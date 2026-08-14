ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατί «καίνε» τα πόδια μου – Οι πιο σημαντικές αιτίες

Ευ Ζην
Γιατί «καίνε» τα πόδια μου – Οι πιο σημαντικές αιτίες
Newsroom
Παρασκευή, 14/08/2026 - 17:56
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Το «κάψιμο» στα πόδια μπορεί να οφείλεται σε κούραση ή σε κάποια άλλη πιο σημαντική αιτία.

Το «κάψιμο» στα πόδια μπορεί να οφείλεται σε διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Γι΄αυτό αν διαπιστώσετε ότι το «κάψιμο» στα πόδια σας επιμένει, θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα το γιατρό σας.

Τι είναι το «κάψιμο» στα πόδια

Το «κάψιμο» στα πόδια είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο μπορεί να αισθάνεστε τα πόδια σας ζεστά, να πονούν και γενικότερα να νιώθετε άβολα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι από ήπια έως πιο σοβαρά.

Ποιες παθήσεις προκαλούν «κάψιμο» στα πόδια

- Διαβήτης

Ο διαβήτης μπορεί να αυξήσει την ποσότητα σακχάρου και λίπους στο αίμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να βλάψει τα νεύρα, προκαλώντας αίσθημα καύσου στα πόδια και τα χέρια. Επομένως, τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους εάν εμφανίσουν πρώιμα συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα, μούδιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών.

- Περιφερική νευροπάθεια

Η περιφερική νευροπάθεια είναι βλάβη στα νεύρα που συνδέουν τον νωτιαίο μυελό με τα χέρια, τα πόδια, τα χέρια και τα πέλματα. Η πιο συχνή αιτία είναι ο διαβήτης. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες αιτίες όπως τα φάρμακα χημειοθεραπείας για τον καρκίνο, η νεφρική ανεπάρκεια, τα αυτοάνοσα νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας), οι τοξικές χημικές ουσίες, οι λοιμώξεις και τα διατροφικά προβλήματα.

- Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης στα νεύρα που συνδέονται με τα πόδια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα ή «κάψιμο» στα πόδια. Εάν κόψετε το αλκοόλ, τα συμπτώματα θα βελτιωθούν και θα αποτρέψουν περαιτέρω βλάβη.

- Πόδι του αθλητή

Το πόδι του αθλητή είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από έναν τύπο μύκητα που αναπτύσσεται στις υγρές περιοχές ανάμεσα στα δάχτυλα και στα πέλματα των ποδιών. Είναι συχνή στους αθλητές. Η ασθένεια συχνά προκαλεί μυρμήγκιασμα, κνησμό ή «κάψιμο» στα πόδια. Αυτός ο μύκητας ευδοκιμεί σε υγρά παπούτσια, κάλτσες και δάπεδα αποδυτηρίων. Τα συμπτώματα μπορούν να μειωθούν με αντιμυκητιασικά φάρμακα.

- Έλλειψη βιταμίνης Β12

Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 είναι συχνή σε χορτοφάγους, ηλικιωμένους, άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους, και αλκοολικούς.

- Χρόνια νεφρική νόσος

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι συχνή σε άτομα με διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση. Αυτή η ασθένεια προκαλεί σταδιακή απώλεια της λειτουργίας των νεφρών, κατακράτηση υγρών και νευρική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, δημιουργώντας αίσθημα καύσου.

- Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα προκαλεί βλάβη στο κνημιαίο νεύρο με συμπτώματα όπως πόνο, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή «κάψιμο» στα πόδια.

- Πολυνευροπάθεια

Η πολυνευροπάθεια προκαλεί μια αίσθηση «καψίματος» ή κνησμού στα πόδια. Η αίσθηση είναι πιο έντονη τη νύχτα, όταν το σώμα είναι σε ηρεμία, στη ζέστη ή το κρύο. Η ασθένεια εμφανίζεται συχνά σε άτομα με διαβήτη και μερικές φορές η αιτία είναι άγνωστη.

- Υποθυρεοειδισμός

Ο υποθυρεοειδισμός είναι μια πάθηση κατά την οποία ο θυρεοειδής αδένας δεν παράγει αρκετές ορμόνες για τον οργανισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, δυσκοιλιότητα, ευαισθησία στο κρύο, και μειωμένη λίμπιντο. Επιπλέον, ο υποθυρεοειδισμός μπορεί επίσης να προκαλέσει αίσθημα καύσου στα πόδια. Η αιτία του καύσου στα πόδια σε άτομα με υποθυρεοειδισμό δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά μπορεί να οφείλεται σε οίδημα, το οποίο ασκεί πίεση στα νεύρα.

- Αμυλοείδωση

Η αμυλοείδωση είναι μια πάθηση κατά την οποία μια ανώμαλη πρωτεΐνη παράγεται στον μυελό των οστών. Καθώς τα επίπεδα αυξάνονται και συσσωρεύονται στα όργανα, μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, αδυναμία, πάχυνση του δέρματος, εύκολους μώλωπες, μωβ κηλίδες γύρω από τα μάτια και πρήξιμο στους αστραγάλους και τα πόδια. Το πρήξιμο μπορεί να ασκήσει πίεση στα γύρω νεύρα, προκαλώντας μυρμήγκιασμα και κάψιμο στα πόδια. Η ασθένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί για τη μείωση των συμπτωμάτων.

- Νευρομυϊκός πόνος

Ο νευρομυϊκός πόνος μπορεί να εμφανιστεί όταν τα αιμοφόρα αγγεία δεν διαστέλλονται ή δεν συστέλλονται σωστά. Προκαλεί αίσθηση θερμότητας, ερυθρότητας, πρηξίματος και καύσου στα πόδια και τα χέρια. Αυτό το αίσθημα συνήθως διαρκεί από αρκετά λεπτά έως αρκετές ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2026 - 15:06
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

6 μαθήματα που μας διδάσκουν οι γάτες, σύμφωνα με την ψυχολογία
6 μαθήματα που μας διδάσκουν οι γάτες, σύμφωνα με την ψυχολογία 14 Αυγούστου 2026
Μέλι: Γιατί δεν χαλάει - Η εξήγηση είναι απλή... 16 Αυγούστου 2026
Μέλι: Γιατί δεν χαλάει - Η εξήγηση είναι απλή...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες

Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες

Μελέτες
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι

Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι

Ευ Ζην
Γιατί παθαίνω κράμπες στον ύπνο μου

Γιατί παθαίνω κράμπες στον ύπνο μου

Ευ Ζην
Πάρκινσον: Νέα ανακάλυψη Ινδών ερευνητών «υπόσχεται» πρώιμη ανίχνευση της νόσου με υψηλή ακρίβεια

Πάρκινσον: Νέα ανακάλυψη Ινδών ερευνητών «υπόσχεται» πρώιμη ανίχνευση της νόσου με υψηλή ακρίβεια

Μελέτες
Έκθεση στον ήλιο και σάκχαρο - Τι αποκάλυψε μελέτη

Έκθεση στον ήλιο και σάκχαρο - Τι αποκάλυψε μελέτη

Μελέτες
Διαβήτης: Μια ένωση που περιέχεται στον κουρκουμά προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες

Διαβήτης: Μια ένωση που περιέχεται στον κουρκουμά προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία από τις βλάβες

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ