Μπουκωμένη μύτη: 3 φυσικοί τρόποι για να ξεβουλώσει άμεσα

Όταν κάποιος παράγοντας ερεθίζει τους ιστούς που επενδύουν το εσωτερικό της μύτης, τότε το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μία μπουκωμένη μύτη. Ο ερεθισμός αυτός πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση φλεγμονής, οιδήματος και παραγωγής βλέννας, καθιστώντας δύσκολη την εισπνοή αέρα από τη μύτη.

Πώς επηρεάζει το σώμα η ρινική συμφόρηση

Η ρινική συμφόρηση (το μπούκωμα της μύτης) δεν είναι κάτι αμελητέο.

Εάν η μύτη σας είναι βουλωμένη, ενδέχεται:

- Να δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε από τη μύτη.

- Να έχετε εκκρίσεις βλέννας από τη μύτη (καταρροή).

- Να αρχίσετε να αναπνέετε από το στόμα, επειδή δεν μπορείτε να εισπνεύσετε αέρα από τη μύτη.

- Τα βρέφη με ρινική συμφόρηση μπορεί να δυσκολεύονται στον θηλασμό ή στη λήψη γάλακτος με μπιμπερό.

Μερικές φορές, η ρινική συμφόρηση αποτελεί το πρώτο σημάδι ότι ο οργανισμός σας καταπολεμά μια ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη. Σπανιότερα, ένας όγκος ή ένας πολύποδας στη μύτη μπορεί να προκαλέσει αίσθημα ρινικής συμφόρησης.

Η μπουκωμένη μύτη μπορεί να είναι αποτέλεσμα:

- Αλλεργικής ρινίτιδας

- Περιβαλλοντικών παραγόντων: Το στρες, καθώς και η έκθεση σε καπνό, αναθυμιάσεις μπογιάς ή καυτερά φαγητά, αποτελούν παραδείγματα παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν ρινική συμφόρηση.

- Λήψης φαρμάκων: Μπορεί να παρουσιάσετε ρινική συμφόρηση εάν λαμβάνετε ορισμένα φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή για τον πόνο.

- Ορμονικών παραγόντων: Ορμονικές μεταβολές, όπως αυτές που συμβαίνουν κατά την εφηβεία ή την εγκυμοσύνη, ενδέχεται να πυροδοτήσουν ρινική συμφόρηση.

- Λοιμώξεων: Οι λοιμώξεις των παραρρινίων κόλπων (ιγμορίτιδα) ή το κοινό κρυολόγημα μπορεί να προκαλέσουν ρινική συμφόρηση.

- Διόγκωσης των αδενοειδών εκβλαστήσεων: Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις είναι αδένες που εντοπίζονται ακριβώς πίσω από τη ρινική οδό. Συμβάλλουν στην παγίδευση μικροβίων. Μερικές φορές, οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις διογκώνονται, προκαλώντας ρινική συμφόρηση.

Τι να κάνετε

Κάντε ένα ζεστό ντους

Η εισπνοή ατμού βοηθά στο άνοιγμα των αεραγωγών και στην απομάκρυνση της βλέννας, διευκολύνοντας την αποβολή της και την αποσυμφόρηση της μύτης.

Χρησιμοποιήστε υγραντήρα

Ένας υγραντήρας ψυχρού νέφους μπορεί να βοηθήσει στο άνοιγμα των αεραγωγών, ανακουφίζοντας από τη ρινική συμφόρηση. Οι υγραντήρες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την αντιμετώπιση της βουλωμένης μύτης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χαλαρώστε με μια ζεστή κομπρέσα

Αφού καθαρίσετε τη μύτη σας, τοποθετήστε μια ζεστή πετσέτα στο πρόσωπό σας για περίπου 15 λεπτά, ώστε να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης ή της συμφόρησης των κόλπων. Ανανεώστε τη ζεστή πετσέτα όποτε χρειάζεται για να διατηρείται ζεστή. Η εισπνοή υγρού αέρα μπορεί επίσης να προσφέρει ανακούφιση σε μια βουλωμένη μύτη.