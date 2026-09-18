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Υπ. Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ψυχολόγους – Τι προβλέπει

Πολιτική Υγείας
Υπ. Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους ψυχολόγους – Τι προβλέπει
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 12:20
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Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για τους ψυχολόγους.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Σύσταση και Οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων” – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής – Ρυθμίσεις για την Άσκηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος και άλλες διατάξεις».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε χθες, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, με τίτλο: «Σύσταση και Οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων” – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής – Ρυθμίσεις για την Άσκηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος και άλλες διατάξεις».

Βασικά σημεία των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου αποτελούν:

ΜΕΡΟΣ Α‘

α) Η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων» και η ρύθμιση της οργάνωσης, της διοίκησης, της λειτουργίας και κάθε άλλου ζητήματος που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του,

β) ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ψυχολόγων και

γ) η θέσπιση ενός σύγχρονου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ψυχολόγων, ο οποίος καλύπτει ζητήματα επαγγελματικής προβολής και χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με εγγυήσεις προστασίας των ληπτών των υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ Β΄

α) Η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας,

β) η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής και

γ) ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και η ρύθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

α) Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση της ρύθμισης του αδικήματος της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος,

β) η διεύρυνση του θεσμού και του έργου του κλινικού εκπαιδευτή,

γ) ο ορισμός του εφημερεύοντος νοσηλευτή και

δ) η εισαγωγή διακριτών ειδικοτήτων για τους νοσηλευτές και τους βοηθούς νοσηλευτών που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Το σχέδιο νόμου, θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Δείτε το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση εδώ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 12:32
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