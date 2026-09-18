Superfoods: Μύθος ή αλήθεια; Τι απαντoύν διάσημοι διαιτολόγοι

Μία βόλτα σε ένα κατάστημα με προϊόντα διατροφής θα σας αποκαλύψει μία … λίστα με γνωστά ή και λιγότερο γνωστά superfoods. Από τα μύρτιλα, μέχρι το λιναρόσπορο, το κεχρί ή τη maca, η λίστα περιλαμβάνει πολλές τροφές, οι οποίες «υπόσχονται» καλή υγεία και ευεξία.

«Ο όρος superfood είναι στην πραγματικότητα απλώς ένας όρος μάρκετινγκ για τρόφιμα που θεωρούνται υγιεινά, χωρίς να υπάρχει κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο ή ουσιαστικός ορισμός», δηλώνει η Jen Messer, ερευνήτρια, πιστοποιημένη διαιτολόγος και πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας του Νιου Χάμσαϊρ.

Επειδή ο όρος superfood δεν αποτελεί επιστημονική ή βοτανική ταξινόμηση, δεν υπάρχουν επίσημες διατροφικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα τρόφιμο για να λάβει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ωστόσο, ο όρος παραμένει δημοφιλής, καθώς προσφέρει στους καταναλωτές έναν απλό και εύκολα απομνημονεύσιμο τρόπο να αναγνωρίζουν τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, «ενώ μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δοκιμάσουν πιο υγιεινές επιλογές», επισημαίνει η Amy Goodson, διατροφολόγος και διαιτολόγος στο «The Sports Nutrition Playbook». Παράλληλα, όπως προσθέτει, «ο όρος ενδέχεται να απλουστεύει υπερβολικά τη διατροφή, υπονοώντας ότι ένα και μόνο τρόφιμο προσφέρει από μόνο του εξαιρετικά οφέλη για την υγεία».

Η ίδια εξηγεί ότι πολλές από τις λεγόμενες «υπερτροφές» διαθέτουν σημαντικά διατροφικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, αυτό που τις καθιστά πολύτιμες δεν είναι κάποια ετικέτα μάρκετινγκ ή κάποιο μεμονωμένο αντιοξειδωτικό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν σε μια συνολικά υγιεινή διατροφή.

Ποιες τροφές είναι οι καλύτερες για κατανάλωση

Δεν χρειάζεται καμία τροφή να χαρακτηριστεί ως superfood για να είναι θρεπτική. Γενικά, οι πιο υγιεινές τροφές παρέχουν απλώς ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά «χωρίς παράλληλα να περιέχουν υπερβολικές ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης, νατρίου ή κορεσμένων λιπαρών», λέει η Messer. «Οι τροφές που προάγουν τη μακροπρόθεσμη υγεία τείνουν επίσης να είναι ελάχιστα επεξεργασμένες», επισημαίνει από την πλευρά της, η Goodson.

Η Messer αναφέρει ότι ορισμένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να αναζητούμε περιλαμβάνουν τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αντιοξειδωτικά. «Σκεφτείτε τα μούρα, όπως τα μύρτιλα, τις φράουλες, τα σμέουρα και τα βατόμουρα, τα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, και το kale, τις πηγές άπαχης πρωτεΐνης, όπως τα αυγά, το κοτόπουλο, τα όσπρια και τα λιπαρά ψάρια καθώς και τους ξηρούς καρπούς, όπως τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα φιστίκια Αιγίνης», συμβουλεύει η Goodson.

Η Messer σημειώνει ότι τέτοιες θρεπτικές τροφές αποτελούν επίσης πλούσιες πηγές φυτικών ινών. «Οι φυτικές ίνες είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος, θρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, μειώνουν τη χοληστερόλη και συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του παχέος εντέρου», διευκρινίζει η ίδια.

Σημαντικά είναι επίσης τα υγιεινά λιπαρά που προέρχονται από ξηρούς καρπούς, σπόρους, ψάρια, αβοκάντο και ελαιόλαδο, προσθέτει η Goodson, καθώς μπορούν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή υγεία όταν αντικαθιστούν τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

Επιπλέον, επισημαίνει τη σημασία των τροφών που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη –όπως τα ψάρια, τα αυγά, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά και τα όσπρια– καθώς παρέχουν τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μυών, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και άλλες ζωτικές σωματικές διεργασίες.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι για να έχουμε τα μέγιστα οφέλη στην υγεία μας θα πρέπει να τρώμε μία ποικιλία θρεπτικών συστατικών και είμαστε συνεπείς στο διατροφικό μας πρόγραμμα.