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Το μυστικό ενός γαστρεντερολόγου για εύκολες κενώσεις γρήγορα

Ευ Ζην
Το μυστικό ενός γαστρεντερολόγου για εύκολες κενώσεις γρήγορα
Phil Hearing / Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 20/09/2026 - 06:45
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Το σκαμπό τουαλέτας βοηθά να υιοθετήσετε μια στάση πιο κοντά στο βαθύ κάθισμα, διευκολύνοντας την κένωση.

Το σκαμπό τουαλέτας είναι ένα χαμηλό υποπόδιο που τοποθετείται στο δάπεδο, μπροστά από τη λεκάνη, για να στηρίζετε τα πέλματά σας ενώ κάθεστε. Με αυτόν τον τρόπο, τα γόνατα βρίσκονται ψηλότερα από τους γοφούς και το σώμα παίρνει μια στάση που προσεγγίζει το βαθύ κάθισμα. Ορισμένα μοντέλα έχουν καμπύλο σχήμα, ώστε να εφαρμόζουν γύρω από τη βάση της λεκάνης όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η λογική πίσω από τη χρήση τέτοιων προϊόντων βασίζεται στην ανθρώπινη ανατομία: η αλλαγή της στάσης μπορεί να διευκολύνει την αποβολή των κοπράνων, περιορίζοντας τον χρόνο στην τουαλέτα και την αίσθηση ατελούς κένωσης.

Γιατί βοηθά το σκαμπό τουαλέτας

Ο Peter P. Stanich, γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Κέντρο του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, εξήγησε στο Eating Well ότι η κένωση περιλαμβάνει τρεις βασικές διαδικασίες: οι μύες του ορθού συσπώνται αυτόματα, η γωνία ανάμεσα στο ορθό και τον πρωκτό ανοίγει και, ορισμένες φορές, χρειάζεται να ασκηθεί πίεση για να ολοκληρωθεί η αποβολή των κοπράνων.

Όταν κάθεστε σε μια συμβατική λεκάνη, η θέση του σώματος διατηρεί μια καμπή στο τελικό τμήμα του εντέρου, η οποία μπορεί να δυσκολεύει την κένωση. Έτσι, ενδέχεται να χρειάζεται να σφίγγεστε περισσότερο, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει τις αιμορροΐδες, ενώ μπορεί να παραμένει η αίσθηση ότι το έντερο δεν έχει αδειάσει πλήρως.

«Το βασικό είναι να αλλάξετε τη γωνία κατά την κένωση. Ένα σκαμπό βοηθά, καθώς φέρνει τα γόνατα ψηλότερα από τους γοφούς, ενώ γέρνετε ελαφρώς προς τα εμπρός. Η στάση αυτή βοηθά το ορθό να ευθυγραμμιστεί και διευκολύνει την αποβολή μεγαλύτερης ποσότητας κοπράνων, ώστε η κένωση να είναι πλήρης», ανέφερε ο γαστρεντερολόγος Kenneth Brown.

Σύμφωνα με ανασκόπηση μελετών, το βαθύ κάθισμα ενδέχεται να μειώνει την ανάγκη για σφίξιμο, να περιορίζει τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα και να ενισχύει την αίσθηση πλήρους κένωσης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σκαμπό τουαλέτας

Η χρήση του είναι απλή και μπορεί να διευκολύνει την κένωση, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες.

Καθίστε στη λεκάνη, στηρίξτε τα πέλματά σας στο σκαμπό και γείρετε ελαφρώς προς τα εμπρός. Τα γόνατά σας θα πρέπει να βρίσκονται ψηλότερα από τους γοφούς και οι μηροί πιο κοντά στο στήθος, ώστε η στάση σας να προσεγγίζει το βαθύ κάθισμα. Προσπαθήστε να χαλαρώσετε, αναπνεύστε βαθιά και αποφύγετε την έντονη πίεση. «Μη σφίγγεστε. Η έντονη πίεση κατά την κένωση μπορεί να οδηγήσει σε αιμορροΐδες και ραγάδες του πρωκτού. Η ήρεμη αναπνοή και η υπομονή είναι συχνά πιο αποτελεσματικές από το να πιέζετε με δύναμη», επισήμανε ο Brown.

Ενδέχεται να χρειαστείτε λίγο χρόνο για να συνηθίσετε τη νέα στάση. Το Squatty Potty διατίθεται σε δύο διαφορετικά ύψη, ώστε να επιλέξετε εκείνο που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι απαραίτητα κατάλληλο για όλους και μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε άλλο σκαμπό, μέχρι να βρείτε αυτό που σας επιτρέπει να κάθεστε άνετα.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για πιο εύκολες κενώσεις

Το σκαμπό τουαλέτας μπορεί να βοηθήσει, αλλά αποτελεί μόνο ένα από τα μέτρα που υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου. Οι παρακάτω συνήθειες μπορούν επίσης να συμβάλουν σε πιο εύκολες και τακτικές κενώσεις.

  • Πίνετε αρκετό νερό: Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά τα κόπρανα να παραμένουν μαλακά και να αποβάλλονται ευκολότερα. Έχετε ένα μπουκάλι νερό κοντά σας και καταναλώνετε φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, ώστε να καλύπτετε τις καθημερινές σας ανάγκες σε υγρά.
  • Φροντίστε το μικροβίωμα του εντέρου σας: Η ποικιλία και η ισορροπία των μικροοργανισμών του εντέρου παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του πεπτικού συστήματος. Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι, το κεφίρ και το ξινολάχανο, μπορούν να προσφέρουν ωφέλιμα βακτήρια, γνωστά ως προβιοτικά, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και ενδέχεται να βοηθούν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.
  • Εξετάστε αν χρειάζεστε κάποιο συμπλήρωμα: Τα συμπληρώματα φυτικών ινών, προβιοτικών ή πρεβιοτικών, μόνα τους ή σε συνδυασμό, μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους ανθρώπους, χωρίς να αποτελούν την πρώτη επιλογή. Πριν πάρετε κάποιο συμπλήρωμα, συμβουλευτείτε διαιτολόγο ή άλλον επαγγελματία υγείας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές και κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
  • Εντάξτε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά σας: Η τακτική άσκηση μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, διεγείροντας τον περισταλτισμό, δηλαδή τις διαδοχικές μυϊκές συσπάσεις που προωθούν τα κόπρανα μέσα στο έντερο. Εκτός από έναν σύντομο περίπατο μετά το φαγητό, μπορεί να βοηθήσει και η προσθήκη ασκήσεων ενδυνάμωσης του κορμού στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα, καθώς ενισχύουν τους μυς που συμμετέχουν στην κένωση.
  • Διατηρήστε σταθερές συνήθειες: Μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει στην τακτική λειτουργία του εντέρου. Μην αναβάλλετε την επίσκεψη στην τουαλέτα όταν αισθάνεστε την ανάγκη, καθώς η επαναλαμβανόμενη αναβολή μπορεί να οδηγήσει σε σκληρότερα κόπρανα και δυσκοιλιότητα. Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεται, χωρίς βιασύνη.
  • Καταναλώνετε επαρκείς ποσότητες φυτικών ινών: Τόσο οι διαλυτές όσο και οι αδιάλυτες φυτικές ίνες συμβάλλουν στις τακτικές κενώσεις. Στοχεύστε στην πρόσληψη 25–30 γραμμαρίων την ημέρα από ποικιλία μη επεξεργασμένων ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων, όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2026 - 01:59
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