5 φυτά που προσελκύουν πλούτο

Μερικά φυτά μπορούν να φέρουν αλλαγή στα οικονομικά σας με ανέλπιστο τρόπο, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι.

Τα φυτά δεν προσδίδουν μόνο καλαισθησία στο χώρο αλλά μπορούν να έχουν και μία πιο πρακτική χρησιμότητα. Ορισμένα φυτά θεωρούνται ότι προσελκύουν πλούτο και ευημερία. Σας παρουσιάσουμε μερικά από αυτά.

Παχίρα (Pachira aquatic)

Αυτό το τροπικό φυτό είναι το σύμβολο των τελετουργιών προσέλκυσης πλούτου στο Φενγκ Σούι. Ένας θρύλος λέει ότι ένας αγρότης από την Ταϊβάν που αγωνιζόταν να τα βγάλει πέρα ανακάλυψε ένα τέτοιο φυτό, το καλλιέργησε και ξαφνικά βρέθηκε να έχει πολλά χρήματα. Για μέγιστη ευημερία, τοποθετήστε το στη νοτιοανατολική γωνία του σπιτιού σας. Αν και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα σε κάθε χώρο. Ταιριάζει ιδανικά σε μίνιμαλ σπίτια, όπου η μορφή του δημιουργεί μια υπέροχη αντίθεση με τις καθαρές αρχιτεκτονικές γραμμές.

Υδρόβιο μπαμπού (Dracaena sanderiana)

Το φυτό αυτό είναι «πρεσβευτής» της καλής τύχης στην Ασία. Τα κοτσάνια έχουν τον δικό τους αριθμητικό κώδικα: όταν είναι τρία μαζί φέρνουν ευτυχία, τα πέντε προσελκύουν πλούτο και τα επτά υπόσχονται καλή υγεία. Κρατήστε το μακριά από τους αεραγωγούς του κλιματισμού για να αποτρέψετε το καφέ χρώμα στις άκρες και την πιθανότητα να μαραθεί. Το υδρόβιο μπαμπού δείχνει ωραίο στους μοντέρνους εσωτερικούς χώρους.

Ανθούριο (Anthurium)

Στο φενγκ σούι, τα άνθη αυτού του φυτού, που αναπτύσσονται προς τα πάνω συμβολίζουν την αυξανόμενη ευημερία και τη φιλοδοξία, καθιστώντας τη στάσιμη ενέργεια παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο ότι τα άνθη του φυτού διαρκούν έως και οκτώ εβδομάδες, αντανακλώντας τη διαρκή καλή τύχη που λέγεται ότι προσελκύει στο σπίτι. Τοποθετήστε το, στο καθιστικό ή στο γραφείο. Το σίγουρο είναι ότι όπου και να το τοποθετήσετε θα προσελκύσει τα βλέμματα. Το Ανθούριο λειτουργεί επίσης ως φυσικός καθαριστής αέρα, απομακρύνοντας την αμμωνία, το τολουόλιο και το ξυλόλιο από το περιβάλλον σας.

Κρασούλα (Crassula ovata)

Είναι η … «βασίλισσα» των φυτών καλής τύχης. Το «δέντρο του χρήματος», όπως είναι γνωστό στην κινεζική παράδοση, δίνεται συχνά ως δώρο σε καινούρια σπίτια και τοποθετείται κοντά στην είσοδο για να καλωσορίσει την καλή τύχη σύμφωνα με τις παραδόσεις. Τα φύλλα του έχουν ένα χαρακτηριστικό σχήμα, το οποίο μοιάζει με νόμισμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Ωστόσο, οι ειδικοί μας συμβουλεύουν να το φροντίζουμε όπως θα κάναμε με τον τραπεζικό μας λογαριασμό και να του δίνουμε τον σεβασμό που του αξίζει.

Φίκος (Ficus)

Από τη Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή, το φυτό αυτό συμβολίζει την αφθονία εδώ και χιλιετίες. Στην ισλαμική παράδοση, θεωρείται ευλογημένο. Μάλιστα, αναφέρεται ονομαστικά στο Κοράνι. Ταιριάζει εύκολα σε κάθε σπίτι και «δένει» αρμονικά με τα περισσότερα στυλ διακόσμησης.