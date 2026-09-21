ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΗΠΑ: Στο «μικροσκόπιο» οι οδηγίες διατροφής και οι επιστημονικές αντιρρήσεις

Ευ Ζην
ΗΠΑ: Στο «μικροσκόπιο» οι οδηγίες διατροφής και οι επιστημονικές αντιρρήσεις
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 10:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Αμετάβλητες οι διατροφικές συστάσεις για τα φρούτα, τα λαχανικά, τα προϊόντα ολικής άλεσης, την άσκηση και το αλκοόλ.

Νέες διατροφικές οδηγίες δημοσίευσε το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διατροφής και στην προτίμηση σε αληθινά τρόφιμα και όχι στην ποσότητα, δηλαδή στην αποκλειστική μέτρηση των συνολικών θερμίδων και στην αποφυγή των ενεργειακά πυκνών τροφίμων, όπως ίσχυε στις προηγούμενες οδηγίες.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με πρόσθετα, ζάχαρη και αλάτι, καθώς και στην επιλογή τροφών που προέρχονται από τη φύση, με προτεραιότητα στα πρωτεϊνικά τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το βόειο και χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά πλήρων λιπαρών.

Η πρωτεΐνη, λοιπόν, βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων συστάσεων, με την προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη να ορίζεται στα 1,2-1,6 gr/kg σωματικού βάρους (ΣΒ), διπλάσια δηλαδή ποσότητα σε σχέση με το προηγούμενο εύρος των 0,8-1,2 gr/kg.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τη σύσταση για κατανάλωση προϊόντων πλήρων λιπαρών, όπως τα γαλακτοκομικά, τα φυσικά λίπη από βούτυρο και το βοδινό λίπος, παράλληλα με την προσθήκη υγιεινών ελαίων. Εντύπωση, ωστόσο, έχει προκαλέσει η διατήρηση της γνωστής διατροφικής σύστασης για τα κορεσμένα λίπη, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών, ένα όριο που δύσκολα μπορεί να τηρηθεί σε συνδυασμό με την κατανάλωση τριών μερίδων γαλακτοκομικών πλήρων λιπαρών και την έμφαση στη ζωική πρωτεΐνη από κόκκινο κρέας.

Οι συστάσεις για τα φρούτα, τα λαχανικά, τα προϊόντα ολικής άλεσης, την άσκηση και το αλκοόλ παραμένουν αμετάβλητες.

Οι νέες τάσεις στις διατροφικές οδηγίες

«Επομένως, τα μέχρι τώρα γνωστά διατροφικά πρότυπα, όπως η μεσογειακή διατροφή - όπου η βάση της πυραμίδας αποτελούνταν από δημητριακά, όσπρια και γενικότερα υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες και γνωστούς για την αντιοξειδωτική τους δράση - αντικαθιστώνται από μια «ανεστραμμένη» πυραμίδα. Τα ζωικά προϊόντα πλούσια σε τρανς και κορεσμένα λιπαρά οξέα τοποθετούνται πλέον στη βάση της με σύσταση συχνής κατανάλωσης και όχι στην κορυφή (σπάνια κατανάλωση), όπως ήταν μέχρι πρόσφατα γνωστό, αναφέρουν ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος και οι συνεργάτες Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι κ. Κάρολος Παπαλαζάρου και η κ. Ευτυχία Τσιάμη, Metropolitan Hospital.

«Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν συσχετίσει τα κορεσμένα λιπαρά και το κόκκινο κρέας με αύξηση της LDL χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης, των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και διαφόρων μορφών καρκίνου. Αν και οι παραπάνω ζωικές πηγές αποτελούν καλές πηγές σιδήρου, Β12 και πρωτεΐνης για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και στις ευπαθείς ομάδες, οι μέχρι τώρα μελέτες δείχνουν ότι οι κίνδυνοι για τη μεταβολική υγεία ενδέχεται να υπερτερούν των πιθανών οφελών», προσθέτουν, και συνεχίζουν:

Η «ανεστραμμένη» πυραμίδα και τα ζωικά λιπαρά

Την ίδια ώρα, έντονες συζητήσεις βρίσκονται στο προσκήνιο, με προβληματισμούς να εγείρονται για τις αντιφάσεις των νέων συστάσεων και για το κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές επηρεάστηκαν από προσωπικά συμφέροντα και αφανείς συμφωνίες και όχι αποκλειστικά από την επιστημονική εγκυρότητα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους προβληματισμούς, επτά μήνες μετά την κυκλοφορία των νέων οδηγιών, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Επιτροπής Ιατρών για την Υπεύθυνη Ιατρική (PCRM) κατέθεσε τη δική του απάντηση.

Ο οργανισμός αυτός βασίζεται στους κανόνες της ηθικής δεοντολογίας, στην ιατρική πρόληψη, στον σεβασμό στο ζωικό περιβάλλον και στα φυτοφαγικά μοντέλα διατροφής, με βασικούς πυλώνες την υγεία, τη μακροζωία και την αντιμετώπιση μεταβολικών ασθενειών, όπως η παχυσαρκία, διάφοροι τύποι καρκίνου, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.α.. Συνεπώς, η έμφαση στις φυτικές τροφές για την ενίσχυση της μεταβολικής υγείας και την καταπολέμηση ασθενειών έρχεται σε αντίθεση με τις νέες οδηγίες που υποστηρίζουν ένα κυρίως ζωικό διατροφικό μοντέλο.

Επιστημονικές ενστάσεις και η θέση της PCRM

Η Επιτροπή, κατόπιν συνεδριάσεων, αποφάσισε την κατάθεση αγωγής με σκοπό την απόσυρση των νέων οδηγιών. Κύριος στόχος της καταγγελίας αποτελεί η σύνθεση της εννεαμελούς επιτροπής που διαμόρφωσε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς αποκαλύφθηκε ότι όλα τα μέλη της, με εξαίρεση μόλις ένα, διατηρούσαν κρυφούς δεσμούς με βιομηχανικούς κολοσσούς τροφίμων ζωικής προέλευσης (γάλα, γιαούρτι, αυγά, χοιρινό και βόειο κρέας).

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι οδηγίες προωθήθηκαν με διαδικασίες μόλις τριών μηνών, παρακάμπτοντας την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (DGAC), η οποία παρακολουθούσε στενά το συγκεκριμένο θέμα επί δύο χρόνια. Επιπλέον, λόγω της βιασύνης που κυριάρχησε στη λήψη των αποφάσεων, παρακάμφθηκε οποιαδήποτε μορφή διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών.

Διαφάνεια, σύγκρουση συμφερόντων και θεσμικά κενά

Πέραν της απουσίας της κοινωνικής έγκρισης και της παράκαμψης όλων των νόμιμων μέσων, η επιτροπή PCRM υποστηρίζει και την απουσία επιστημονικής έγκρισης και ορθότητας. Αναφέρουν ότι οι έρευνες και οι μετα-αναλύσεις ετών καταδεικνύουν αντίθετα αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι τα δημητριακά, τα αμυλούχα τρόφιμα (μακαρόνια, ρύζι, πατάτες) και οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης (όπως όσπρια, ξηροί καρποί) συμβάλλουν στη μακροζωία, στην πρόληψη ασθενειών και στην προάσπιση της υγείας λόγω βιταμινών, φυτικών ινών και άλλων θρεπτικών στοιχείων, ενώ το επεξεργασμένο κρέας και η καθημερινή κατανάλωση λιπαρών συνδέονται με αυξημένη «κακή» χοληστερόλη και καρδιαγγειακά συμβάματα.

Συμπερασματικά, βασικός στόχος της PCRM είναι η απόσυρση των εν λόγω οδηγιών και η έκδοση νέων, οι οποίες θα βασίζονται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα, θα τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες και θα διακρίνονται από απόλυτη διαφάνεια.

Ισορροπία και εξατομίκευση στη σύγχρονη διατροφή

Η επιτροπή PCRM δεν καταδικάζει τη στροφή στην αυξημένη πρωτεΐνη, αλλά την αποκλειστική στροφή σε ζωικές πηγές. Συμφωνεί με την υψηλότερη πρωτεϊνική πρόσληψη, εστιάζοντας ωστόσο σε φυτικές πηγές όπως τα όσπρια, η σόγια και οι ξηροί καρποί, οι οποίες σε ορισμένα άτομα μπορεί να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας. Αντίθετα, η υπερκατανάλωση κόκκινου κρέατος χαρακτηρίζεται από υψηλό περιεχόμενο κορεσμένων λιπαρών και ελάχιστα καρδιαγγειακά και μεταβολικά οφέλη.

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα συντάσσονται με τις θέσεις της PCRM, επισημαίνοντας ότι τα μέταλλα, οι βιταμίνες και οι φυτικές ίνες των φυτικών πρωτεϊνών λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη νοσημάτων. Επιπλέον, η λογική της ανεστραμμένης πυραμίδας παραμένει αντιφατική, καθώς δεν μπορεί να συνυπάρχει ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών κάτω του 10% με την καθημερινή κατανάλωση ζωικών τροφών πλούσιων σε αυτά.

Μια διατροφή βασισμένη σε φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως προτείνει η επιτροπή PCRM, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία, ωστόσο σε κάθε περίπτωση παραμένει απαραίτητη η εξατομίκευση και ο σχεδιασμός διαιτητικών πλάνων με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του καθενός.

Οι ζωικές πηγές μπορούν επίσης να αποτελέσουν καλές πηγές πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Τα θαλασσινά, τα πουλερικά, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, ακόμα και το κόκκινο κρέας - όταν καταναλώνονται με μέτρο- δύνανται να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Εξατομίκευση και το μέλλον της Ιατρικής Διατροφής

Συμπερασματικά, τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι:

• Η επιλογή τροφίμων με βάση την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά, τη χαμηλή επεξεργασία, την απουσία πρόσθετων (όπως ζάχαρη και αλάτι) και τον περιορισμό των κορεσμένων και τρανς λιπαρών, σύμφωνα με το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής.

• Η λήψη υπόψη των προσωπικών προτιμήσεων και αναγκών του κάθε ατόμου (personalized diet plan), ώστε η διατροφή αυτή να μπορεί να υιοθετηθεί εφόρου ζωής.

«Η εποχή μας είναι η εποχή της ιατρικής ακρίβειας, η οποία στη διατροφή εκφράζεται ως Ιατρική Διατροφή (Medical Nutrition). Η μεσογειακή, εξατομικευμένη και προσωποποιημένη ιατρική διατροφή διαθέτει ισχυρό παρελθόν, τεκμηριωμένο παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον. Ας την ακολουθήσουμε!» καταλήγουν οι ειδικοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 10:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα
Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα 21 Σεπτεμβρίου 2026
Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε 21 Σεπτεμβρίου 2026
Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

7 στις 10 συμβουλές υγείας στα social media είναι παραπλανητικές

7 στις 10 συμβουλές υγείας στα social media είναι παραπλανητικές

Μελέτες
Superfoods: Μύθος ή αλήθεια; Τι απαντoύν διάσημοι διαιτολόγοι

Superfoods: Μύθος ή αλήθεια; Τι απαντoύν διάσημοι διαιτολόγοι

Ευ Ζην
Μπορεί η διατροφή κατά την εγκυμοσύνη να προλάβει τις αλλεργίες στο μωρό;

Μπορεί η διατροφή κατά την εγκυμοσύνη να προλάβει τις αλλεργίες στο μωρό;

Μελέτες
Ο καλύτερος συνδυασμός τροφών για να διατηρήσετε σταθερό το σάκχαρο

Ο καλύτερος συνδυασμός τροφών για να διατηρήσετε σταθερό το σάκχαρο

Ευ Ζην
Βανίλιες: Το νόστιμο φρούτο με 15 βιταμίνες

Βανίλιες: Το νόστιμο φρούτο με 15 βιταμίνες

Ευ Ζην
Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε

Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κλιματική αλλαγή: «Αντιμέτωπες με περισσότερες και πιο ακραίες πυρκαγιές οι νέες γενιές»
Μελέτες
21/09/2026 - 18:29
Γεωργιάδης στη Βουλή: Τι είπε για τη γιατρό του ιατρείου στο Κολωνάκι και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Πολιτική Υγείας
21/09/2026 - 17:49
EMA: Επανεξέτασε φάρμακο για την εξάρτηση από το αλκοόλ – Στο «μικροσκόπιο« η αποτελεσματικότητά του
Φάρμακο
21/09/2026 - 16:24
Η DEMO ABEΕ και η ΔΥΠΑ επενδύουν στη νέα γενιά Τεχνικών Βιομηχανικών Αυτοματισμών
Επιχειρείν
21/09/2026 - 15:44
Ιατρικά Κέντρα: Στη Δικαιοσύνη μόνο 26 υποθέσεις μετά από 1.576 ελέγχους
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 15:43
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 14:46
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 200 εκατ. ευρώ για να εξοφληθούν τα νοσήλεια στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 14:23
ΕΚΠΑ: Η συστηματική άσκηση σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο - Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μελέτες
21/09/2026 - 14:06
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 13:44
Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα βάλουμε το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη»
Πολιτική Υγείας
21/09/2026 - 13:29
Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030
Επιχειρείν
21/09/2026 - 13:10
Σφουγγάρι κουζίνας: Πόσο συχνά πρέπει να το αλλάζουμε
Ευ Ζην
21/09/2026 - 12:53
Πανελλήνιο Συνέδριο EMBRACE the FUTURE: Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Μουσείο της Ακρόπολης
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 12:26
5η ΥΠΕ: Ανακοίνωση για τον θάνατο 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 12:11
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Νέο κρούσμα σε μονάδα στις Σέρρες
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 11:45
Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε
Ευ Ζην
21/09/2026 - 11:26
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ παραθέτει το χρονικό των ελέγχων στην κλινική του Κολωνακίου
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 10:46
Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 10:26
ΗΠΑ: Στο «μικροσκόπιο» οι οδηγίες διατροφής και οι επιστημονικές αντιρρήσεις
Ευ Ζην
21/09/2026 - 10:02
Γιατί είναι καλό να πιάνουμε με γυμνά χέρια χώμα και γρασίδι
Ευ Ζην
21/09/2026 - 09:30
3 λεπτά έντονης άσκησης αντί για 90 λεπτά cardio; Τι δείχνει νέα έρευνα
Μελέτες
21/09/2026 - 09:15
Πώς να απαλλαγείτε από τα μαύρα στίγματα στη μύτη
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:44
Φακές σούπα: Φθινοπωρινή συνταγή πλούσια σε σίδηρο, βιταμίνες και φυτικές ίνες
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:30
Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:12
7 στις 10 συμβουλές υγείας στα social media είναι παραπλανητικές
Μελέτες
21/09/2026 - 06:00
Το μυστικό ενός γαστρεντερολόγου για εύκολες κενώσεις γρήγορα
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:45
Πώς θα αντιμετωπίσετε την υπνηλία μετά το φαγητό το μεσημέρι
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:29
Μηλόπιτα στην τοστιέρα - Εύκολη και υγιεινή συνταγή
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:11
Μπορεί η διατροφή κατά την εγκυμοσύνη να προλάβει τις αλλεργίες στο μωρό;
Μελέτες
20/09/2026 - 06:00
Εγκαινιάστηκε η 2η Στέγη Γονέων Ronald McDonald House στην Ελλάδα, στο Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Επιχειρείν
19/09/2026 - 18:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ