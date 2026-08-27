Διαβήτης: Μια ένωση που περιέχεται στον κουρκουμά προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες

Η κουρκουμίνη που υπάρχει στον κουρκουμά φαίνεται να προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες που προκαλεί ο διαβήτης.

Μια ένωση που περιέχεται στον κουρκουμά μπορεί να συμβάλει στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων από ορισμένες βλάβες που προκαλεί ο διαβήτης τύπου 1.

Ειδικότερα, η κουρκουμίνη, η φυσική ουσία στην οποία οφείλεται το έντονο κίτρινο χρώμα του κουρκουμά, έχει μελετηθεί εκτενώς για την αντιφλεγμονώδη και την αντιοξειδωτική δράση της. Νέα έρευνα σε αρουραίους δείχνει ότι μπορεί επίσης να προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες που σχετίζονται με τον διαβήτη.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Αμερικανικό Συνέδριο Φυσιολογίας του 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μινεάπολη. Πρόκειται για το σημαντικότερο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Φυσιολογίας (APS).

«Η δράση της κουρκουμίνης δεν περιορίζεται σε εκείνη μιας απλής ουσίας που βρίσκεται σε ένα μπαχαρικό ή ενός αντιοξειδωτικού. Δεν συμβάλλει μόνο στη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αλλά μειώνει επίσης τη φλεγμονή, αποκαθιστά την απόκριση των κυττάρων και διατηρεί τη δομή και τη λειτουργία της αορτής στον διαβήτη τύπου 1», δήλωσε η Swasti Rastogi, πρώτη συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Φλόριντα.

Διαβήτης τύπου 1 και βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία

Η έρευνα επικεντρώθηκε στον διαβήτη τύπου 1, μια αυτοάνοση νόσο που διαρκεί σε όλη τη ζωή και με την οποία ζουν περίπου εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Αν και η θεραπεία με ινσουλίνη είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της νόσου, τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιοπάθεια σε μικρότερη ηλικία, καθώς τα σταθερά υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία.

Για να εξετάσουν αν η κουρκουμίνη θα μπορούσε να περιορίσει αυτές τις βλάβες, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αρουραίους ως μοντέλο του διαβήτη τύπου 1. Στη συνέχεια, συνέκριναν αρουραίους με διαβήτη που έλαβαν κουρκουμίνη με αρουραίους με διαβήτη που δεν έλαβαν την ουσία.

Έπειτα από έναν μήνα, οι αρουραίοι που έλαβαν κουρκουμίνη παρουσίασαν βελτίωση στην υγεία των αιμοφόρων αγγείων τους, σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα των αρουραίων χωρίς διαβήτη.

Η κουρκουμίνη βελτίωσε αρκετούς δείκτες της υγείας των αιμοφόρων αγγείων

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χορήγηση κουρκουμίνης φάνηκε να περιορίζει τη φλεγμονή και να αποκαθιστά τη φυσιολογική ρύθμιση του ασβεστίου στα αιμοφόρα αγγεία. Βοήθησε επίσης να αποκατασταθεί η ισορροπία της πρωτεΐνης θερμικού σοκ 70, μιας σημαντικής πρωτεΐνης της οποίας η ρύθμιση διαταράσσεται εξαιτίας του διαβήτη.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να περιορίζει τις αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, οι οποίες σταδιακά τα αποδυναμώνουν και μειώνουν την ελαστικότητά τους. Συμβάλλοντας στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων, η κουρκουμίνη θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει ορισμένους από τους καρδιαγγειακούς κινδύνους που συνδέονται με τον διαβήτη.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα πριν χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 πρέπει απλώς να καταναλώνουν περισσότερο κουρκουμά ή να αρχίσουν να παίρνουν συμπληρώματα κουρκουμίνης.

Καθώς η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε αρουραίους, απαιτούνται περισσότερες έρευνες και κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν τα ίδια οφέλη παρατηρούνται και στους ανθρώπους. Οι επιστήμονες θα πρέπει επίσης να καθορίσουν την κατάλληλη δόση, ώστε η κουρκουμίνη να προσφέρει οφέλη με ασφάλεια και να περιορίζεται ο κίνδυνος επιβλαβών αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα.