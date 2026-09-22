Συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D: Προστατεύουν πραγματικά τα οστά;

Μία νέα μελέτη αξιολόγησε τα οφέλη των συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D στην προστασία των οστών.

Είναι γνωστό ότι το ασβέστιο και η βιταμίνη D συνδέονται με την υγεία των οστών. Γι’ αυτό και όσοι έχουν ελλείψεις στη διατροφή τους, λαμβάνουν τόσο ασβέστιο όσο και βιταμίνη D με τη μορφή συμπληρωμάτων.

Ερευνητές στον Καναδά εξέτασαν τα αποτελέσματα 69 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, στις οποίες συμμετείχαν 153.902 ενήλικες.

Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές θεωρούνται ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους ελέγχου της αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας, καθώς οι συμμετέχοντες κατανέμονται σε διαφορετικές ομάδες, επιτρέποντας στους ερευνητές να περιορίσουν την επίδραση άλλων παραγόντων.

Στις δοκιμές αυτές συγκρίθηκαν τα συμπληρώματα ασβεστίου, τα συμπληρώματα βιταμίνης D ή ο συνδυασμός των δύο, με εικονικό σκεύασμα (placebo) ή με την απουσία θεραπείας. Οι ερευνητές εστίασαν στο κατά πόσον τα συμπληρώματα μείωσαν τη συχνότητα καταγμάτων και πτώσεων.

Οι ερευνητές αφού καθόρισαν τα κριτήρια για το τι συνιστά κλινικά σημαντικό όφελος, διαπίστωσαν ελάχιστη έως μηδενική επίδραση στην πιθανότητα εμφάνισης οποιουδήποτε κατάγματος.

Συμπληρώματα ασβεστίου

Για τα συμπληρώματα ασβεστίου, το συμπέρασμα αυτό βασίστηκε σε στοιχεία μέτριας βεβαιότητας, προερχόμενα από 11 δοκιμές με τη συμμετοχή 9.067 ατόμων.

Συμπληρώματα βιταμίνης D

Για τα συμπληρώματα βιταμίνης D, οι ερευνητές εντόπισαν στοιχεία υψηλής βεβαιότητας από 36 δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν 92.045 άτομα.

Συνδυαστική λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D

Όσον αφορά τη συνδυαστική λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D, στοιχεία υψηλής βεβαιότητας από 15 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν 51.126 άτομα, έδειξαν επίσης ελάχιστη έως μηδαμινή ουσιαστική επίδραση.

Η ίδια γενική εικόνα παρατηρήθηκε και όταν οι ερευνητές εξέτασαν συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως τα κατάγματα ισχίου και τις πτώσεις. Τόσο η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D όσο και ο συνδυασμός τους φάνηκε να έχουν ελάχιστη έως μηδαμινή επίδραση, με το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων να χαρακτηρίζεται «μέτριας έως υψηλής βεβαιότητας».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ορισμένα τμήματα της ανάλυσης βασίστηκαν σε σχετικά μικρό αριθμό δοκιμών ή συμμετεχόντων, γεγονός που σημαίνει ότι τα εν λόγω ευρήματα πρέπει να ερμηνευτούν με προσεκτικό τρόπο.

Επιπλέον, τα συμπεράσματα ενδέχεται να μην ισχύουν για όλους. Συγκεκριμένα, άτομα με ορισμένες παθήσεις των οστών ή όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες και δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι τα ευρήματα αφορούν άμεσα τη δική τους περίπτωση.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψιν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το ιστορικό καταγμάτων και πτώσεων, καθώς και τη μέση πρόσληψη ασβεστίου μέσω της διατροφής. Αυτή η σταθερότητα ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στα συνολικά συμπεράσματα.

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα στοιχεία «δεν υποστηρίζουν τη χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή βιταμίνης D —είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό— ως μέτρο πρόληψης καταγμάτων και πτώσεων».

Υποστηρίζουν επίσης, ότι οι κλινικοί ιατροί, οι επιτροπές σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών και οι ρυθμιστικές αρχές «θα πρέπει να επανεξετάσουν τις γενικές συστάσεις τους σχετικά με τη λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D, υπό το πρίσμα των τρεχόντων επιστημονικών δεδομένων».