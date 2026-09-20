Το μυστικό ενός γαστρεντερολόγου για εύκολες κενώσεις γρήγορα

Το σκαμπό τουαλέτας είναι ένα χαμηλό υποπόδιο που τοποθετείται στο δάπεδο, μπροστά από τη λεκάνη, για να στηρίζετε τα πέλματά σας ενώ κάθεστε. Με αυτόν τον τρόπο, τα γόνατα βρίσκονται ψηλότερα από τους γοφούς και το σώμα παίρνει μια στάση που προσεγγίζει το βαθύ κάθισμα. Ορισμένα μοντέλα έχουν καμπύλο σχήμα, ώστε να εφαρμόζουν γύρω από τη βάση της λεκάνης όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η λογική πίσω από τη χρήση τέτοιων προϊόντων βασίζεται στην ανθρώπινη ανατομία: η αλλαγή της στάσης μπορεί να διευκολύνει την αποβολή των κοπράνων, περιορίζοντας τον χρόνο στην τουαλέτα και την αίσθηση ατελούς κένωσης.

Γιατί βοηθά το σκαμπό τουαλέτας

Ο Peter P. Stanich, γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Κέντρο του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, εξήγησε στο Eating Well ότι η κένωση περιλαμβάνει τρεις βασικές διαδικασίες: οι μύες του ορθού συσπώνται αυτόματα, η γωνία ανάμεσα στο ορθό και τον πρωκτό ανοίγει και, ορισμένες φορές, χρειάζεται να ασκηθεί πίεση για να ολοκληρωθεί η αποβολή των κοπράνων.

Όταν κάθεστε σε μια συμβατική λεκάνη, η θέση του σώματος διατηρεί μια καμπή στο τελικό τμήμα του εντέρου, η οποία μπορεί να δυσκολεύει την κένωση. Έτσι, ενδέχεται να χρειάζεται να σφίγγεστε περισσότερο, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει τις αιμορροΐδες, ενώ μπορεί να παραμένει η αίσθηση ότι το έντερο δεν έχει αδειάσει πλήρως.

«Το βασικό είναι να αλλάξετε τη γωνία κατά την κένωση. Ένα σκαμπό βοηθά, καθώς φέρνει τα γόνατα ψηλότερα από τους γοφούς, ενώ γέρνετε ελαφρώς προς τα εμπρός. Η στάση αυτή βοηθά το ορθό να ευθυγραμμιστεί και διευκολύνει την αποβολή μεγαλύτερης ποσότητας κοπράνων, ώστε η κένωση να είναι πλήρης», ανέφερε ο γαστρεντερολόγος Kenneth Brown.

Σύμφωνα με ανασκόπηση μελετών, το βαθύ κάθισμα ενδέχεται να μειώνει την ανάγκη για σφίξιμο, να περιορίζει τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα και να ενισχύει την αίσθηση πλήρους κένωσης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σκαμπό τουαλέτας

Η χρήση του είναι απλή και μπορεί να διευκολύνει την κένωση, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες.

Καθίστε στη λεκάνη, στηρίξτε τα πέλματά σας στο σκαμπό και γείρετε ελαφρώς προς τα εμπρός. Τα γόνατά σας θα πρέπει να βρίσκονται ψηλότερα από τους γοφούς και οι μηροί πιο κοντά στο στήθος, ώστε η στάση σας να προσεγγίζει το βαθύ κάθισμα. Προσπαθήστε να χαλαρώσετε, αναπνεύστε βαθιά και αποφύγετε την έντονη πίεση. «Μη σφίγγεστε. Η έντονη πίεση κατά την κένωση μπορεί να οδηγήσει σε αιμορροΐδες και ραγάδες του πρωκτού. Η ήρεμη αναπνοή και η υπομονή είναι συχνά πιο αποτελεσματικές από το να πιέζετε με δύναμη», επισήμανε ο Brown.

Ενδέχεται να χρειαστείτε λίγο χρόνο για να συνηθίσετε τη νέα στάση. Το Squatty Potty διατίθεται σε δύο διαφορετικά ύψη, ώστε να επιλέξετε εκείνο που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι απαραίτητα κατάλληλο για όλους και μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε άλλο σκαμπό, μέχρι να βρείτε αυτό που σας επιτρέπει να κάθεστε άνετα.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για πιο εύκολες κενώσεις

Το σκαμπό τουαλέτας μπορεί να βοηθήσει, αλλά αποτελεί μόνο ένα από τα μέτρα που υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου. Οι παρακάτω συνήθειες μπορούν επίσης να συμβάλουν σε πιο εύκολες και τακτικές κενώσεις.