσης αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες και στη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που έχουν μελετηθεί εκτενώς και θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά για τους ασθενείς στους οποίους υπάρχει ένδειξη χορήγησής τους. Ωστόσο, εάν λαμβάνετε στατίνες είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό σας για όλα τα φάρμακα, τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα που χρησιμοποιείτε. Ορισμένοι συνδυασμοί μπορεί να επηρεάσουν τη δράση της αγωγής ή να αυξήσουν την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιταμίνη B3 και στατίνες

Σύμφωνα με τον Κέβιν Σ. Σαχ, πιστοποιημένο καρδιολόγο, εάν παίρνετε στατίνες για τον έλεγχο της χοληστερίνης σας, συστήνεται να μη λαμβάνετε συμπληρώματα με νιασίνη, γνωστή και ως βιταμίνη Β3.

«Η τακτική λήψη συμπληρωμάτων νιασίνης δεν συνιστάται σε όσους παίρνουν στατίνες. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι η βιταμίνη αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει τις τιμές της χοληστερίνης, αλλά μεγάλες κλινικές δοκιμές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη της στη θεραπεία με στατίνες δεν μείωσε σε σημαντικό βαθμό τα εμφράγματα ή τα εγκεφαλικά επεισόδια για τους περισσότερους ασθενείς», τόνισε ο ίδιος στο Parade.

«Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης B3, ιδιαίτερα σε υψηλότερες δόσεις άνω του 1 γρ. την ημέρα, παράλληλα με στατίνες ενέχει σοβαρό κίνδυνο μυϊκής βλάβης, όπως μυοπάθεια και ραβδομυόλυση, καθώς και τοξικότητας στο συκώτι», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Ρι, πιστοποιημένος καρδιολόγος. «Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και μία δεκαετία και τα δεδομένα δείχνουν σταθερά ότι η προσθήκη νιασίνης στη θεραπεία με στατίνες δεν προσφέρει κανένα επιπλέον όφελος για την καρδιά . Η βιταμίνη αυτή μπορεί επίσης να προκαλέσει παρενέργειες, όπως εξάψεις».

Δε χρειάζεται να αποφεύγετε τροφές με νιασίνη

Σε κάθε περίπτωση, παρότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης B3 δεν συνιστάται σε όσους παίρνουν ορισμένα φάρμακα για τη χοληστερίνη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποφεύγετε εντελώς. Απλώς προτιμήστε να την προσλαμβάνετε μέσω της διατροφής σας και όχι από ένα δισκίο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει απλώς να προσλαμβάνουν νιασίνη μέσω μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, καθώς υπάρχει φυσικά σε διάφορα τρόφιμα», συμβούλεψε ο Σαχ. «Η συνταγογραφούμενη νιασίνη υψηλής περιεκτικότητας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ιδιαίτερα από ασθενείς που ήδη παίρνουν στατίνες».

Ο Ρι συμφώνησε. «Αφήστε τα συμπληρώματα νιασίνης και κρατήστε τα πράγματα απλά», ανέφερε. «Η ποσότητα νιασίνης στα τρόφιμα είναι ασήμαντη και δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο».

Οι μπανάνες, τα αυγά, το άπαχο μοσχαρίσιο κρέας, το κοτόπουλο, τα όσπρια, ιδιαίτερα τα μαύρα φασόλια, τα ρεβίθια, τα κόκκινα φασόλια, οι φακές, ο αρακάς και τα φιστίκια, το συκώτι, ο σολομός και οι ξηροί καρποί, όπως τα αμύγδαλα, τα βραζιλιάνικα φιστίκια, τα κάσιους, τα φουντούκια, τα πεκάν, τα κουκουνάρια, τα φιστίκια Αιγίνης και τα καρύδια, αποτελούν υγιεινές και ασφαλείς πηγές βιταμίνης B3 που δεν θα αλληλεπιδράσουν με τα φάρμακά σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς να αντιμετωπίσετε τη μελαγχολία μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές – 4 tips
Πώς να αντιμετωπίσετε τη μελαγχολία μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές – 4 tips 01 Σεπτεμβρίου 2026
Τεστ μακροζωίας: Μπορείτε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας; 01 Σεπτεμβρίου 2026
Τεστ μακροζωίας: Μπορείτε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υψηλή χοληστερίνη: Τι διατροφή πρέπει να ακολουθείτε – Οι μύθοι και οι αλήθειες

Υψηλή χοληστερίνη: Τι διατροφή πρέπει να ακολουθείτε – Οι μύθοι και οι αλήθειες

Ευ Ζην
Τι θα συμβεί στη χοληστερίνη σας αν τρώτε μικρότερες μερίδες

Τι θα συμβεί στη χοληστερίνη σας αν τρώτε μικρότερες μερίδες

Ευ Ζην
Υψηλή LDL χοληστερίνη: Οι νέες οδηγίες διαχείρισης από το American College of Cardiology

Υψηλή LDL χοληστερίνη: Οι νέες οδηγίες διαχείρισης από το American College of Cardiology

Επικαιρότητα
Οι καρδιολόγοι συμφωνούν: «Αυτή είναι η καλύτερη τροφή για την καρδιά»

Οι καρδιολόγοι συμφωνούν: «Αυτή είναι η καλύτερη τροφή για την καρδιά»

Ευ Ζην
Είναι ασφαλές να τρώτε γαρίδες εάν έχετε υψηλή χοληστερίνη;

Είναι ασφαλές να τρώτε γαρίδες εάν έχετε υψηλή χοληστερίνη;

Ευ Ζην
Διατροφολόγοι προτείνουν: Αυτό είναι το καλύτερο βραδινό γεύμα για όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη

Διατροφολόγοι προτείνουν: Αυτό είναι το καλύτερο βραδινό γεύμα για όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ