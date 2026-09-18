ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρκίνος πνεύμονα: Μία γενετική μετάλλαξη ίσως μπορεί να εξηγήσει την εμφάνισή του σε μη καπνιστές

Μελέτες
Καρκίνος πνεύμονα: Μία γενετική μετάλλαξη ίσως μπορεί να εξηγήσει την εμφάνισή του σε μη καπνιστές
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 18/09/2026 - 12:55
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Το κάπνισμα είναι ένας από τους πιο επιβαρυντικούς παράγοντες για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα είναι άτομα, τα οποία δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Αυτό το εύρημα ανησυχεί τους επιστήμονες, οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν τους μηχανισμούς που μπορεί να κρύβονται από πίσω.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, ερευνητές αναφέρουν ότι σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να εμπλέκεται μια κληρονομική γενετική μετάλλαξη. Επιστήμονες, με επιβλέπουσα την Δρ. Jaclyn LoPiccolo - γιατρό και ερευνήτρια στον τομέα του καρκίνου του πνεύμονα στο Ινστιτούτο Καρκίνου Dana-Farber - διαπίστωσαν ότι τα άτομα με μετάλλαξη στο γονίδιο EGFR διέτρεχαν 25πλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε σύγκριση με άτομα που δεν έφεραν τη μετάλλαξη, ανεξάρτητα από το αν κάπνιζαν.

Όταν οι ερευνητές εστίασαν αποκλειστικά σε μη καπνιστές, ο κίνδυνος ήταν ακόμη μεγαλύτερος: οι φορείς της μετάλλαξης διέτρεχαν 60πλάσιο κίνδυνο σε σύγκριση με μη καπνιστές που δεν έφεραν τη μετάλλαξη. Δεδομένου ότι οι μη καπνιστές διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε σχέση με τους καπνιστές, αυτή η κατακόρυφη αύξηση του κινδύνου καταδεικνύει τον ισχυρό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εν λόγω γενετική μετάλλαξη, επισημαίνει η LoPiccolo.

Οι παράγοντες που συνδέονται με τον καρκίνο του πνεύμονα

Τα νέα ευρήματα έρχονται να εμπλουτίσουν την έρευνα σχετικά με τους παράγοντες που προκαλούν καρκίνο του πνεύμονα σε μη καπνιστές. Ορισμένες γενετικές μεταλλάξεις έχουν συνδεθεί με τον καρκίνο του πνεύμονα σε μη καπνιστές —συμπεριλαμβανομένων μεταλλάξεων που εμφανίζονται συχνότερα σε Ασιάτες ασθενείς, καθώς και κληρονομικών μεταλλάξεων όπως η BRCA2—, ωστόσο ο ρόλος τους δεν έχει ακόμη πλήρως κατανοηθεί.

Αν και η συγκεκριμένη μετάλλαξη του γονιδίου EGFR, γνωστή ως T790M, εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2005 σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια —μέλη της οποίας εμφάνισαν καρκίνο του πνεύμονα παρόλο που δεν κάπνιζαν—, δεν ήταν σαφές σε ποιον βαθμό η εν λόγω σπάνια μετάλλαξη συνέβαλλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της νόσου.

Η LoPiccolo και η ομάδα της χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων με γενετικά δείγματα από το Ερευνητικό Ινστιτούτο της 23andMe, προκειμένου να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο της μετάλλαξης στον καρκίνο του πνεύμονα. «Αν και γνωρίζαμε ότι η T790M συνδέεται με τον καρκίνο του πνεύμονα, δεν διαθέταμε επαρκές πληθυσμιακό δείγμα για να διαπιστώσουμε τη συχνότητα εμφάνισης της παραλλαγής, την ισχύ της επίδρασής της και τις διακυμάνσεις του κινδύνου μεταξύ διαφορετικών ομάδων», δηλώνει η LoPiccolo.

«Η μετάλλαξη αυτή είναι τόσο σπάνια, που θα ήταν αδύνατο να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο σε πληθυσμιακό επίπεδο χωρίς τη χρήση μιας βάσης δεδομένων όπως αυτή της 23andMe», προσθέτει. Περίπου ένα στα 15.000 άτομα στις ΗΠΑ φέρει τη μετάλλαξη, ωστόσο τα ποσοστά είναι υψηλότερα —περίπου ένα στα 2.000— στη νότια περιοχή των Απαλαχίων Ορέων, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, το πρώτο άτομο-φορέας μετέφερε τη μετάλλαξη στις ΗΠΑ από την Αγγλία ή την Ιρλανδία πριν από περισσότερα από 200 χρόνια.

Η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου

Τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για να εξεταστεί πώς θα μπορούσε να ενταχθεί ο γενετικός έλεγχος στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα. Προς το παρόν, ο έλεγχος αυτός —κατά τον οποίο τα άτομα υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία (CT) χαμηλής δόσης ακτινοβολίας για την ανίχνευση καρκίνου του πνεύμονα— συνιστάται μόνο σε άτομα με βαρύ ιστορικό καπνίσματος που έχουν ξεπεράσει μια ορισμένη ηλικία.

«Πιστεύω πραγματικά ότι η γνώση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα —ιδίως από γενετική σκοπιά— σε συνδυασμό με την έκθεση σε παράγοντες όπως το ραδόνιο και άλλα περιβαλλοντικά στοιχεία, θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμη», σημειώνει η Nadia Litterman, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Susan Wojcicki, το οποίο χρηματοδότησε τη Μελέτη Γενετικής του Καρκίνου του Πνεύμονα (Lung Cancer Genetics Study) που παρείχε τα δεδομένα για την εν λόγω ανάλυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 13:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη - Μειώνονται οι εμβολιασμοί σε παιδιά
«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη - Μειώνονται οι εμβολιασμοί σε παιδιά 18 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Νέα στοχευμένη θεραπεία αλλάζει τα δεδομένα

Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Νέα στοχευμένη θεραπεία αλλάζει τα δεδομένα

Φάρμακο
ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο

ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο

Επικαιρότητα
Λέμφωμα: Τι είναι – Πώς αντιμετωπίζεται – Οι προκλήσεις στην Ελλάδα

Λέμφωμα: Τι είναι – Πώς αντιμετωπίζεται – Οι προκλήσεις στην Ελλάδα

Επικαιρότητα
Καρκίνος προστάτη: Η αξία του τακτικού ελέγχου στην πρόληψη της νόσου

Καρκίνος προστάτη: Η αξία του τακτικού ελέγχου στην πρόληψη της νόσου

Ευ Ζην
Καρκίνος του προστάτη: Μπορούν τα γαλακτοκομικά να αυξήσουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος του προστάτη: Μπορούν τα γαλακτοκομικά να αυξήσουν τον κίνδυνο;

Μελέτες
Αυτισμός: Προκαλείται από τα γονίδια ή το περιβάλλον;

Αυτισμός: Προκαλείται από τα γονίδια ή το περιβάλλον;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 14:55
Εμβόλιο πνευμονιόκοκκου: Ποιοι πρέπει να το κάνουν - Πότε γίνεται, ποιες οι παρενέργειες
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 14:39
Γιατί το γόνατό σας κάνει συχνά «κρακ» - Πότε μπορεί να είναι σημάδι προβλήματος
Ευ Ζην
18/09/2026 - 14:32
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα με ουροσυλλέκτες
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 14:27
Γερμανία: Τρίτος θάνατος από ελονοσία – Η σύνδεση με το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 13:54
ΠΑΓΝΗ: 69χρονη πρόσφερε ζωή με τον θάνατό της
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 13:22
Καρκίνος πνεύμονα: Μία γενετική μετάλλαξη ίσως μπορεί να εξηγήσει την εμφάνισή του σε μη καπνιστές
Μελέτες
18/09/2026 - 12:55
Υπ. Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ψυχολόγους – Τι προβλέπει
Πολιτική Υγείας
18/09/2026 - 12:20
Άδωνις Γεωργιάδης: Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch για τον έλεγχο των ιατρείων
Πολιτική Υγείας
18/09/2026 - 12:04
Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 11:40
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αναγκαία η άμεση άρση των αποκλεισμών από τον «Προσωπικό Βοηθό»
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 11:14
Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Νέα στοχευμένη θεραπεία αλλάζει τα δεδομένα
Φάρμακο
18/09/2026 - 10:53
Ιός Δυτικού Νείλου: 10 νέα κρούσματα στην Αττική μέσα σε μία εβδομάδα – Στοιχεία ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 10:34
Η διαλειμματική νηστεία μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Χάντινγκτον
Μελέτες
18/09/2026 - 09:31
Πλυντήριο ρούχων: Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 08:15
5 λόγοι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μία κουταλιά ελαιόλαδο
Ευ Ζην
18/09/2026 - 06:46
Εύκολη κοτόπιτα χωρίς φύλλο - Συνταγή με κατίκι και γιαούρτι
Ευ Ζην
18/09/2026 - 06:26
Βανίλιες: Το νόστιμο φρούτο με 15 βιταμίνες
Ευ Ζην
18/09/2026 - 06:11
«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη - Μειώνονται οι εμβολιασμοί σε παιδιά
Μελέτες
18/09/2026 - 06:00
Επιστήμονες ανακάλυψαν σύνδεση ανάμεσα στη ΔΕΠΥ και τα γαστρεντερικά προβλήματα
Μελέτες
17/09/2026 - 20:09
Πώς θα αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο χωρίς να διαταράξετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας
Ευ Ζην
17/09/2026 - 19:25
Ο καλύτερος συνδυασμός τροφών για να διατηρήσετε σταθερό το σάκχαρο
Ευ Ζην
17/09/2026 - 18:35
ΠΟΥ: Η ασφάλεια των ασθενών στο επίκεντρο των νέων κατευθυντήριων γραμμών για το άσθμα
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 17:52
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας
Μελέτες
17/09/2026 - 17:29
ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση τριών συμπληρωμάτων διατροφής με κρεατίνη – Ποια είναι
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 16:18
Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 16χρονη μαθήτρια μέσα στο σχολείο της
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:59
Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι»
Ευ Ζην
17/09/2026 - 15:45
Μικροσκοπικά αρθρόποδα εντοπίστηκαν στις περισσότερες γυναίκες με extensions βλεφαρίδων
Μελέτες
17/09/2026 - 15:25
ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:08
Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Ζητά αυστηρότερους ελέγχους στα ιατρεία και επαναφορά του ΣΕΥΥΠ
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 13:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ