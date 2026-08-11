Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: Φασολάκια με χταπόδι - Η απόλυτη συνταγή

Νηστίσιμο, καλοκαιρινό και γεμάτο γεύση, το χταπόδι με φασολάκια είναι μια παραδοσιακή επιλογή που αξίζει να δοκιμάσετε τον Δεκαπενταύγουστο .

Αν αναζητάτε ένα πιάτο που να συνδυάζει τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου με την αυθεντική γεύση του ελληνικού καλοκαιριού, τότε τα φασολάκια με χταπόδι είναι μια επιλογή που αξίζει να δοκιμάσετε. Ένα παραδοσιακό, χορταστικό και ιδιαίτερα γευστικό πιάτο, που παντρεύει τα φρέσκα λαχανικά με τη θαλασσινή νοστιμιά του χταποδιού.

Η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νηστεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να στερηθείτε τη γεύση ή τη φαντασία στην κουζίνα. Αντίθετα, η ελληνική παράδοση προσφέρει αμέτρητες συνταγές που βασίζονται σε απλά, εποχικά υλικά και καταφέρνουν να δημιουργήσουν πιάτα γεμάτα άρωμα και χαρακτήρα.

Τα φασολάκια βρίσκονται αυτή την εποχή στα καλύτερά τους και, σε συνδυασμό με το χταπόδι, δημιουργούν ένα φαγητό που μπορείτε να απολαύσετε πολύ εύκολα. Το μυστικό βρίσκεται στο σωστό μαγείρεμα: θέλετε το χταπόδι τρυφερό, τα φασολάκια μελωμένα και τη σάλτσα δεμένη, ώστε κάθε μπουκιά να έχει όλη τη νοστιμιά του καλοκαιριού.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

1 κιλό φρέσκα φασολάκια

1 χταπόδι περίπου 1 κιλό, καθαρισμένο

2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2–3 σκελίδες σκόρδο

500 γρ. ώριμες ντομάτες τριμμένες ή ψιλοκομμένες

½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 ποτήρι λευκό κρασί

1–2 φύλλα δάφνης

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πώς θα το ετοιμάσετε

Ξεκινήστε καθαρίζοντας καλά τα φασολάκια και αφαιρώντας τις άκρες τους. Αν χρησιμοποιήσετε πλατιά φασολάκια, μπορείτε να τα κόψετε στη μέση ή σε μικρότερα κομμάτια.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα τοποθετήστε το χταπόδι κομμένο σε μερίδες, χωρίς να προσθέσετε νερό. Αφήστε το σε μέτρια φωτιά μέχρι να βγάλει τα υγρά του και να αρχίσει να μαλακώνει. Όταν τα υγρά του μειωθούν, προσθέστε το ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια και το σκόρδο και σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν.

Σβήστε με το λευκό κρασί και αφήστε το για λίγα λεπτά, ώστε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέστε τις ντομάτες και τη δάφνη, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το χταπόδι να μαγειρευτεί μέχρι να αρχίσει να γίνεται τρυφερό. Στη συνέχεια, προσθέστε τα φασολάκια και τον μαϊντανό. Ανακατέψτε απαλά, ώστε να καλυφθούν καλά από τη σάλτσα, και αφήστε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί μέχρι να μαλακώσουν τα φασολάκια και να δέσει όμορφα η σάλτσα.

Ελέγξτε το αλάτι προς το τέλος του μαγειρέματος, καθώς το χταπόδι είναι από μόνο του αρκετά αλμυρό. Προσθέστε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, αν χρειάζεται, λίγο ζεστό νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Το μυστικό για το τέλειο αποτέλεσμα

Για να πετύχετε πραγματικά μελωμένα φασολάκια με χταπόδι, μην βιαστείτε! Το συγκεκριμένο φαγητό θέλει χαμηλή φωτιά και χρόνο, ώστε να δέσουν τα υλικά και να συμπυκνωθούν οι γεύσεις. Επίσης, αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα νερού. Τα φασολάκια και το χταπόδι θα βγάλουν τα δικά τους υγρά και στόχος είναι στο τέλος να μείνει μια πλούσια, δεμένη σάλτσα και όχι ένα νερουλό φαγητό.

Σερβίρετέ το με φρέσκο ψωμί για να απολαύσετε τη σάλτσα μέχρι την τελευταία σταγόνα και, αν θέλετε, συνοδεύστε το με μια απλή χωριάτικη σαλάτα.

Τα φασολάκια με χταπόδι είναι από εκείνα τα φαγητά που αποδεικνύουν ότι η νηστεία μπορεί να είναι γεμάτη γεύση. Με λίγα και απλά υλικά, αξιοποιείτε τα προϊόντα της εποχής και δημιουργείτε ένα πιάτο που μοσχοβολά Ελλάδα.

Αν, λοιπόν, θέλετε να βάλετε στο τραπέζι σας ένα διαφορετικό νηστίσιμο φαγητό αυτές τις ημέρες, δοκιμάστε τη συνταγή. Αφήστε το φαγητό να μαγειρευτεί αργά, δώστε του χρόνο να μελώσει και απολαύστε ένα πιάτο που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαιρινό τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου.