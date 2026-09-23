Ozempic: Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μετά τη διακοπή του

Το Ozempic είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές φάρμακο, το οποίο χορηγείται για τον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία.

Πολλοί άνθρωποι όταν σταματούν τη λήψη του Ozempic ή και άλλων φαρμάκων GLP-1, τα οποία χορηγούνται κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας ξαναπαίρνουν τα κιλά που έχασαν. Όμως, αυτή δεν είναι η μόνη παρενέργεια που εντοπίζεται, όσον αφορά τη χρήση του Ozempic και άλλων φαρμάκων GLP-1 που λαμβάνονται κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Καρδιακή προσβολή, και εγκεφαλικό επεισόδιο

Μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον (Washington University School of Medicine) διαπίστωσε ότι η διακοπή της θεραπείας με φάρμακα GLP-1 συνδέεται με ταχεία αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς που παρέμειναν για δύο χρόνια χωρίς θεραπεία GLP-1 είχαν 22% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου, σε σύγκριση με εκείνους που συνέχισαν τη λήψη των φαρμάκων.

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερους από 333.000 βετεράνους των ΗΠΑ με διαβήτη τύπου 2 για τρία χρόνια και διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο ακόμη και σε όσους διέκοψαν τη θεραπεία για έξι μήνες. Τα μεγαλύτερα διαστήματα διακοπής της θεραπείας συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Όταν οι ασθενείς σταματούν τη θεραπεία, δεν επανέρχεται μόνο το βάρος. Παρουσιάζουν επίσης έξαρση της φλεγμονής, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο επικεφαλής συγγραφέας Ziyad Al-Aly, κλινικός επιδημιολόγος στο WashU Medicine.

Καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσος

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Diabetes, Obesity and Metabolism διαπίστωσε ότι η διακοπή της θεραπείας με GLP-1 εντός του πρώτου έτους συνδέθηκε με υψηλότερους κινδύνους στεφανιαίας νόσου και καρδιακής ανεπάρκειας, σε σύγκριση με τη συνέχιση της θεραπείας.

Η ανασκόπηση, η οποία συνέθεσε δεδομένα που αφορούσαν περισσότερους από 289.000 ασθενείς, διαπίστωσε ότι το 60%–90% του χαμένου βάρους ενδέχεται να επανέλθει εντός ενός έτους. Σύμφωνα με την ανασκόπηση, οι βελτιώσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης μπορούν επίσης να αναστραφούν.

Σάκχαρο στο αίμα και μεταβολικά προβλήματα

Αντίστοιχα, μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε επίσης πρόσφατα στο περιοδικό Nature Reviews Endocrinology διαπίστωσε ότι η διακοπή των φαρμάκων GLP-1 οδηγεί συχνά σε αύξηση του σακχάρου στο αίμα και σε απώλεια των βελτιώσεων που είχαν επιτευχθεί στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η διακοπή και η επανέναρξη της θεραπείας με GLP-1 θα μπορούσαν να αυξήσουν τους μακροπρόθεσμους καρδιακούς κινδύνους, λόγω των διακυμάνσεων στο βάρος και στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, οι ερευνητές επισήμαναν ότι υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών μετά τη διακοπή της θεραπείας.