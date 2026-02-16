ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Νηστεία Σαρακοστής: Έξυπνα διατροφικά tips για να μην πάρετε κιλά

Επικαιρότητα
Νηστεία Σαρακοστής: Έξυπνα διατροφικά tips για να μην πάρετε κιλά
Newsroom
Δευτέρα, 16/02/2026 - 11:29

Η Νηστεία της Σαρακοστής αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα και ολοκληρώνεται το Μεγάλο Σάββατο.

Η Νηστεία της Σαρακοστής διαρκεί συνολικά 48 ημέρες. Η νηστεία που ακολουθείται τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι αυστηρή με συγκεκριμένους κανόνες, αλλά και κάποιες εξαιρέσεις. Στη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος και ψαριού, καθώς και όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης, απαγορεύονται τα αβγά, το κρασί και το λάδι.

Σχετικά με το λάδι, είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Η νηστεία από λάδι και κρασί ισχύει για όλη την εβδομάδα, εκτός από τα Σάββατα και τις Κυριακές. Σε αντίθεση με το λάδι, οι ελιές επιτρέπονται στη διάρκεια της νηστείας,

Οι εξαιρέσεις της νηστείας τη Μεγάλη Σαρακοστή

Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής υπάρχουν κάποιες ημέρες που αποτελούν εξαιρέσεις στους γενικούς κανόνες της νηστείας.

- Στις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθώς επίσης και την Κυριακή των Βαΐων, τρώμε ψάρι.

- Στις 26 Μαρτίου που είναι η ημέρα αφιερωμένη στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, δεν καταναλώνουμε κρασί και λάδι.

- Το Μεγάλο Σάββατο είναι το μοναδικό Σάββατο του έτους, στο οποίο νηστεύουμε από λάδι και κρασί. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι μία ημέρα αυστηρής νηστείας και μεγάλου πένθους.

Τι τρώμε τη Μεγάλη Σαρακοστή

- Όσπρια
- Φρούτα και λαχανικά
- Οστρακοειδή
- Δημητριακά
- Ξηρούς καρπούς
- Ταχίνι
- Χαλβά

Πώς δεν θα πάρετε κιλά στη Μεγάλη Σαρακοστή

- Προσέξτε την ποσότητα του λαδιού που χρησιμοποιείτε στις συνταγές σας
- Προτιμήστε δημητριακά και ψωμί ολικής αλέσεως
- Καταναλώστε περισσότερα όσπρια αντί για μακαρόνια ή ρύζι
- Ο συνδυασμός οσπρίων με ρύζι ή ρυζιού με θαλασσινά ή μανιτάρια προσφέρει όχι μόνο τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά αλλά μας κρατάει χορτάτους για πολλή ώρα
- Προτιμήστε την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων σε σχέση με τους συσκευασμένους χυμούς
- Επιλέξτε σνακ όπως παστέλι ή ολικής αλέσεως αρτοσκευάσματα. Προσοχή στην ποσότητα.

Αξίζει να αναφερθεί πως η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός από βαθιά θρησκευτική πράξη, είναι μία καλή ευκαιρία αποτοξίνωσης του οργανισμού. Η διατροφή που ακολουθείται κατά την περίοδο της νηστείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον οργανισμό, καθώς είναι πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα, δημητριακά και θαλασσινά, τροφές γνωστές για τις ευεργετικές τους ιδιότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 11:37

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα ακριβά φάρμακα στα ιδιωτικά φαρμακεία: Πρεμιέρα σήμερα
Τα ακριβά φάρμακα στα ιδιωτικά φαρμακεία: Πρεμιέρα σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2026
ΠΙΣ: Τι τονίζει για τις νέες ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης 16 Φεβρουαρίου 2026
ΠΙΣ: Τι τονίζει για τις νέες ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

4 tips για να μην ροχαλίζετε – Τι προτείνει γιατρός

4 tips για να μην ροχαλίζετε – Τι προτείνει γιατρός

Ευ Ζην
Νηστεία Σαρακοστής: Η λίστα με τα τρόφιμα που θα χρειαστείτε

Νηστεία Σαρακοστής: Η λίστα με τα τρόφιμα που θα χρειαστείτε

Επικαιρότητα
Νυχτερινή νηστεία σε συγχρονισμό με τον ύπνο: Η απλή αλλαγή που ενισχύει την καρδιομεταβολική υγεία

Νυχτερινή νηστεία σε συγχρονισμό με τον ύπνο: Η απλή αλλαγή που ενισχύει την καρδιομεταβολική υγεία

Επικαιρότητα
Πότε αρχίζει η νηστεία για το Πάσχα φέτος – Τι τρώμε

Πότε αρχίζει η νηστεία για το Πάσχα φέτος – Τι τρώμε

Επικαιρότητα
6 λόγοι που δεν μπορείτε να χάσετε βάρος

6 λόγοι που δεν μπορείτε να χάσετε βάρος

Ευ Ζην
Γιατί κάνετε γυμναστική αλλά δε χάνετε βάρος

Γιατί κάνετε γυμναστική αλλά δε χάνετε βάρος

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μελέτη 200.000 ανθρώπων αποκάλυψε το πραγματικό «κλειδί» για την υγεία της καρδιάς
Μελέτες
17/02/2026 - 18:31
ΕΕΣ: Εκδήλωση για τα παιδιά του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ»
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 17:58
4 tips για να μην ροχαλίζετε – Τι προτείνει γιατρός
Ευ Ζην
17/02/2026 - 17:08
Ανάκληση ελληνικής ρίγανης – Εντοπίστηκε τοξική ουσία για το συκώτι
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 16:31
Νηστεία Σαρακοστής: Η λίστα με τα τρόφιμα που θα χρειαστείτε
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 16:09
ΟΕΝΓΕ: Θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στις 25/02 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 15:16
Πόση αερόβια άσκηση την εβδομάδα μπορεί να σάς χαρίσει ένα νεότερο εγκέφαλο
Μελέτες
17/02/2026 - 15:12
Αποσύρεται από την αγορά λάδι σώματος για λάμψη λόγω επικίνδυνου χημικού
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 14:51
Συναγερμός για την ραγδαία εξάπλωση ενός μύκητα που μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 14:18
Αλκοόλ και καρκίνος: Μια απλή τακτική μπορεί να μειώσει την κατανάλωση και τον κίνδυνο
Μελέτες
17/02/2026 - 13:45
ΕΟΠΥΥ: Αύξηση της αμοιβής των γιατρών για ιατρικές επισκέψεις – Πώς θα υποβληθούν οι δαπάνες αναδρομικά
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 13:26
Νυχτερινή νηστεία σε συγχρονισμό με τον ύπνο: Η απλή αλλαγή που ενισχύει την καρδιομεταβολική υγεία
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 12:57
41χρονος με συγκοπτικό επεισόδιο μεταφέρθηκε από την Εύβοια στο νοσοκομείο Λαμίας – Η ανάρτηση Γεωργιάδη
Πολιτική Υγείας
17/02/2026 - 12:19
9 τροφές πλούσιες σε κολλαγόνο που θα πρέπει να τρώμε περισσότερο
Ευ Ζην
17/02/2026 - 11:46
Φυστικοβούτυρο: Μαζικές ανακλήσεις στις ΗΠΑ – Εντοπίστηκαν κομμάτια πλαστικού
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 11:20
Γήρανση: Πώς αντιμετωπίζεται η απώλεια κολλαγόνου;
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 10:54
ΑΣΕΠ: Στις 3 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τις 1.696 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 10:32
Τυρί: Ποια η επίδρασή του στην αρτηριακή μας πίεση;
Μελέτες
17/02/2026 - 08:33
Εμβόλια κατά του κορωνοϊού στην εγκυμοσύνη – Τι αποκάλυψε μεγάλη μελέτη
Μελέτες
17/02/2026 - 06:45
Διατάσεις πριν ή μετά την άσκηση: Ποια είναι πιο ωφέλιμη επιλογή;
Ευ Ζην
17/02/2026 - 06:28
Καθαρά Δευτέρα: Η απλή συνταγή για λαγάνα που μπορούμε όλοι να φτιάξουμε
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 06:14
Οι νοσηλευτές γυρίζουν την πλάτη στο ΕΣΥ - Καταστροφικές οι συνέπειες
Επικαιρότητα
17/02/2026 - 06:00
Κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων: Τι προβλέπει η νομοθεσία όταν δεν τα χρειάζεστε πια;
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 21:03
Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ σε ηλικία 99 ετών
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 19:44
Φάρμακο για τον καρκίνο του πνεύμονα ανοίγει νέο δρόμο στη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών
Φάρμακο
16/02/2026 - 19:14
Πλήρη ή χαμηλά λιπαρά; Ποια είναι η σωστή επιλογή στα γαλακτοκομικά – Το Harvard απαντά
Ευ Ζην
16/02/2026 - 18:44
Ποια είδη άσκησης βοηθούν για κατάθλιψη και ποια για άγχος – Τι έδειξε μεγάλη ανάλυση
Μελέτες
16/02/2026 - 18:02
ΕΙΝΑΠ: Καταγγέλλει υποβάθμιση του ακτινολογικού τμήματος στο «Λαϊκό»
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 17:45
ΙΣΑ: Επαναφέρει το θέμα της χορήγησης αναβολής για τους γιατρούς εν αναμονή ειδικότητας
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 17:19
Μαλακτικό ρούχων: Το λάθος που κάνουμε – Ποια είναι η σωστή ποσότητα για κάθε πλύση
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 16:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ