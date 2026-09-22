Τι είναι η ιμπογκαΐνη – Οι νέες έρευνες και η μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της

Η ιμπογκαΐνη δεν ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων. Είναι μία φυσική ψυχοδραστική ουσία, η οποία παράγεται από τις ρίζες ενός αφρικανικού θάμνου, και συγκεκριμένα του φυτού iboga. Έχει κερδίσει έδαφος ως θεραπεία για τον εθισμό στα οπιοειδή και την κοκαΐνη. Η χρήση της παραμένει στο προσκήνιο, παρ’ όλο που η κατοχή ή η συνταγογράφησή της είναι επί του παρόντος παράνομη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ουσία έχει επίσης έρθει στο προσκήνιο λόγω του πρόσφατου θανάτου του Presley Gerber, γιου της Cindy Crawford, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο απεξάρτησης στην Καλιφόρνια. Ο θάνατος του Gerber ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα της Σάντα Μόνικα αλλά ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία ή οι συνθήκες του θανάτου του. Πάντως, ήταν για χρόνια χρήστης ναρκωτικών.

Ο Gerber, ο οποίος μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με τη χρήση ουσιών, αναφέρθηκε στην ιμπογκαΐνη σε μια ανάρτησή του στο Instagram τον Μάρτιο, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο: «Πριν από τη δόση (flood dose) ιμπογκαΐνης – μια ήρεμη στιγμή προτού αλλάξουν όλα... προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά».

«Η ιμπογκαΐνη συγκαταλέγεται μεταξύ διαφόρων ψυχεδελικών ουσιών που έχουν τύχει σοβαρής προσοχής από την κυβέρνηση Τραμπ ως πιθανές θεραπευτικές επιλογές για άτομα με ορισμένες ψυχικές διαταραχές. Παράλληλα, είναι πιθανό να πλησιάζει η έγκρισή τους από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ», επισημαίνει το CNN. Τον Απρίλιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την επιτάχυνση της έρευνας και της πρόσβασης σε αυτές τις ουσίες, το οποίο περιλαμβάνει επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων προς τις πολιτειακές αρχές για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι ψυχεδελικές ουσίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές ασθένειες. Το εκτελεστικό διάταγμα κατονομάζει συγκεκριμένα τις «ενώσεις ιμπογκαΐνης» ως ουσίες που παρουσιάζουν προοπτικές για την αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών ασθενειών.

Ο Δρ. Marty Makary, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής του FDA, δήλωσε στο CNN τον Απρίλιο ότι η ιμπογκαΐνη θα μπορούσε να λάβει έγκριση από τον οργανισμό, μόλις αυτός εξετάσει τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές προχωρημένου σταδίου.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ψυχεδελικές ουσίες

Η ιμπογκαΐνη και ορισμένες άλλες ψυχεδελικές ουσίες κατατάσσονται στις ουσίες της Κατηγορίας Ι (Schedule I) από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) — έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για ουσίες οι οποίες, κατά την κρίση της, δεν έχουν καμία επί του παρόντος αποδεκτή ιατρική χρήση και ενέχουν υψηλό κίνδυνο κατάχρησης. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να διαταράξει τους χτύπους της καρδιάς, οδηγώντας σε καρδιακή ανακοπή και αιφνίδιο θάνατο.

Ωστόσο, «ο FDA διαθέτει ένα σύστημα σε συνεργασία με τη DEA, βάσει του οποίου, όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται από τον FDA και ο οργανισμός θέτει σαφή κριτήρια, τότε το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί με καθεστώς προσωρινής εξαίρεσης από τους εν λόγω περιοριστικούς κανόνες, καθώς η χορήγηση γίνεται σε νοσοκομειακό ή κλινικό περιβάλλον υπό ιατρική επίβλεψη», δήλωσε ο Makary νωρίτερα φέτος. «Αν τελικά εγκριθούν, δεν πρόκειται για φάρμακα που θα μπορεί κανείς απλώς να προμηθευτεί από ένα φαρμακείο. Χορηγούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον νοσοκομείου, υπό επίβλεψη», ξεκαθάρισε.

Τον Απρίλιο, ο FDA έκανε δεκτή την αίτηση για την έγκριση ενός υπό έρευνα νέου φαρμάκου, το οποίο βασίζεται σε παράγωγο της ιμπογκαΐνης. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι το φάρμακο αυτό θα προσφέρει τα οφέλη της ιμπογκαΐνης, χωρίς όμως να προκαλεί παραισθησιογόνα αποτελέσματα ή πιθανή καρδιοτοξικότητα.

Η Δρ. Kirsten Cherian, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ που ηγήθηκε μιας σημαντικής μελέτης για την ιμπογκαΐνη, χαρακτήρισε το εκτελεστικό διάταγμα «μεγάλο βήμα», προσθέτοντας ότι ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την παροχή της θεραπείας σε ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ.

«Το πρώτο βήμα είναι να μπορούμε να διεξάγουμε την έρευνα στη χώρα μας», δήλωσε. «Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει πολλές ερευνητικές προοπτικές. Διανύουμε μια συναρπαστική περίοδο», κατέληξε.