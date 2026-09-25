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Εύκολη συνταγή για πέστο βασιλικού στο πι και φι

Ευ Ζην
Εύκολη συνταγή για πέστο βασιλικού στο πι και φι
amirali mirhashemian / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 06:28
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Η άχαστη συνταγή για να βγαίνει το πέστο πάντα πετυχημένο.

Όταν θέλετε να ετοιμάσετε κάτι γρήγορο, τα ζυμαρικά είναι συχνά η πιο εύκολη λύση. Μια σπιτική σάλτσα αρκεί για να γίνουν πιο νόστιμα, χωρίς να περάσετε πολλή ώρα στην κουζίνα. Το πέστο βασιλικού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς πρόκειται για μια συνταγή σε λίγα λεπτά, με υλικά που απλώς χτυπάτε στο μούλτι.

Το ελαιόλαδο και το κουκουνάρι προσφέρουν καλά λιπαρά, ενώ, φτιάχνοντάς το μόνοι σας, ξέρετε ακριβώς τι περιέχει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αγοράζετε έτοιμο πέστο: μπορείτε εύκολα να το φτιάξετε στο σπίτι, χωρίς συντηρητικά. Πέρα από ζυμαρικά, το πέστο συνοδεύει τέλεια σάντουιτς, ριζότα, μπρουσκέτες, σαλάτες, καθώς και πηγές πρωτεΐνης όπως είναι το κοτόπουλο.

Υλικά για 4 μερίδες

  • 2 κούπες φύλλα φρέσκου βασιλικού
  • 3/4 κούπας παρμεζάνα, τριμμένη
  • 3/4 κούπας ελαιόλαδο
  • 3 κουταλιές της σούπας κουκουνάρι
  • 1 σκελίδα σκόρδο μεγάλη
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού ανθό αλατιού

Εκτέλεση

  • Βάλτε στο μούλτι ή στο μπλέντερ τα φύλλα βασιλικού, το σκόρδο και το κουκουνάρι. Χτυπήστε τα για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να πολτοποιηθούν και να μειωθεί ο όγκος τους.
  • Σταματήστε το μούλτι και προσθέστε εναλλάξ την παρμεζάνα και το ελαιόλαδο, σε 2–3 δόσεις. Χτυπήστε τα υλικά για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις προσθήκες, μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη πράσινη πάστα.
  • Δοκιμάστε το πέστο, προσθέστε τον ανθό αλατιού και ανακατέψτε άλλη μία φορά.
  • Μεταφέρετε το πέστο σε ένα καθαρό, στεγνό βάζο που να χωράει όλη την ποσότητα. Κλείστε το καλά και βάλτε το αμέσως στο ψυγείο.

Διατροφική αξία (ανά μία μερίδα)

  • Θερμίδες: 472
  • Πρωτεΐνες: 7,1 γρ.
  • Υδατάνθρακες: 2,1 γρ.
  • Λιπαρά: 48,3 γρ.
  • Φυτικές Ίνες: 0,6 γρ.
  • Νάτριο (Αλάτι): 0,6 γρ.

Πηγή: Matula Giasirani / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 23:52
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