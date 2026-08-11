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Παχυσαρκία και διαβήτης: Νέο χάπι εγκρίθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Φάρμακο
Παχυσαρκία και διαβήτης: Νέο χάπι εγκρίθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 14:51
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Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που προχώρησε στην έγκριση ενός νέου χαπιού για την παχυσαρκία και τον διαβήτη.

Ένα νέο χάπι κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, το οποίο παρασκευάζεται από την Eli Lilly εγκρίθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το χάπι συνιστάται για καθημερινή χρήση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εγκρίνει ένα νέο χάπι κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Να σημειωθεί ότι, οι περισσότεροι ασθενείς χρησιμοποιούν τα ενέσιμα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Τα χάπια που προορίζονται για τον ίδιο σκοπό είναι μία νέα προσθήκη στη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη.

Το Foundayo, που παρασκευάζεται από την Eli Lilly, προορίζεται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. «Αν και οι πολίτες θα μπορούν να το αγοράζουν ιδιωτικά με συνταγή, η έγκριση από την Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα διατίθεται στο NHS», γράφει το BBC.

Το Foundayo ανήκει στην κατηγορία φαρμάκων GLP-1. Να σημειωθεί ότι, ήδη έχει εγκριθεί από την MHRA τον Ιούνιο ένα αντίστοιχο χάπι Wegovy. «Η Eli Lilly δήλωσε ότι ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αμέσως από το NHS για τον διαβήτη τύπου 2, θα υποβάλει αίτηση στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας στην Αγγλία για να συστηθεί και ως θεραπεία απώλειας βάρους», σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC.

Ο Δρ Simon Cork, από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, δήλωσε ότι ενώ τα οφέλη του Foundayo στην απώλεια βάρους ήταν λιγότερα από άλλες θεραπείες, ωστόσο οι ασθενείς μπορούν να περιμένουν να δουν «σημαντικές, κλινικά ουσιαστικές αλλαγές στο βάρος τους». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι πιθανότατα θα είναι φθηνότερο από άλλες θεραπείες απώλειας βάρους, οι οποίες τείνουν να περιορίζονται αυστηρά από το NHS. Ο ειδικός του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, καθηγητής Naveed Sattar, συμφώνησε ότι τα «νέα είναι πολύ καλά».

Επίσης, ο ίδιος είπε ότι ένα άλλο πλεονέκτημα του νέου χαπιού είναι η ευκολία χρήσης του, επισημαίνοντας ότι σε αντίθεση με το χάπι Wegovy, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, αυτό το χάπι μπορεί να λαμβάνεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα που σταματούν τα ενέσιμα για την απώλεια βάρους να διατηρήσουν σταθερό το βάρος τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 15:04
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