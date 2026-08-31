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5 λαχανικά που αξίζει να μαγειρεύετε για περισσότερα θρεπτικά συστατικά

Ευ Ζην
5 λαχανικά που αξίζει να μαγειρεύετε για περισσότερα θρεπτικά συστατικά
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 31/08/2026 - 03:25
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Δείτε τα 5 λαχανικά που είναι πιο υγιεινά όταν τα μαγειρεύετε παρά όταν τα τρώτε ωμά.

Πιστεύετε ότι τα ωμά λαχανικά είναι πάντα η πιο θρεπτική επιλογή; Όχι απαραίτητα. Αν και τα λαχανικά είναι εξαιρετικά ωφέλιμα είτε καταναλώνονται ωμά είτε μαγειρεμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις η θερμότητα βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα πολύτιμες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Αν θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διατροφική τους αξία, αυτά είναι τα πέντε λαχανικά που αξίζει να μαγειρεύετε πιο συχνά.

1. Ντομάτες

Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συνδέεται με την προστασία της καρδιάς και τη μείωση του κινδύνου ορισμένων μορφών καρκίνου. Το καλό νέο είναι ότι το μαγείρεμα κάνει το λυκοπένιο πιο εύκολα απορροφήσιμο από τον οργανισμό.

Είτε τις προσθέσετε σε μια σάλτσα, είτε τις ψήσετε στον φούρνο ή τις χρησιμοποιήσετε σε ένα μαγειρευτό φαγητό, θα επωφεληθείτε περισσότερο από τα πολύτιμα συστατικά τους.

2. Καρότα

Το μαγείρεμα, ιδιαίτερα στον ατμό ή στον φούρνο, αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα του βήτα-καροτενίου στα καρότα. Πρόκειται για μια αντιοξειδωτική ουσία που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α και συμβάλλει στην υγεία των ματιών, του ανοσοποιητικού συστήματος και του δέρματος.

Παράλληλα, οι φυτικές ίνες και το κάλιο διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό, οπότε τα καρότα παραμένουν εξίσου θρεπτικά.

3. Κολοκύθα

Η κολοκύθα είναι αγαπημένο λαχανικό του φθινοπώρου και δεν καταναλώνεται ωμή. Όταν μαγειρεύεται, το βήτα-καροτένιο που περιέχει γίνεται πιο εύκολα αξιοποιήσιμο από τον οργανισμό, προσφέροντας περισσότερα οφέλη.

4. Σπανάκι

Το σπανάκι περιέχει σημαντικές ποσότητες σιδήρου και ασβεστίου, όμως ταυτόχρονα περιέχει και οξαλικό οξύ, το οποίο δυσκολεύει την απορρόφηση αυτών των μετάλλων.

Με το μαγείρεμα, το οξαλικό οξύ μειώνεται, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να απορροφά πιο αποτελεσματικά τον σίδηρο και το ασβέστιο. Επιπλέον, ενεργοποιείται καλύτερα και το βήτα-καροτένιο που περιέχει.

5. Μανιτάρια

Τα μανιτάρια είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, όμως όταν καταναλώνονται ωμά ο οργανισμός δυσκολεύεται να αξιοποιήσει πλήρως ορισμένα από αυτά.

Το μαγείρεμα αυξάνει τα επίπεδα αντιοξειδωτικών, όπως οι πολυφαινόλες, βελτιώνει τη διαθεσιμότητα των βήτα-γλυκανών, ενός πολύτιμου τύπου φυτικών ινών, και της βιταμίνης D, ενώ παράλληλα καταστρέφει πιθανούς επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Δεν χρειάζεται να σταματήσετε να τρώτε ωμά λαχανικά. Και οι δύο τρόποι κατανάλωσης έχουν θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, αν στόχος σας είναι να απορροφάτε όσο το δυνατόν περισσότερα θρεπτικά συστατικά, αξίζει να προτιμάτε τις μαγειρεμένες εκδοχές αυτών των πέντε λαχανικών, χρησιμοποιώντας ήπιες μεθόδους όπως ο ατμός, το ψήσιμο ή το ελαφρύ σοτάρισμα με λίγο ελαιόλαδο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 01:56
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