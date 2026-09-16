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Δυσκοιλιότητα: Ο θαυματουργός λιναρόσπορος

Ευ Ζην
Δυσκοιλιότητα: Ο θαυματουργός λιναρόσπορος
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 06:11
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Η δυσκοιλιότητα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο απασχολεί πολλούς ανθρώπους.

Ένα άτομο έχει δυσκοιλιότητα όταν αποβάλλει κόπρανα λιγότερες από τρεις φορές την εβδομάδα ή δυσκολεύεται κατά την αποβολή τους.

Η δυσκοιλιότητα είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Η έλλειψη φυτικών ινών, υγρών και σωματικής άσκησης μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα. Ωστόσο, αιτία της δυσκοιλιότητας μπορεί να είναι κάποιες παθήσεις ή ορισμένα φάρμακα.

Η δυσκοιλιότητα αντιμετωπίζεται συνήθως με αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική άσκηση. Ο λιναρόσπορος είναι από τις τροφές, που μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση στη δυσκοιλιότητα.

Το National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) αναφέρει ότι ο λιναρόσπορος περιέχει φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα και διευκολύνουν τη διέλευσή τους από τον πεπτικό σωλήνα.

Σε πολλούς ανθρώπους, οι τροφές που περιέχουν φυτικές ίνες, όπως ο λιναρόσπορος, βοηθούν στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα.

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον λιναρόσπορο και τη δυσκοιλιότητα

Υπάρχουν ορισμένες μελέτες που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του λιναρόσπορου για τη δυσκοιλιότητα.

Μια μελέτη του 2018, στην οποία συμμετείχαν 53 άτομα με διαβήτη τύπου 2, εξέτασε την επίδραση μπισκότων με λιναρόσπορο στα εξής:

- Δυσκοιλιότητα
- Βάρος
- Λιπίδια
- επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

Ορισμένοι συμμετέχοντες κατανάλωναν τα μπισκότα με λιναρόσπορο, ενώ άλλοι έλαβαν μπισκότα placebo. Μετά από 12 εβδομάδες, η ομάδα που κατανάλωνε τα μπισκότα με λιναρόσπορο παρουσίασε βελτίωση σε όλους τους τομείς που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων δυσκοιλιότητας.

Μια ανασκόπηση του 2019 αναφέρθηκε σε μια μεταγενέστερη δοκιμή, παρόμοια με τη μελέτη των μπισκότων με λιναρόσπορο. Σε αυτή τη δοκιμή, ο λιναρόσπορος αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός από το ψύλλιο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων δυσκοιλιότητας.

Μια μελέτη του 2015 αφορούσε άτομα που αντιμετώπιζαν δυσκοιλιότητα, ενώ υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Στη μελέτη αυτή, το έλαιο λιναρόσπορου υπερείχε άλλων διατροφικών ελαίων όσον αφορά τη βελτίωση της σύστασης των κοπράνων και την αύξηση της συχνότητας των κενώσεων. Η αρχική δόση ήταν 4 χιλιοστόλιτρα (mL) ημερησίως, με προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες.

Σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή του 2020, συμμετέχοντες με χρόνια δυσκοιλιότητα έλαβαν είτε αλεσμένο λιναρόσπορο μαζί με τα γεύματά τους είτε δόσεις του υπακτικού λακτουλόζη. Άτομα και από τις δύο ομάδες (αυτή με το αλεύρι λιναρόσπορου και αυτή με τη λακτουλόζη) παρουσίασαν βελτίωση, ωστόσο τα δεδομένα έδειξαν ότι ο λιναρόσπορος προσέφερε τα μεγαλύτερα οφέλη.

Λιναρόσπορος και Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με δυσκοιλιότητα (IBS-C) παρουσιάζει συμπτώματα πολύ παρόμοια με εκείνα της χρόνιας δυσκοιλιότητας.

Ο λιναρόσπορος μπορεί να ανακουφίσει από τη δυσκοιλιότητα, τον πόνο και το φούσκωμα, καθώς και να βελτιώσει την πεπτική υγεία των ατόμων που ζουν με IBS-C.

Πώς να συμπεριλάβετε τον λιναρόσπορο στη διατροφή σας

Το NHS συνιστά την κατανάλωση δύο ή τριών μερίδων λιναρόσπορου και υγρών ημερησίως. Προτείνεται η λήψη 10–15 γραμμαρίων λιναρόσπορου μαζί με 150 ml υγρού, όπως γάλα, χυμό ή νερό.

Επίσης, ο λιναρόσπορος μπορεί να προστεθεί (π.χ. πασπαλισμένος ή αναμεμειγμένος) ή να ενσωματωθεί σε διάφορα τρόφιμα και ροφήματα, όπως:

- δημητριακά
- γιαούρτι
- σάντουιτς
- σούπες
- smoothies
- milkshakes
- μπισκότα
- κέικ
- μπάρες γκρανόλα

Εάν χρησιμοποιείται λιναρόσπορο σε αρτοσκευάσματα, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού, λόγω της αυξημένης πρόσληψης φυτικών ινών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 02:47
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