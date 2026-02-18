ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Χταπόδι μπρεζέ: Η συνταγή που θα κάνει θραύση στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Ευ Ζην
Max Nayman / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 18/02/2026 - 06:12

Η διαφορετική συνταγή της Καθαράς Δευτέρας για κρασάτο χταπόδι.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι συνδεδεμένη με θαλασσινά, όσπρια και παραδοσιακές γεύσεις που συνοδεύουν το σαρακοστιανό τραπέζι. Αν θέλετε, όμως, να δοκιμάσετε κάτι λίγο διαφορετικό χωρίς να ξεφύγετε από το πνεύμα της ημέρας, το χταπόδι μπρεζέ αποτελεί μια πιο μαγειρεμένη και αρωματική εκδοχή του κλασικού χταποδιού ξιδάτου ή ψητού.

Με πλούσια σάλτσα ντομάτας, κρασί και μυρωδικά, πρόκειται για ένα πιάτο που συνδυάζει τη νηστίσιμη παράδοση με πιο μεστή γεύση, ιδανικό για να πρωταγωνιστήσει στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Ταιριάζει εξαιρετικά με φάβα ή πατάτες και μπορεί να σταθεί τόσο σε ένα οικογενειακό γεύμα όσο και σε ένα πιο προσεγμένο σαρακοστιανό τραπέζι με φίλους.

Παράλληλα, το χταπόδι αποτελεί ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ενώ παραμένει χαμηλό σε λιπαρά, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για όσους θέλουν να ελέγχουν τις θερμίδες τους χωρίς να στερούνται γεύση. Περιέχει επίσης σημαντικά μέταλλα, όπως σίδηρο, σελήνιο και ψευδάργυρο, τα οποία συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη διατήρηση της ενέργειας.

Η σάλτσα ντομάτας, όταν παρασκευάζεται με ελαιόλαδο και φυσικά υλικά, προσθέτει επιπλέον διατροφική αξία. Η ντομάτα είναι πηγή λυκοπενίου, ενός αντιοξειδωτικού που έχει συνδεθεί με προστατευτική δράση για την καρδιά, ενώ το ελαιόλαδο προσφέρει μονοακόρεστα λιπαρά που εντάσσονται σε ένα ισορροπημένο μεσογειακό πρότυπο διατροφής.

Νηστίσιμη συνταγή για χταπόδι μπρεζέ

Υλικά για 5 μερίδες:

  • 1,5 κιλό χταπόδι
  • 500 γρ. κρεμμύδι ξερό κομμένο σε λεπτές φέτες
  • 400 γρ. ντομάτες κονκασέ
  • 70 γρ. σκόρδο ψιλοκομμένο
  • 1 - 2 γρ. κλαδάκια δενδρολίβανου
  • 100 γρ. ξύδι βαλσαμικό λευκό
  • 100 γρ. ελαιόλαδο
  • 2 - 3 κόκκους μπαχάρι
  • 2 τεμ. φύλλα δάφνης
  • πιπέρι φρεσκοτριμμένο κατά βούληση

Εκτέλεση:

  • Ζεσταίνετε μια βαθιά κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το ξερό κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες.
  • Στη συνέχεια, προσθέτετε το σκόρδο και μόλις απελευθερώσει τα αρώματά του ρίχνετε το ξίδι, αφήνοντας να σιγοβράσει μέχρι να εξατμιστεί.
  • Ακολούθως, προσθέτετε τις ντομάτες κομμένες σε μικρά καρέ κονκασέ, το δενδρολίβανο, τους κόκκους μπαχάρι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
  • Τέλος, ρίχνετε το χταπόδι, σκεπάζετε την κατσαρόλα με το καπάκι και σιγοβράζετε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσει. Όταν είναι έτοιμο, το βγάζετε από την κατσαρόλα και το κόβετε σε χοντρά κομμάτια.
  • Συνοδεύετε με ούζο και, αν θέλετε, με ρύζι πιλάφι ή τηγανητές πατάτες και πράσινη σαλάτα.

Διατροφικά στοιχεία ανά μερίδα

  • Θερμίδες: περίπου 520 kcal
  • Πρωτεΐνη: περίπου 38 γρ.
  • Υδατάνθρακες: περίπου 7 γρ.
  • εκ των οποίων σάκχαρα: περίπου 3 έως 4 γρ.
  • Λιπαρά: περίπου 36 γρ.
  • εκ των οποίων κορεσμένα: περίπου 5 έως 6 γρ.
  • Φυτικές ίνες: περίπου 1 γρ.
  • Χοληστερίνη: περίπου 115 mg

Πηγή συνταγής: Nichol's Cooking

