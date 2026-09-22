Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική – Η υπνοθεραπεία δεν είναι ιατρική πράξη»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο MEGA με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε ότι «πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία, η «κβαντική ιατρική» και η «σαμανική ιατρική» δεν είναι αναγνωρισμένες επιστημονικές ειδικότητες, αλλά αποτελούν μεθόδους εξαπάτησης του κοινού».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «το υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός έχει ανοίξει προφανώς ΚΑΔ με κάποια εμπορική δραστηριότητα. Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ιατρική πράξη. Η υπνοθεραπεία υπάρχει ως έννοια, αλλά κάποια συγκεκριμένη επιστημονική ειδικότητα νομίζω χρησιμοποιείται για κάποιες περιπτώσεις που έχεις διαταραχή στο έντερο και σου κάνει μια ηρεμία ας πούμε, αυτή την έννοια, αλλά δημιουργείται από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί γι’ αυτό».

Όσον αφορά το ρόλο της γιατρού του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «ο σύζυγος έλεγε ότι (η 56χρονη) είναι γυναικολόγος. Με το που ανοίξαμε τα αρχεία ήταν η γιατρός άνευ ειδικότητας. Δεν ήταν γυναικολόγος. Μόνο συνταγογράφηση μπορεί να κάνει. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Είναι το πιο απλό πράγμα, το πρώτο σκαλοπάτι της ιατρικής. Δεν έχει κάνει καμία εξειδίκευση. Εκεί η 56χρονη είχε και τον σύζυγό της δίπλα που ήταν παθολόγος, άρα μπορούσε με κάποια έννοια να συνεργαστεί και με τον σύζυγο παθολόγο».

Αναφερόμενος στην «κβαντική» και την «σαμανική» ιατρική είπε: «Όταν ακούτε σαμανική γιατρός, σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Σαμανική γιατρός δεν υπάρχει. Σαμανική γιατρός σημαίνει γιατρός με μαγεία. Ακούγεται πιο ωραίο το σαμανική γιατρός, αλλά δεν είναι γιατρός. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Να το ξεκαθαρίσουμε, κβαντική φυσική υπάρχει. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάσεις και να πάρεις ειδικότητα. Μπορείς να γίνεις ακτινολόγος, μπορείς να γίνεις αναισθησιολόγος, μπορείς να γίνεις παιδίατρος, μπορείς να γίνεις παθολόγος, μπορείς να γίνεις ορθοπεδικός χειρουργός.

Κβαντικός γιατρός δεν μπορείς να γίνεις.

Η Ιατρική είναι σοβαρή επιστήμη. Θέλει πολύ κόπο, πολλές σπουδές, πολλή προσπάθεια, πολύ επιστημονικό έλεγχο. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι γιατρός. Δεν είναι απλό πράγμα να είσαι γιατρός. Δεν είναι εύκολο να γίνεις γιατρός. Η έννοια της κβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο. Όποιος το λέει, εξαπατά τον κόσμο».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο τεράστιος αριθμός των ιδιωτικών ιατρείων καθιστά αδύνατο τον καθολικό φυσικό έλεγχο χωρίς προηγούμενη καταγγελία.

«Ο νόμος όπου μετέφερε τις ελεγκτικές αρμοδιότητες στους Ιατρικούς Συλλόγους ψηφίστηκε το 2011 από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Εγώ λέω καλώς ψηφίστηκε. Ο νόμος ήταν σωστός. Για ποιο λόγο; Διότι τότε καταλάβανε και πράγματι αυτό ίσχυε μέχρι τότε, ότι ο ΣΕΥΥΠ δεν μπορούσε ποτέ να ελέγξει τα μικρά ιατρεία γιατί είναι πάρα πολλά. Στην Αθήνα έχει 16.000 ιατρεία. Υπάρχει ποτέ περίπτωση 200 ράμπο να ελέγξουν 16.000 ιατρεία;», διευκρίνισε.

Για το Medwatch

Για τη νέα πλατφόρμα Medwatch, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι το εργαλείο αυτό σαρώνει το διαδίκτυο τέσσερις φορές την ημέρα για τον εντοπισμό ύποπτων ιατρικών ισχυρισμών και διασταυρώνει τα στοιχεία με τους Ιατρικούς Συλλόγους. Έτσι, οι ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διενεργούν άμεσους και στοχευμένους ελέγχους, παραπέμποντας τις ποινικές περιπτώσεις στη δικαιοσύνη. «Φτιάξαμε ένα ψηφιακό εργαλείο σε 8 μέρες, το οποίο ελέγχει τέσσερις φορές τη μέρα οτιδήποτε γράφεται και διαφημίζει στο διαδίκτυο και αναφέρεται σε οποιουδήποτε είδους ιατρική πράξη. Αυτό αυτομάτως κατηγοριοποιεί αυτά που βλέπει, τα συγκρίνει με τα ιατρικά δεδομένα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Αυτό συνδέεται με τους ιατρικούς συλλόγους. Το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και ο στόχος μας είναι να ξέρουν οι ιατρικοί σύλλογοι να μην περιμένουν την καταγγελία, αλλά είναι υποχρεωμένοι οι ιατρικοί σύλλογοι να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που τους λέει η πλατφόρμα, ότι αυτό που λέει ο κύριος δεν προβλέπεται ούτε στον Κώδικα Δεοντολογίας τον ιατρικό, ούτε στην άδεια που έχει. Και πήγαινε να δεις τι συμβαίνει και άρα θα μπορούν να πηγαίνουν οι έλεγχοι στοχευμένα. Πιθανότατα θα συνδέσουμε και την Αρχή Διαφάνειας με αυτό, για να είμαστε όλοι καθαροί, ότι παιδιά, ότι ό, τι λέγεται και ό, τι διαφημίζεται ελέγχεται», υπογράμμισε.

«Δεν έγινε κανονική καταγγελία ποτέ για το ιατρείο της Καρνεάδου»

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, στο ιατρείο της Καρνεάδου πραγματοποιήθηκαν έξι έλεγχοι μέσα σε ενάμιση χρόνο, στους οποίους το μηχάνημα αποκρυπτόταν σκόπιμα. «Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε έγγραφη καταγγελία από κανέναν. Όπως απεδείχθη, είχε πάρει ένας γιατρός τηλέφωνο τον κο Πατσουράκο, τον αντιπρόεδρο (του ΙΣΑ). Του είπε «μου είπε μία ασθενής μου ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα» και έτσι έγινε ο έλεγχος ο τελευταίος που λέει το 2025 και πήγανε. Όμως ο κος Ιατρού αρνήθηκε να κάνει έγγραφη καταγγελία. Δεν ήθελε να κάνει έγγραφη καταγγελία. Άρα δεν έγινε ο τύπος έγγραφης καταγγελίας, δεν έγινε κανονική καταγγελία ποτέ.

Το μηχάνημα (της πλασμαφαίρεσης) μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Τι θα μπορούσε να κάνει η 56χρονη γιατρός για να είναι νόμιμη; Θα μπορούσε να κάνει συμφωνία με ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να το έχει εγκαταστήσει μέσα να δωμάτιο ενός ιδιωτικού νοσοκομείου, να έχει και τις κατάλληλες ιατρικές ειδικότητες. Η ίδια ως άνευ ειδικότητας δεν μπορεί να το χειρίζεται. Θα μπορούσε να έχει συνεργαστεί με ένα νεφρολόγο και δύο νοσηλευτές και να είναι δίπλα σε μία εντατική και να είναι νόμιμη. Αν το έκανε έτσι, θα ήταν νόμιμη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ευρύτερη τάση των υπηρεσιών ευεξίας και longevity, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν διεθνώς αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο που θα πρέπει να ρυθμιστεί.