Γιατί «καίνε» τα πόδια μου – Οι πιο σημαντικές αιτίες

Το «κάψιμο» στα πόδια μπορεί να οφείλεται σε κούραση ή σε κάποια άλλη πιο σημαντική αιτία.

Το «κάψιμο» στα πόδια μπορεί να οφείλεται σε διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Γι΄αυτό αν διαπιστώσετε ότι το «κάψιμο» στα πόδια σας επιμένει, θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα το γιατρό σας.

Τι είναι το «κάψιμο» στα πόδια

Το «κάψιμο» στα πόδια είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο μπορεί να αισθάνεστε τα πόδια σας ζεστά, να πονούν και γενικότερα να νιώθετε άβολα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι από ήπια έως πιο σοβαρά.

Ποιες παθήσεις προκαλούν «κάψιμο» στα πόδια

- Διαβήτης

Ο διαβήτης μπορεί να αυξήσει την ποσότητα σακχάρου και λίπους στο αίμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να βλάψει τα νεύρα, προκαλώντας αίσθημα καύσου στα πόδια και τα χέρια. Επομένως, τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους εάν εμφανίσουν πρώιμα συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα, μούδιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών.

- Περιφερική νευροπάθεια

Η περιφερική νευροπάθεια είναι βλάβη στα νεύρα που συνδέουν τον νωτιαίο μυελό με τα χέρια, τα πόδια, τα χέρια και τα πέλματα. Η πιο συχνή αιτία είναι ο διαβήτης. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες αιτίες όπως τα φάρμακα χημειοθεραπείας για τον καρκίνο, η νεφρική ανεπάρκεια, τα αυτοάνοσα νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας), οι τοξικές χημικές ουσίες, οι λοιμώξεις και τα διατροφικά προβλήματα.

- Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης στα νεύρα που συνδέονται με τα πόδια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα ή «κάψιμο» στα πόδια. Εάν κόψετε το αλκοόλ, τα συμπτώματα θα βελτιωθούν και θα αποτρέψουν περαιτέρω βλάβη.

- Πόδι του αθλητή

Το πόδι του αθλητή είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από έναν τύπο μύκητα που αναπτύσσεται στις υγρές περιοχές ανάμεσα στα δάχτυλα και στα πέλματα των ποδιών. Είναι συχνή στους αθλητές. Η ασθένεια συχνά προκαλεί μυρμήγκιασμα, κνησμό ή «κάψιμο» στα πόδια. Αυτός ο μύκητας ευδοκιμεί σε υγρά παπούτσια, κάλτσες και δάπεδα αποδυτηρίων. Τα συμπτώματα μπορούν να μειωθούν με αντιμυκητιασικά φάρμακα.

- Έλλειψη βιταμίνης Β12

Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 είναι συχνή σε χορτοφάγους, ηλικιωμένους, άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους, και αλκοολικούς.

- Χρόνια νεφρική νόσος

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι συχνή σε άτομα με διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση. Αυτή η ασθένεια προκαλεί σταδιακή απώλεια της λειτουργίας των νεφρών, κατακράτηση υγρών και νευρική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, δημιουργώντας αίσθημα καύσου.

- Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα προκαλεί βλάβη στο κνημιαίο νεύρο με συμπτώματα όπως πόνο, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή «κάψιμο» στα πόδια.

- Πολυνευροπάθεια

Η πολυνευροπάθεια προκαλεί μια αίσθηση «καψίματος» ή κνησμού στα πόδια. Η αίσθηση είναι πιο έντονη τη νύχτα, όταν το σώμα είναι σε ηρεμία, στη ζέστη ή το κρύο. Η ασθένεια εμφανίζεται συχνά σε άτομα με διαβήτη και μερικές φορές η αιτία είναι άγνωστη.

- Υποθυρεοειδισμός

Ο υποθυρεοειδισμός είναι μια πάθηση κατά την οποία ο θυρεοειδής αδένας δεν παράγει αρκετές ορμόνες για τον οργανισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, δυσκοιλιότητα, ευαισθησία στο κρύο, και μειωμένη λίμπιντο. Επιπλέον, ο υποθυρεοειδισμός μπορεί επίσης να προκαλέσει αίσθημα καύσου στα πόδια. Η αιτία του καύσου στα πόδια σε άτομα με υποθυρεοειδισμό δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά μπορεί να οφείλεται σε οίδημα, το οποίο ασκεί πίεση στα νεύρα.

- Αμυλοείδωση

Η αμυλοείδωση είναι μια πάθηση κατά την οποία μια ανώμαλη πρωτεΐνη παράγεται στον μυελό των οστών. Καθώς τα επίπεδα αυξάνονται και συσσωρεύονται στα όργανα, μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, αδυναμία, πάχυνση του δέρματος, εύκολους μώλωπες, μωβ κηλίδες γύρω από τα μάτια και πρήξιμο στους αστραγάλους και τα πόδια. Το πρήξιμο μπορεί να ασκήσει πίεση στα γύρω νεύρα, προκαλώντας μυρμήγκιασμα και κάψιμο στα πόδια. Η ασθένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί για τη μείωση των συμπτωμάτων.

- Νευρομυϊκός πόνος

Ο νευρομυϊκός πόνος μπορεί να εμφανιστεί όταν τα αιμοφόρα αγγεία δεν διαστέλλονται ή δεν συστέλλονται σωστά. Προκαλεί αίσθηση θερμότητας, ερυθρότητας, πρηξίματος και καύσου στα πόδια και τα χέρια. Αυτό το αίσθημα συνήθως διαρκεί από αρκετά λεπτά έως αρκετές ημέρες.