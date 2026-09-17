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Πώς να διατηρήσετε τα λουλούδια στο βάζο για περισσότερες ημέρες

Ευ Ζην
Πώς να διατηρήσετε τα λουλούδια στο βάζο για περισσότερες ημέρες
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 11:54
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Τα φυτά ομορφαίνουν τον χώρο και ειδικά τα όμορφα λουλούδια.

Όσες γλάστρες με φυτά και αν έχουμε στο σπίτι, σίγουρα ένα βάζο με χρωματιστά λουλούδια πάνω στο τραπέζι του σαλονιού μπορεί να κάνει τη διαφορά, προσδίδοντας ξεχωριστή αισθητική στον χώρο.
Θα έχετε παρατηρήσει ότι τα λουλούδια στο βάζο δεν κρατούν πολλές ημέρες και συνήθως μαραίνονται γρήγορα. Τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα, χρυσάνθεμα, τουλίπες και άλλα μας χαρίζουν την ομορφιά τους για λίγο και έπειτα πρέπει να τα πετάξουμε.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια βήματα, τα οποία αν τα ακολουθήσετε θα έχετε τα λουλούδια στο βάζο του σαλονιού σας για περισσότερες ημέρες.

1. Κόβουμε τα λουλούδια από τον κήπο νωρίς το πρωί

Η καλύτερη ώρα για να κόψουμε τα λουλούδια από τον κήπο μας είναι νωρίς το πρωί. Είναι η ώρα που έχουν περισσότερη φρεσκάδα, πλούσιο άρωμα και είναι πιο δροσερά. Όταν τα κόψουμε, τα διατηρούμε μέσα σε λεκάνη με νερό.

2. Κόβουμε τα κοτσάνια λοξά

Για να βοηθήσουμε τα λουλούδια να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους για περισσότερο καιρό, κόβουμε λοξά τα κοτσάνια τους στη βάση. Με αυτό τον τρόπο απορροφούν καλύτερα το νερό και όταν τα βάλουμε στο ανθοδοχείο δε θα ακουμπούν στην κάτω επιφάνεια του.

3. Καθαρίζουμε το βάζο

Τα λουλούδια χρειάζονται καθαρό περιβάλλον για τη συντήρησή τους. Πριν τοποθετήσουμε το νερό, καθαρίζουμε το ανθοδοχείο μας χρησιμοποιώντας λίγη χλωρίνη για απολύμανση.

4. Τοποθετούμε τα λουλούδια σε βάζο με χλιαρό νερό

Προσέχουμε να μην τοποθετούμε στο βάζο περισσότερα λουλούδια από όσα χωράει, γιατί με αυτό τον τρόπο ταλαιπωρούμε τους βλαστούς και τους μίσχους των φυτών. Επίσης, υπάρχουν μερικά λουλούδια, τα οποία δεν θέλουν μεγάλη ποσότητα νερού μέσα στο βάζο.

5. Ρίχνουμε στο βάζο ασπιρίνη ή λεμόνι με ζάχαρη

Για να ενισχύσουμε τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα των λουλουδιών, μπορούμε να προσθέσουμε στο νερό μισή ασπιρίνη ή λίγες σταγόνες λεμονιού μαζί με μισό κουταλάκι ζάχαρη. Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε σημαντικά την διατήρηση των ανθισμένων λουλουδιών στο βάζο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 12:00
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