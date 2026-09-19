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Μακαρόνια με κιμά: Η κλασική συνταγή της μαμάς

Ευ Ζην
Μακαρόνια με κιμά: Η κλασική συνταγή της μαμάς
Άννα @Annaxxxx / Cookpad
Newsroom
Σάββατο, 19/09/2026 - 06:28
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Εύκολη συνταγή για να βγαίνουν τα μακαρόνια με κιμά πάντα πετυχημένα.

Τα μακαρόνια με κιμά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής οικογενειακής κουζίνας. Χορταστικά, εύκολα και γνώριμα από τα παιδικά μας χρόνια, αποτελούν μια ασφαλή επιλογή για το καθημερινό τραπέζι, ιδιαίτερα όταν θέλετε να ετοιμάσετε ένα φαγητό που θα αρέσει σε όλη την οικογένεια. Δείτε την παρακάτω κλασική συνταγή για εγγυημένη επιτυχία.

Υλικά για 4-5 μερίδες

  • 500 γρ κιμάς ανάμικτος
  • 1 πακέτο μακαρόνια 500γρ
  • 1 ξερό κρεμμύδι
  • 1 πουμαρό
  • 1/2 κεσεδάκι ντομάτα σε κομματάκια
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 1 κρασοπότηρο λευκό κρασί
  • 1 δαφνόφυλλο
  • Αλάτι και πιπέρι
  • Θυμάρι
  • Λίγη κανέλα
  • Μπαχάρι
  • Λίγο κουρκουμά
  • Λίγη γλυκιά πάπρικα

Εκτέλεση

  • Αφού έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμύδι και το σκόρδο τα τσιγαρίζουμε σε ελαιόλαδο. Μόλις μαραθούν λίγο, ρίχνουμε τον κιμά και τον σπάμε με τη κουτάλα μας.
  • Μόλις αλλάξει τελείως χρώμα ο κιμάς, σβήνουμε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί, ρίχνουμε το πουμαρό και τα κομμένα ντοματάκια και ανακατεύουμε.
  • Ρίχνουμε όλα τα μπαχαρικά μας, ανακατεύουμε, προσθέτουμε μισό ποτήρι νερό και αφήνουμε να βράσει για κάνα μισαωράκι. Κατά τη διάρκεια ανακατεύουμε για να δούμε μήπως χρειάζεται άλλο νεράκι.
  • Αφού μας έχει δέσει η σαλτσούλα και ο κιμάς έχει μαγειρευτεί, βάζουμε τα μακαρόνια να βράσουν σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες τους και όταν γίνουν τα βουτυρώνουμε!

Πηγή: Άννα @Annaxxxx / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2026 - 02:56
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