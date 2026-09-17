ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο καλύτερος συνδυασμός τροφών για να διατηρήσετε σταθερό το σάκχαρο

Ευ Ζην
Ο καλύτερος συνδυασμός τροφών για να διατηρήσετε σταθερό το σάκχαρο
Jannis Brandt / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 18:35
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Ο συνδυασμός άπαχης πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και φυτικών ινών μπορεί να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου, σύμφωνα με τους διαιτολόγους.

Η αύξηση του σακχάρου μετά από ένα γεύμα είναι φυσιολογική. Όταν, όμως, η γλυκόζη περνά πολύ γρήγορα στο αίμα, το πάγκρεας χρειάζεται να απελευθερώσει μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης για να τη μεταφέρει στα κύτταρα. Η απότομη άνοδος μπορεί να ακολουθηθεί από γρήγορη πτώση, προκαλώντας πείνα, κόπωση ή επιθυμία για γλυκό. Μακροπρόθεσμα, οι συχνές και έντονες διακυμάνσεις του σακχάρου μπορούν να επιβαρύνουν τη ρύθμισή του και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη και διαβήτη τύπου 2.

Όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε το σάκχαρό σας, η επιλογή του κατάλληλου φαγητού σε κάθε γεύμα ή σνακ δεν είναι πάντα εύκολη. Αν γνωρίζετε, όμως, τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο πιάτο και ποιες τροφές είναι καλό να συνδυάζετε, μπορείτε να προλάβετε τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά το φαγητό.

Το Verywell Health ζήτησε από τη διαιτολόγο Giana DiMaria, διευθύντρια του προγράμματος Μαγειρικής Ιατρικής στο New York Medical College, να εξηγήσει ποιοι συνδυασμοί τροφών μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου.

Ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός τροφών εάν κάποιος θέλει να αποφεύγει τις απότομες αυξήσεις σακχάρου μετά τα γεύματα;

Ο καλύτερος συνδυασμός για τη διατήρηση του σακχάρου σε υγιή επίπεδα περιλαμβάνει σύνθετους υδατάνθρακες, άπαχη πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και προέρχονται από δημητριακά ολικής άλεσης. Άπαχη πρωτεΐνη θεωρείται εκείνη που δεν συνοδεύεται από μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών.

Τα καλά λιπαρά είναι πλούσια είτε σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα λιπαρά με αντιφλεγμονώδη δράση, είτε σε μονοακόρεστα λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στο ελαιόλαδο, στο αβοκάντο, στους ξηρούς καρπούς και στους σπόρους. Ο συνδυασμός αυτών των μακροθρεπτικών συστατικών βοηθά αποτελεσματικά στη ρύθμιση του σακχάρου.

Πώς βοηθά αυτός ο συνδυασμός στη διατήρηση σταθερού σακχάρου;

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και γι’ αυτό επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των σακχάρων. Υπάρχουν διαφορετικά είδη φυτικών ινών. Οι διαλυτές φυτικές ίνες σχηματίζουν στο έντερο μια ουσία που μοιάζει με τζελ, επιβραδύνοντας την απορρόφηση των σακχάρων. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες δεσμεύουν μόρια γλυκόζης και πεπτικά ένζυμα στο έντερο, εμποδίζοντας την απότομη απορρόφηση μεγάλης ποσότητας σακχάρου από τον οργανισμό.

Επειδή οι φυτικές ίνες δεν πέπτονται πλήρως, διασπώνται και ζυμώνονται από τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία στέλνουν σήμα στο ήπαρ να περιορίσει την παραγωγή γλυκόζης και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας.

Η διαδικασία της πέψης χρειάζεται περισσότερο χρόνο όταν προσλαμβάνουμε πρωτεΐνη. Έτσι, ο οργανισμός ενεργοποιεί την παραγωγή ορμονών που ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού και επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης. Τα λιπαρά καθυστερούν ακόμη περισσότερο την κένωση του στομάχου και την πέψη, με αποτέλεσμα το σάκχαρο να παραμένει πιο σταθερό.

Γιατί είναι σημαντικό να συνδυάζετε αυτά τα μακροθρεπτικά συστατικά;

Όταν καταναλώνετε έναν υδατάνθρακα μόνο του, το πεπτικό σύστημα τον διασπά σε γλυκόζη, δηλαδή σε σάκχαρο. Η γλυκόζη περνά στην κυκλοφορία του αίματος για να δώσει ενέργεια στα κύτταρα. Αν, όμως, αυτή η ενέργεια δεν χρησιμοποιηθεί, μπορεί να προκληθεί απότομη αύξηση του σακχάρου.

Αυτό συμβαίνει κυρίως με τους απλούς υδατάνθρακες και τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε άμυλο, όπως το λευκό ψωμί και τα γλυκά αρτοσκευάσματα, καθώς και με τα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη.

Οι συγκεκριμένες τροφές προκαλούν γρήγορη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Το πάγκρεας αντιδρά παράγοντας μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης, ώστε η γλυκόζη να φύγει από την κυκλοφορία του αίματος και να περάσει στα κύτταρα. Όταν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στη δράση της. Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση διαβήτη.

Ποια γεύματα ή σνακ περιλαμβάνουν όλα αυτά τα μακροθρεπτικά συστατικά και βοηθούν στη διατήρηση σταθερού σακχάρου;

Συνιστώ συχνά το αβοκάντο, καθώς είναι φρούτο και περιέχει φυτικές ίνες, ενώ παράλληλα αποτελεί καλή πηγή υγιεινών λιπαρών. Μπορείτε να το συνδυάσετε με μια άπαχη πηγή πρωτεΐνης, όπως ασπράδια αυγών, φέτες γαλοπούλας ή ψητό κοτόπουλο.

Μια άλλη επιλογή είναι τα αυγά με αβοκάντο και μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης. Το ψωμί προσφέρει τους υδατάνθρακες, το αβοκάντο τα καλά λιπαρά και τα αυγά την πρωτεΐνη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα δημητριακό ολικής άλεσης, όπως το φάρο, το καστανό ρύζι ή τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, και να το συνδυάσετε με ψητό κοτόπουλο, ένα άπαχο κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος ή θαλασσινά, όπως οι γαρίδες. Για να προσθέσετε καλά λιπαρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ντρέσινγκ με βάση το ελαιόλαδο ή να προσθέσετε ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Όσον αφορά τις φυτικές πηγές πρωτεΐνης, τα φασόλια και τα υπόλοιπα όσπρια προσφέρουν από μόνα τους έναν πολύ καλό συνδυασμό σύνθετων υδατανθράκων, φυτικών ινών και πρωτεΐνης.

Μια ακόμη καλή φυτική πηγή πρωτεΐνης είναι η κινόα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θρεπτική τροφή, καθώς στην πραγματικότητα είναι σπόρος και περιέχει αρκετή πρωτεΐνη, ενώ παράλληλα προσφέρει υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Μπορείτε να συνδυάσετε τις παραπάνω φυτικές πηγές πρωτεΐνης με ξηρούς καρπούς, αβοκάντο ή ελαιόλαδο, καθώς και με λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός ή ο τόνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι»
Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι» 17 Σεπτεμβρίου 2026
Πώς θα αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο χωρίς να διαταράξετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας 17 Σεπτεμβρίου 2026
Πώς θα αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο χωρίς να διαταράξετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε

Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε

Ευ Ζην
Χαρούπι: Γιατί θεωρείται superfood - 2 λόγοι που υπερέχει από το κακάο

Χαρούπι: Γιατί θεωρείται superfood - 2 λόγοι που υπερέχει από το κακάο

Ευ Ζην
Δυσκοιλιότητα: Ο θαυματουργός λιναρόσπορος

Δυσκοιλιότητα: Ο θαυματουργός λιναρόσπορος

Ευ Ζην
4 αλείμματα με πρωτεΐνη καλύτερα από το φυστικοβούτυρο

4 αλείμματα με πρωτεΐνη καλύτερα από το φυστικοβούτυρο

Ευ Ζην
Γιατί οι σαρδέλες είναι καλύτερες τον Σεπτέμβριο

Γιατί οι σαρδέλες είναι καλύτερες τον Σεπτέμβριο

Ευ Ζην
Γαύρος: Το μικρό ψάρι με τα σημαντικά οφέλη στην υγεία

Γαύρος: Το μικρό ψάρι με τα σημαντικά οφέλη στην υγεία

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιστήμονες ανακάλυψαν σύνδεση ανάμεσα στη ΔΕΠΥ και τα γαστρεντερικά προβλήματα
Μελέτες
17/09/2026 - 20:09
Πώς θα αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο χωρίς να διαταράξετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας
Ευ Ζην
17/09/2026 - 19:25
Ο καλύτερος συνδυασμός τροφών για να διατηρήσετε σταθερό το σάκχαρο
Ευ Ζην
17/09/2026 - 18:35
ΠΟΥ: Η ασφάλεια των ασθενών στο επίκεντρο των νέων κατευθυντήριων γραμμών για το άσθμα
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 17:52
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας
Μελέτες
17/09/2026 - 17:29
ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση τριών συμπληρωμάτων διατροφής με κρεατίνη – Ποια είναι
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 16:18
Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 16χρονη μαθήτρια μέσα στο σχολείο της
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:59
Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι»
Ευ Ζην
17/09/2026 - 15:45
Μικροσκοπικά αρθρόποδα εντοπίστηκαν στις περισσότερες γυναίκες με extensions βλεφαρίδων
Μελέτες
17/09/2026 - 15:25
ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:08
Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Ζητά αυστηρότερους ελέγχους στα ιατρεία και επαναφορά του ΣΕΥΥΠ
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 13:46
Νέα θεραπεία για το πολλαπλό μυέλωμα – Ελληνική συμμετοχή στην κλινική μελέτη
Φάρμακο
17/09/2026 - 13:35
Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο: Τι μειώνει περισσότερο τον πόνο – Μελέτη εξέτασε 12 μεθόδους
Μελέτες
17/09/2026 - 13:20
ECDC: 212 νέα κρούσματα mpox κλάδου Ι και ΙΙ στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2026
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 13:17
Στερεύουν τα ποτάμια: Ρεκόρ ξηρασίας καταγράφηκε το 2025 παγκοσμίως
Μελέτες
17/09/2026 - 12:29
Πώς να διατηρήσετε τα λουλούδια στο βάζο για περισσότερες ημέρες
Ευ Ζην
17/09/2026 - 11:54
8 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη
Ευ Ζην
17/09/2026 - 11:25
Κεφαλονιά: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι - 17χρονος συγκρούστηκε με άλογο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:58
Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Με βαριά τραύματα νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας δύο άτομα
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:38
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:23
Επιστήμονες εντόπισαν ένα διακριτικό σημάδι της ΔΕΠΥ που κρύβεται στα μάτια
Μελέτες
17/09/2026 - 09:30
Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε
Ευ Ζην
17/09/2026 - 08:20
Χαρούπι: Γιατί θεωρείται superfood - 2 λόγοι που υπερέχει από το κακάο
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:44
Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:28
«Ροζ θόρυβος»: Ο ήχος που μπορεί να κάνει τον ύπνο σας πιο βαθύ
Μελέτες
17/09/2026 - 06:11
Τελικά ποιος θα ελέγχει τα ιατρεία;
Πολιτική Υγείας
17/09/2026 - 06:00
Γιώργος Μαζωνάκης: Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών και η εμπλοκή υπνοθεραπευτή
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 19:32
Καρδιακές αρρυθμίες: Πότε το «φτερούγισμα» είναι ύποπτο
Ευ Ζην
16/09/2026 - 18:29
Γιαννάκος για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτό δεν ήταν ιατρείο, ήταν κοτέτσι»
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 18:04
Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών η 17η Σεπτεμβρίου
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 17:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ