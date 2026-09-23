ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ozempic: Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μετά τη διακοπή του

Φάρμακο
Ozempic: Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μετά τη διακοπή του
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 18:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ozempic είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές φάρμακο, το οποίο χορηγείται για τον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία.

Πολλοί άνθρωποι όταν σταματούν τη λήψη του Ozempic ή και άλλων φαρμάκων GLP-1, τα οποία χορηγούνται κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας ξαναπαίρνουν τα κιλά που έχασαν. Όμως, αυτή δεν είναι η μόνη παρενέργεια που εντοπίζεται, όσον αφορά τη χρήση του Ozempic και άλλων φαρμάκων GLP-1 που λαμβάνονται κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Καρδιακή προσβολή, και εγκεφαλικό επεισόδιο

Μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον (Washington University School of Medicine) διαπίστωσε ότι η διακοπή της θεραπείας με φάρμακα GLP-1 συνδέεται με ταχεία αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς που παρέμειναν για δύο χρόνια χωρίς θεραπεία GLP-1 είχαν 22% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου, σε σύγκριση με εκείνους που συνέχισαν τη λήψη των φαρμάκων.

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερους από 333.000 βετεράνους των ΗΠΑ με διαβήτη τύπου 2 για τρία χρόνια και διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο ακόμη και σε όσους διέκοψαν τη θεραπεία για έξι μήνες. Τα μεγαλύτερα διαστήματα διακοπής της θεραπείας συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Όταν οι ασθενείς σταματούν τη θεραπεία, δεν επανέρχεται μόνο το βάρος. Παρουσιάζουν επίσης έξαρση της φλεγμονής, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο επικεφαλής συγγραφέας Ziyad Al-Aly, κλινικός επιδημιολόγος στο WashU Medicine.

Καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσος

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Diabetes, Obesity and Metabolism διαπίστωσε ότι η διακοπή της θεραπείας με GLP-1 εντός του πρώτου έτους συνδέθηκε με υψηλότερους κινδύνους στεφανιαίας νόσου και καρδιακής ανεπάρκειας, σε σύγκριση με τη συνέχιση της θεραπείας.

Η ανασκόπηση, η οποία συνέθεσε δεδομένα που αφορούσαν περισσότερους από 289.000 ασθενείς, διαπίστωσε ότι το 60%–90% του χαμένου βάρους ενδέχεται να επανέλθει εντός ενός έτους. Σύμφωνα με την ανασκόπηση, οι βελτιώσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης μπορούν επίσης να αναστραφούν.

Σάκχαρο στο αίμα και μεταβολικά προβλήματα

Αντίστοιχα, μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε επίσης πρόσφατα στο περιοδικό Nature Reviews Endocrinology διαπίστωσε ότι η διακοπή των φαρμάκων GLP-1 οδηγεί συχνά σε αύξηση του σακχάρου στο αίμα και σε απώλεια των βελτιώσεων που είχαν επιτευχθεί στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η διακοπή και η επανέναρξη της θεραπείας με GLP-1 θα μπορούσαν να αυξήσουν τους μακροπρόθεσμους καρδιακούς κινδύνους, λόγω των διακυμάνσεων στο βάρος και στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, οι ερευνητές επισήμαναν ότι υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών μετά τη διακοπή της θεραπείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 14:15
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της
Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της 22 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της

Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της

Φάρμακο
Novo Nordisk και UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Novo Nordisk και UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Επιχειρείν
Το απρόσμενο όφελος της άσκησης μετά τα 60

Το απρόσμενο όφελος της άσκησης μετά τα 60

Μελέτες
EMA: Επανεξέτασε φάρμακο για την εξάρτηση από το αλκοόλ – Στο «μικροσκόπιο« η αποτελεσματικότητά του

EMA: Επανεξέτασε φάρμακο για την εξάρτηση από το αλκοόλ – Στο «μικροσκόπιο« η αποτελεσματικότητά του

Φάρμακο
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων

Επικαιρότητα
Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030

Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030

Επιχειρείν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ρωτούν την AI τι σνακ να φάνε για να αποφύγουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 19:31
Ozempic: Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μετά τη διακοπή του
Φάρμακο
23/09/2026 - 18:33
Πρωτεΐνη: Οι SOS τροφές που πρέπει να βάλετε στη διατροφή σας
Ευ Ζην
23/09/2026 - 17:19
Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης: Ενισχύεται με διαιτολόγο – διατροφολόγο
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 16:07
Αυγά: Πρέπει να τα διατηρούμε στο ψυγείο ή όχι;
Ευ Ζην
23/09/2026 - 15:20
Πατούλης: Επιβεβαίωσε ότι είναι μέτοχος σε ιατρείο πλαστικής χειρουργικής μετά τις καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 14:28
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένη κρεατίνη
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 13:32
ΕΚΠΑ: Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα για τη θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας
Μελέτες
23/09/2026 - 13:05
Πάτρα: Νέα μετακίνηση γιατρού από το Καραμανδάνειο προκαλεί αντιδράσεις
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 12:37
Γρίπη: 10 tips που θα σας βοηθήσουν να μην «κολλήσετε»
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 12:06
Πάρος: Λιμενικοί επανέφεραν 72χρονο τουρίστα με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 11:31
Πέτρες στα νεφρά: Πώς αντιμετωπίζονται με χρήση laser
Ευ Ζην
23/09/2026 - 11:12
4 οφέλη που προσφέρει το περπάτημα στη βροχή
Ευ Ζην
23/09/2026 - 10:54
Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Στο «στόχαστρο» 118 δομές – Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 10:23
Ανθρακούχο νερό και στοματική υγεία: Πώς επηρεάζει το pΗ
Μελέτες
23/09/2026 - 09:30
Τι πρέπει να τρώτε αν θέλετε να έχετε γερά νύχια
Ευ Ζην
23/09/2026 - 08:16
Συνταγή για πρωτεϊνικό wrap με τόνο - Εύκολη, γρήγορη και χορταστική
Ευ Ζην
23/09/2026 - 06:44
Ο σωστός τρόπος να καθαρίζετε σωστά τα αυτιά σας
Ευ Ζην
23/09/2026 - 06:30
Πώς η ψυχική υγεία επηρεάζει άμεσα το ουροποιητικό μας
Μελέτες
23/09/2026 - 06:11
Το νομικό τρικ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που εξοργίζει τους νοσηλευτές
Πολιτική Υγείας
23/09/2026 - 06:00
Διατροφολόγος προτείνει: «Αυτός είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να πιείτε τον καφέ σας»
Ευ Ζην
22/09/2026 - 19:33
Αυτή είναι η πρωτεΐνη που χαρίζει μακροζωία
Ευ Ζην
22/09/2026 - 18:30
Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της
Φάρμακο
22/09/2026 - 18:22
Novo Nordisk και UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας
Επιχειρείν
22/09/2026 - 17:14
ΙΣΑ: «Δεν υπάρχει καμία έγγραφη καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου της γιατρού στο Κολωνάκι»
Επικαιρότητα
22/09/2026 - 16:21
Πάτρα: Πλημμύρισε το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» - Τα νερά μπήκαν από τον 3ο όροφο και έφτασαν στο ισόγειο
Επικαιρότητα
22/09/2026 - 15:03
Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Υποστελέχωση και υπερεφημέρευση – Κραυγή αγωνίας για τα συνεχιζόμενα προβλήματα
Επικαιρότητα
22/09/2026 - 14:35
Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική – Η υπνοθεραπεία δεν είναι ιατρική πράξη»
Πολιτική Υγείας
22/09/2026 - 14:12
Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κρότο κεραυνού – Αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθεί
Επικαιρότητα
22/09/2026 - 14:06
Πάρος: Επιστολή Δημάρχου προς το υπ. Υγείας για την άμεση ενίσχυση των υποδομών υγείας του νησιού
Επικαιρότητα
22/09/2026 - 13:28

ΔΗΜΟΦΙΛΗ