ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διαβήτης: Μια ένωση που περιέχεται στον κουρκουμά προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες

Ευ Ζην
Διαβήτης: Μια ένωση που περιέχεται στον κουρκουμά προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες
Osha Key / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 27/08/2026 - 13:56
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η κουρκουμίνη που υπάρχει στον κουρκουμά φαίνεται να προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες που προκαλεί ο διαβήτης.

Μια ένωση που περιέχεται στον κουρκουμά μπορεί να συμβάλει στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων από ορισμένες βλάβες που προκαλεί ο διαβήτης τύπου 1.

Ειδικότερα, η κουρκουμίνη, η φυσική ουσία στην οποία οφείλεται το έντονο κίτρινο χρώμα του κουρκουμά, έχει μελετηθεί εκτενώς για την αντιφλεγμονώδη και την αντιοξειδωτική δράση της. Νέα έρευνα σε αρουραίους δείχνει ότι μπορεί επίσης να προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες που σχετίζονται με τον διαβήτη.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Αμερικανικό Συνέδριο Φυσιολογίας του 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μινεάπολη. Πρόκειται για το σημαντικότερο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Φυσιολογίας (APS).

«Η δράση της κουρκουμίνης δεν περιορίζεται σε εκείνη μιας απλής ουσίας που βρίσκεται σε ένα μπαχαρικό ή ενός αντιοξειδωτικού. Δεν συμβάλλει μόνο στη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αλλά μειώνει επίσης τη φλεγμονή, αποκαθιστά την απόκριση των κυττάρων και διατηρεί τη δομή και τη λειτουργία της αορτής στον διαβήτη τύπου 1», δήλωσε η Swasti Rastogi, πρώτη συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Φλόριντα.

Διαβήτης τύπου 1 και βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία

Η έρευνα επικεντρώθηκε στον διαβήτη τύπου 1, μια αυτοάνοση νόσο που διαρκεί σε όλη τη ζωή και με την οποία ζουν περίπου εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Αν και η θεραπεία με ινσουλίνη είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της νόσου, τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιοπάθεια σε μικρότερη ηλικία, καθώς τα σταθερά υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία.

Για να εξετάσουν αν η κουρκουμίνη θα μπορούσε να περιορίσει αυτές τις βλάβες, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αρουραίους ως μοντέλο του διαβήτη τύπου 1. Στη συνέχεια, συνέκριναν αρουραίους με διαβήτη που έλαβαν κουρκουμίνη με αρουραίους με διαβήτη που δεν έλαβαν την ουσία.

Έπειτα από έναν μήνα, οι αρουραίοι που έλαβαν κουρκουμίνη παρουσίασαν βελτίωση στην υγεία των αιμοφόρων αγγείων τους, σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα των αρουραίων χωρίς διαβήτη.

Η κουρκουμίνη βελτίωσε αρκετούς δείκτες της υγείας των αιμοφόρων αγγείων

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χορήγηση κουρκουμίνης φάνηκε να περιορίζει τη φλεγμονή και να αποκαθιστά τη φυσιολογική ρύθμιση του ασβεστίου στα αιμοφόρα αγγεία. Βοήθησε επίσης να αποκατασταθεί η ισορροπία της πρωτεΐνης θερμικού σοκ 70, μιας σημαντικής πρωτεΐνης της οποίας η ρύθμιση διαταράσσεται εξαιτίας του διαβήτη.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να περιορίζει τις αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, οι οποίες σταδιακά τα αποδυναμώνουν και μειώνουν την ελαστικότητά τους. Συμβάλλοντας στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων, η κουρκουμίνη θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει ορισμένους από τους καρδιαγγειακούς κινδύνους που συνδέονται με τον διαβήτη.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα πριν χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 πρέπει απλώς να καταναλώνουν περισσότερο κουρκουμά ή να αρχίσουν να παίρνουν συμπληρώματα κουρκουμίνης.

Καθώς η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε αρουραίους, απαιτούνται περισσότερες έρευνες και κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν τα ίδια οφέλη παρατηρούνται και στους ανθρώπους. Οι επιστήμονες θα πρέπει επίσης να καθορίσουν την κατάλληλη δόση, ώστε η κουρκουμίνη να προσφέρει οφέλη με ασφάλεια και να περιορίζεται ο κίνδυνος επιβλαβών αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ανανά κάθε μέρα
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ανανά κάθε μέρα 30 Αυγούστου 2026
Κουλούρια Θεσσαλονίκης: Συνταγή με 4 απλά υλικά, έτοιμη στο πι και φι 28 Αυγούστου 2026
Κουλούρια Θεσσαλονίκης: Συνταγή με 4 απλά υλικά, έτοιμη στο πι και φι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες

Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες

Μελέτες
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε

Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε

Μελέτες
Έκθεση στον ήλιο και σάκχαρο - Τι αποκάλυψε μελέτη

Έκθεση στον ήλιο και σάκχαρο - Τι αποκάλυψε μελέτη

Μελέτες
Μπορείτε να τρώτε φρούτα το βράδυ εάν έχετε υψηλό σάκχαρο;

Μπορείτε να τρώτε φρούτα το βράδυ εάν έχετε υψηλό σάκχαρο;

Ευ Ζην
Ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα για την υπέρταση συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής βλάβης σε διαβητικούς

Ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα για την υπέρταση συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής βλάβης σε διαβητικούς

Φάρμακο
Γιατί «καίνε» τα πόδια μου – Οι πιο σημαντικές αιτίες

Γιατί «καίνε» τα πόδια μου – Οι πιο σημαντικές αιτίες

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ