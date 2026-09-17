Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας

Αναλυτικός οδηγός για να καθαρίσετε τα παντζούρια στο σπίτι σας.

Τα παντζούρια είναι από τα σημεία του σπιτιού που λερώνονται γρήγορα, αλλά συχνά παραμελούνται στην καθαριότητα. Καθώς βρίσκονται διαρκώς εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον, συγκεντρώνουν σκόνη, γύρη, καυσαέρια, κουτσουλιές και, στις παραθαλάσσιες περιοχές, άλατα.

Στα παντζούρια αλουμινίου, η συσσώρευση βρομιάς δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνισή τους. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επιβαρύνει τη βαφή και να δυσκολέψει τη λειτουργία των μεντεσέδων και των υπόλοιπων κινούμενων εξαρτημάτων. Τα καλά νεά είναι ότι για τον σωστό καθαρισμό τους δεν χρειάζεστε ισχυρά απορρυπαντικά ή ειδικό εξοπλισμό.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε τα παντζούρια αλουμινίου

Ένας βασικός καθαρισμός κάθε 3 έως 6 μήνες είναι συνήθως αρκετός. Ωστόσο, η συχνότητα εξαρτάται από το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σπίτι:

Σε παραθαλάσσιες περιοχές χρειάζεται συχνότερο ξέπλυμα, ώστε να απομακρύνονται τα άλατα.

Κοντά σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία ή σε βιομηχανικές περιοχές μπορεί να συσσωρεύονται περισσότεροι ρύποι.

Παντζούρια που βρίσκονται κοντά σε δέντρα ενδέχεται να χρειάζονται συχνότερο καθάρισμα λόγω γύρης, φύλλων, εντόμων και ρετσινιού.

Τι θα χρειαστείτε για να καθαρίσετε τα παντζούρια στο μπαλκόνι σας

Μια βούρτσα με μαλακές τρίχες

Ένα πανί μικροϊνών ή ένα μαλακό σφουγγάρι

Έναν κουβά με χλιαρό νερό

Μικρή ποσότητα ήπιου υγρού πιάτων

Μια παλιά οδοντόβουρτσα για τις γωνίες και τα δύσκολα σημεία

Ένα καθαρό και στεγνό πανί

Ένα λάστιχο ποτίσματος, εφόσον έχετε ασφαλή πρόσβαση στην εξωτερική πλευρά

Αποφύγετε τα συρμάτινα και σκληρά σφουγγάρια, τις ξύστρες, τις λειαντικές σκόνες, τη χλωρίνη και τους ισχυρούς διαλύτες. Μπορεί να χαράξουν ή να αλλοιώσουν μόνιμα τη βαμμένη επιφάνεια του αλουμινίου.

Πώς θα καθαρίσετε τα παντζούρια αλουμινίου

1. Επιλέξτε την κατάλληλη ώρα

Καθαρίστε τα παντζούρια όταν δεν τα χτυπά απευθείας ο ήλιος και η επιφάνειά τους είναι δροσερή. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται ο καθαρισμός όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας ξεπερνά τους 30°C, καθώς το νερό και το απορρυπαντικό μπορεί να στεγνώσουν γρήγορα και να αφήσουν σημάδια.

Κλείστε τα παράθυρα πριν ξεκινήσετε, ώστε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό του σπιτιού.

2. Απομακρύνετε τη σκόνη

Κλείστε τα παντζούρια και περάστε αρχικά την εξωτερική επιφάνεια με μια μαλακή βούρτσα ή ένα στεγνό πανί μικροϊνών. Απομακρύνετε τη σκόνη, τους ιστούς αράχνης, τα φύλλα και τις υπόλοιπες επιφανειακές βρομιές.

Επιμείνετε στις γρίλιες, στις γωνίες και στα σημεία γύρω από τους μεντεσέδες, όπου συνήθως συγκεντρώνεται περισσότερη σκόνη.

3. Ετοιμάστε το καθαριστικό διάλυμα

Γεμίστε έναν κουβά με χλιαρό νερό και προσθέστε μικρή ποσότητα ήπιου υγρού πιάτων. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε πολύ απορρυπαντικό, καθώς η μεγάλη ποσότητα μπορεί να αφήσει υπολείμματα πάνω στην επιφάνεια.

Η κατασκευάστρια παντζουριών αλουμινίου EHRET προτείνει ζεστό νερό και μαλακό σφουγγάρι για τις συνηθισμένες βρομιές και ένα ουδέτερο καθαριστικό, όπως το κοινό υγρό πιάτων, για τους πιο επίμονους λεκέδες.

4. Πλύνετε την εξωτερική επιφάνεια

Βουτήξτε το πανί ή το σφουγγάρι στο διάλυμα, στύψτε το και καθαρίστε το παντζούρι από πάνω προς τα κάτω. Περάστε προσεκτικά το πλαίσιο, τις γρίλιες και τα σημεία ένωσης, χωρίς να τρίβετε με δύναμη.

Για στενά σημεία και γωνίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παλιά οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες.

5. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά

Ανοίξτε τα παντζούρια και επαναλάβετε τη διαδικασία στην εσωτερική πλευρά. Εάν έχουν κινητές γρίλιες, αλλάξτε τη θέση τους ώστε να καθαρίσετε και τις δύο πλευρές.

Μην παραλείψετε τις ακμές και το επάνω και κάτω μέρος κάθε φύλλου, όπου μπορεί να έχει συσσωρευτεί σκόνη που δεν φαίνεται όταν το παντζούρι είναι κλειστό.

6. Αντιμετωπίστε τους επίμονους λεκέδες

Για κουτσουλιές, ξεραμένα έντομα ή ρετσίνι, τοποθετήστε πάνω στον λεκέ ένα πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό και αφήστε το για λίγα λεπτά. Μόλις μαλακώσει η βρομιά, σκουπίστε την απαλά.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό αντικείμενο ή ξύστρα. Εάν χρειαστείτε διαφορετικό καθαριστικό, δοκιμάστε το πρώτα σε ένα μικρό και μη εμφανές σημείο.

7. Ξεπλύνετε καλά

Απομακρύνετε το σαπούνι με ένα καθαρό, νωπό πανί. Εάν χρησιμοποιήσετε λάστιχο ποτίσματος, διατηρήστε χαμηλή την πίεση και βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα είναι καλά κλεισμένα.

Μη χρησιμοποιείτε πλυστικό υψηλής πίεσης, καθώς μπορεί να φθείρει τη βαφή ή να στείλει νερό στα σημεία σύνδεσης και στο εσωτερικό των μηχανισμών.

8. Στεγνώστε τα παντζούρια

Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα καθαρό πανί μικροϊνών, ώστε να μη μείνουν σταγόνες και σημάδια από το νερό. Στεγνώστε ιδιαίτερα καλά τις γωνίες, τις ενώσεις και τα μεταλλικά εξαρτήματα.

Τι πρέπει να κάνετε με τους μεντεσέδες

Ελέγχετε περίπου μία φορά τον χρόνο τους μεντεσέδες και τα σημεία στήριξης για φθορές ή δυσκολία στην κίνηση. Οι ειδικοί προτείνουν να ελέγχεται επίσης εάν χρειάζονται λίπανση.

Μη χρησιμοποιείτε, όμως, οποιοδήποτε λάδι ή λιπαντικό χωρίς να συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο προϊόν ή πέσει λιπαντικό πάνω στη βαμμένη επιφάνεια, μπορεί να συγκρατήσει σκόνη ή να αφήσει λεκέδες. Σκουπίστε αμέσως τυχόν υπολείμματα.

Εάν τα παντζούρια είναι συρόμενα ή πτυσσόμενα, καθαρίστε τις ράγες με μια μαλακή βούρτσα και ένα νωπό πανί. Μην τα πιέζετε όταν δυσκολεύονται να κινηθούν, καθώς μπορεί να έχει παγιδευτεί κάποιο αντικείμενο ή να υπάρχει πρόβλημα στον μηχανισμό.

Προσοχή στην ασφάλεια

Μη σκύβετε έξω από το παράθυρο και μη στέκεστε πάνω σε ασταθείς καρέκλες για να φτάσετε την εξωτερική πλευρά των παντζουριών. Εάν δεν μπορείτε να τα καθαρίσετε με ασφάλεια από το εσωτερικό ή από ένα προστατευμένο μπαλκόνι, απευθυνθείτε σε επαγγελματία.