Αυτή είναι η πρωτεΐνη που χαρίζει μακροζωία

Υπάρχουν διάφορες τροφές, οι οποίες είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη . Μία όμως είναι αυτή που «υπόσχεται» μακροζωία.

Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε πρωτεΐνη είναι σημαντική όσο μεγαλώνουμε, ειδικά αν θέλουμε να έχουμε όχι μόνο καλή υγεία αλλά και μακροζωία. Εξίσου σημαντική βέβαια, είναι και η άσκηση. Είναι προτιμότερο να στοχεύετε σε μία ποικιλία τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη στη διατροφή σας, ωστόσο υπάρχει μία πηγή πρωτεΐνης που ίσως αξίζει ιδιαίτερα να προσθέτετε συχνότερα στο πιάτο σας: το edamame.

«Το edamame είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά: περιέχει έναν συνδυασμό υδατανθράκων, πρωτεΐνης, υγιεινών λιπαρών, φυτικών ινών και μιας σειράς βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών που προάγουν την καλή υγεία», επισημαίνει η διαιτολόγος Kory DeAngelo, σύμφωνα με το EatingWell.

Το γεγονός ότι το edamame ανήκει στην οικογένεια των οσπρίων, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που το συνδέει με την υγιή γήρανση. «Τα όσπρια έχουν συσχετιστεί με τη μακροζωία, ενώ η πρωτεΐνη σόγιας έχει επίσης συνδεθεί με την πιο αργή βιολογική γήρανση», σημειώνει η διαιτολόγος Kelly Burgess, M.B.A., RD, LDN. Το εντυπωσιακό του διατροφικό προφίλ καθιστά το edamame μια εξαιρετική επιλογή για την υγιή γήρανση.

Το edamame είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη

Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένων φασολιών edamame (χωρίς τον λοβό) παρέχει την εντυπωσιακή ποσότητα των 18 γραμμαρίων πλήρους πρωτεΐνης – πράγμα που σημαίνει ότι περιέχει και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, όπως επισημαίνει η Sophia Velocci, M.S., RDN. Η πρωτεΐνη όχι μόνο συμβάλλει στην «οικοδόμηση» και τη διατήρηση των μυών, αλλά παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την αποκατάσταση των ιστών και πολλές άλλες σωματικές διεργασίες, εξηγεί η Velocci.

Είναι ωφέλιμο για την καρδιά

Τα διατροφικά οφέλη του edamame ξεπερνούν την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη. Το edamame περιέχει «ένα μείγμα μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής και στην προαγωγή της καλής καρδιακής υγείας», επισημαίνει η DeAngelo.

Περιέχει επίσης φυτοστερόλες, φυσικές φυτικές ενώσεις με χημική δομή παρόμοια με εκείνη της χοληστερόλης. Λόγω αυτής της ομοιότητας, οι φυτοστερόλες μπορούν να ανταγωνιστούν τη χοληστερόλη κατά τη διαδικασία απορρόφησης στο έντερο. «Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ποσότητας της χοληστερόλης που απορροφάται και, κατά συνέπεια, στη μείωση της LDL ή αλλιώς της κακής χοληστερόλης», αναφέρει η Jessica Villalvir, M.S., RDN.

Προάγει την υγεία του εντέρου

Ένα υγιές έντερο παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική υγεία και τη μακροζωία, και το edamame συμβάλλει στην υγεία του εντέρου χάρη στην περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι καθαρισμένο edamame περιέχει λίγο περισσότερα από 8 γραμμάρια φυτικών ινών, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 29% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης. Αυτές οι φυτικές ίνες βοηθούν στη διατήρηση της ομαλής πέψης και της τακτικής λειτουργίας του εντέρου, διαδικασίες που ενδέχεται να δυσχεραίνονται καθώς μεγαλώνουμε.

Οι φυτικές ίνες τροφοδοτούν επίσης τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός υγιούς και ποικιλόμορφου εντερικού μικροβιώματος, το οποίο συνδέεται με καλύτερη ποιότητα ζωής κατά τη γήρανση.

Συμβάλλει στην υγεία των οστών

Οι δυνατοί μύες δεν αποτελούν το μοναδικό κλειδί για τη διατήρηση της δραστηριότητας καθώς μεγαλώνουμε. Εξίσου σημαντικά είναι και τα γερά οστά. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο, καθαρισμένο edamame παρέχει περίπου το 35% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη Κ, ένα θρεπτικό συστατικό που εμπλέκεται στον μεταβολισμό των οστών.

«Η βιταμίνη Κ συμβάλλει στην υγεία τόσο των οστών όσο και των αιμοφόρων αγγείων. Βοηθά στην ενεργοποίηση πρωτεϊνών που συγκρατούν το ασβέστιο στα οστά και εμποδίζουν τη συσσώρευσή του στα αιμοφόρα αγγεία», εξηγεί η Burgess. Μια μερίδα ενός φλιτζανιού παρέχει επίσης περίπου το 8% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε ασβέστιο. Συνδυαστικά, αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη υγεία των οστών.

Έχει αντιφλεγμονώδη δράση

Υπάρχουν κι άλλα θετικά στοιχεία σχετικά με τις ισοφλαβόνες που περιέχονται στο edamame. «Αυτό που καθιστά μοναδική την πρωτεΐνη σόγιας είναι ότι οι σπόροι σόγιας αποτελούν μία από τις λίγες τροφές που καταναλώνονται ευρέως και συνδυάζουν μια πλήρη πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας με μια πλούσια πηγή ισοφλαβονών», επισημαίνει η Burgess.

Οι ισοφλαβόνες, συμπεριλαμβανομένης της γενιστεΐνης και της δαϊδζεΐνης, διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Με την πάροδο του χρόνου, αυτού του είδους η βλάβη μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων. Έρευνες έχουν συνδέσει τα προϊόντα σόγιας και τις ισοφλαβόνες με διάφορα πιθανά οφέλη για την υγιή γήρανση, όπως η υποστήριξη της καρδιαγγειακής και μεταβολικής υγείας, καθώς και η συμβολή στην προστασία της υγείας του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνουμε.