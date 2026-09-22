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Novo Nordisk και UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Επιχειρείν
Novo Nordisk και UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας
Reuters
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 17:14
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Τι ανακοίνωσε η Novo Nordisk.

Η Novo Nordisk και η UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία.

Η απόφαση διεύρυνσης της συνεργασίας έρχεται μετά από την έκθεση της UNICEF για τη διατροφή των παιδιών (Child Nutrition Report) του 2025, η οποία διαπίστωσε ότι η παιδική παχυσαρκία ξεπέρασε σε συχνότητα το χαμηλό σωματικό βάρος, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Η Novo θα διαθέσει επιπλέον 18 εκατομμύρια δολάρια για την περίοδο 2026-2030, προκειμένου να στηρίξει πρωτοβουλίες πρόληψης στο Μεξικό, την Κολομβία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Αίγυπτο και την Κένυα, δήλωσε στο Reuters η ανώτερη αντιπρόεδρος της εταιρείας, Elin Jäger.

Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως η παροχή συμβουλών για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, καθώς και ο βασικός έλεγχος και η υποστήριξη στον τομέα της ψυχικής υγείας, ανέφερε η Novo.

Το τετραετές πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το 2027 έως το 2030 – με τη χρηματοδότηση να ξεκινά το 2026 – και στοχεύει να προσεγγίσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια παιδιά. Η επέκταση αυτής της συνεργασίας εντάσσεται στην επικαιροποιημένη στρατηγική βιωσιμότητας της Novo, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε η Jäger.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 17:20
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