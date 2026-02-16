Νηστεία Σαρακοστής: Έξυπνα διατροφικά tips για να μην πάρετε κιλά

Η Νηστεία της Σαρακοστής αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα και ολοκληρώνεται το Μεγάλο Σάββατο.

Η Νηστεία της Σαρακοστής διαρκεί συνολικά 48 ημέρες. Η νηστεία που ακολουθείται τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι αυστηρή με συγκεκριμένους κανόνες, αλλά και κάποιες εξαιρέσεις. Στη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος και ψαριού, καθώς και όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης, απαγορεύονται τα αβγά, το κρασί και το λάδι.

Σχετικά με το λάδι, είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Η νηστεία από λάδι και κρασί ισχύει για όλη την εβδομάδα, εκτός από τα Σάββατα και τις Κυριακές. Σε αντίθεση με το λάδι, οι ελιές επιτρέπονται στη διάρκεια της νηστείας,

Οι εξαιρέσεις της νηστείας τη Μεγάλη Σαρακοστή

Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής υπάρχουν κάποιες ημέρες που αποτελούν εξαιρέσεις στους γενικούς κανόνες της νηστείας.

- Στις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθώς επίσης και την Κυριακή των Βαΐων, τρώμε ψάρι.

- Στις 26 Μαρτίου που είναι η ημέρα αφιερωμένη στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, δεν καταναλώνουμε κρασί και λάδι.

- Το Μεγάλο Σάββατο είναι το μοναδικό Σάββατο του έτους, στο οποίο νηστεύουμε από λάδι και κρασί. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι μία ημέρα αυστηρής νηστείας και μεγάλου πένθους.

Τι τρώμε τη Μεγάλη Σαρακοστή

- Όσπρια

- Φρούτα και λαχανικά

- Οστρακοειδή

- Δημητριακά

- Ξηρούς καρπούς

- Ταχίνι

- Χαλβά

Πώς δεν θα πάρετε κιλά στη Μεγάλη Σαρακοστή

- Προσέξτε την ποσότητα του λαδιού που χρησιμοποιείτε στις συνταγές σας

- Προτιμήστε δημητριακά και ψωμί ολικής αλέσεως

- Καταναλώστε περισσότερα όσπρια αντί για μακαρόνια ή ρύζι

- Ο συνδυασμός οσπρίων με ρύζι ή ρυζιού με θαλασσινά ή μανιτάρια προσφέρει όχι μόνο τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά αλλά μας κρατάει χορτάτους για πολλή ώρα

- Προτιμήστε την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων σε σχέση με τους συσκευασμένους χυμούς

- Επιλέξτε σνακ όπως παστέλι ή ολικής αλέσεως αρτοσκευάσματα. Προσοχή στην ποσότητα.

Αξίζει να αναφερθεί πως η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός από βαθιά θρησκευτική πράξη, είναι μία καλή ευκαιρία αποτοξίνωσης του οργανισμού. Η διατροφή που ακολουθείται κατά την περίοδο της νηστείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον οργανισμό, καθώς είναι πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα, δημητριακά και θαλασσινά, τροφές γνωστές για τις ευεργετικές τους ιδιότητες.