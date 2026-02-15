Η απόλυτη καρμπονάρα στο σπίτι σας - Η απίστευτη συνταγή

Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή και θα είναι η μοναδική μακαρονάδα που θα θέλετε να τρώτε ξανά και ξανά!

Η καρμπονάρα είναι από τα πιο αυστηρά πιάτα της ιταλικής κουζίνας. Η επιτυχία βασίζεται στα λίγα υλικά, στην σωστή τεχνική, στη θερμοκρασία και στην ποιότητα των πρώτων υλών. Δείτε την παρακάτω συνταγή.

Υλικά (για 3–4 μερίδες)

400 g σπαγγέτι

200 g γκουαντσάλε

3-4 μεγάλα αυγά

120 g τυρί πεκορίνο ρομάνο, τριμμένο

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, χοντροκομμένο

Στην αυθεντική συνταγή καρμπονάρα δεν χρησιμοποιούμε κρέμα γάλακτος, ελαιόλαδο, βούτυρο ή οτιδήποτε άλλο.

{https://www.tiktok.com/@bortipastabar/video/7595388729691229470}

Εκτέλεση

Βράζετε τα μακαρόνια σας. Παράλληλα κόβετε το γκουαντσάλε σε λεπτά κομμάτια και το βάζετε σε ένα τηγάνι να ψηθεί. Θα καταλάβετε μετά από λιγότερο από 10 λεπτά ότι έχει πάρει χρώμα και έχει βγάλει στο τηγάνι το λάδι του (γι'αυτό και δεν χρειάζεται να προσθέσετε καθόλου ελαιόλαδο).

Σε ένα μπολ ξεχωρίζετε μόνο τους κρόκους των αυγών, βάζετε το τριμμένο πεκορίνο και ανακατεύετε πολύ καλά. Προσθέστε επίσης το πιπέρι και ανακατέψτε ξανά.

Παράλληλα βγάζετε το γκουαντσάλε σας από το τηγάνι και το βάζετε σε ένα πιάτο. Παίρνετε μια κουταλιά της σούπας από το λάδι του και το προσθέτετε στο μείγμα που φτιάξατε από τους κρόκους, το τυρί και το πιπέρι. Ανακατεύετε.

Όταν τα σπαγγέτι σας είναι έτοιμα τα βάζετε στο τηγάνι στο οποίο τηγανίσατε το γκουαντσάλε, για να πάρουν το λάδι του και να έχουν την κατάλληλη γεύση. Βάζετε επιπλέον και μια κουταλιά της σούπας από το νερό στο οποίο έβραζαν τα μακαρόνια σας. Τα ανακατεύετε στο τηγάνι για 2-3 λεπτά το πολύ.

Ύστερα βάζετε τα σπαγγέτι σας στο μπολ με το μείγμα σας. Ανακατεύετε καλά και προσθέτετε ακόμα μια κουταλιά της σούπας από το νερό στο οποίο βράζατε τα μακαρόνια σας.

Η πιο λαχταριστή καρμπονάρα είναι έτοιμη. Αν θέλετε συμπληρώνετε με λίγο ακόμα πιπέρι και τριμμένο πεκορίνο.