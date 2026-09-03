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Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος

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Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος
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Πέμπτη, 03/09/2026 - 09:15
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Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε βιταμίνες και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Σημαντικές αλλαγές θα δείτε στον οργανισμό σας αν αρχίσετε να καταναλώνετε συστηματικά γλυκοπατάτα. Είναι ένα εξαιρετικά γευστικό και θρεπτικό λαχανικό.

Οι γλυκοπατάτες περιέχουν ικανοποιητική ποσότητα βιταμίνης Α, βιταμίνης C και μαγγανίου. Έχουν επίσης αντικαρκινικές ιδιότητες και μπορούν να ενισχύσουν την ανοσοποιητική λειτουργία. Όμως, τα οφέλη τους δεν σταματούν στα παραπάνω.

Οι φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά στις γλυκοπατάτες μπορούν να είναι ευεργετικά για την υγεία του εντέρου. Οι γλυκοπατάτες περιέχουν δύο τύπους φυτικών ινών: διαλυτές και αδιάλυτες. Το σώμα μας δεν μπορεί να αφομοιώσει κανέναν από τους δύο τύπους. Επομένως, οι φυτικές ίνες παραμένουν εντός του πεπτικού συστήματος και παρέχουν μια ποικιλία οφελών για την υγεία που σχετίζονται με το έντερο.

Ορισμένοι τύποι διαλυτών φυτικών ινών - γνωστοί ως ιξώδεις ίνες - απορροφούν νερό και μαλακώνουν τα κόπρανα. Από την άλλη πλευρά, οι μη ιξώδεις, αδιάλυτες ίνες δεν απορροφούν νερό και προσθέτουν όγκο. Ορισμένες διαλυτές και αδιάλυτες ίνες μπορούν επίσης να ζυμωθούν από τα βακτήρια στο παχύ έντερο, δημιουργώντας ενώσεις που ονομάζονται λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, τα οποία τροφοδοτούν τα κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου και τα διατηρούν υγιή και δυνατά.

Μία διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες που περιέχει 20-33 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου και πιο τακτικές κενώσεις του εντέρου. Τα αντιοξειδωτικά στις γλυκοπατάτες μπορούν επίσης να προσφέρουν οφέλη για το έντερο. Μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες έχουν διαπιστώσει ότι τα αντιοξειδωτικά στις σκουρόχρωμες γλυκοπατάτες προάγουν την ανάπτυξη υγιών βακτηρίων του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ειδών Bifidobacterium και Lactobacillus. Μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των τύπων βακτηρίων στα έντερα σχετίζονται με καλύτερη υγεία του εντέρου και χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) και η λοιμώδης διάρροια.

Αντιοξειδωτικά στις γλυκοπατάτες

Επίσης, τα αντιοξειδωτικά στις γλυκοπατάτες μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από ορισμένους τύπους καρκίνου. Οι ανθοκυανίνες - μια ομάδα αντιοξειδωτικών που βρίσκονται στις σκουρόχρωμες γλυκοπατάτες - έχει βρεθεί ότι επιβραδύνουν την ανάπτυξη ορισμένων τύπων καρκινικών κυττάρων σε μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ουροδόχου κύστης, του παχέος εντέρου, του στομάχου και του μαστού.

Ομοίως, ποντίκια που τρέφονταν με δίαιτες πλούσιες σε γλυκοπατάτες έδειξαν χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμο στάδιο - υποδηλώνοντας ότι οι ανθοκυανίνες στις πατάτες μπορεί να έχουν προστατευτική δράση. Το εκχύλισμα φλούδων γλυκοπατάτας έχει επίσης βρεθεί ότι έχει αντικαρκινικές ιδιότητες σε μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες και σε ζώα. Ωστόσο, μελέτες δεν έχουν ακόμη διερευνήσει εκτενώς αυτές τις επιδράσεις σε ανθρώπους.

Η γλυκοπατάτα μπορεί να μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους. Η προετοιμασία της γλυκοπατάτας με λίγο λάδι καρύδας, ελαιόλαδο ή έλαιο αβοκάντου μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της απορρόφησης της βήτα καροτίνης, καθώς είναι ένα λιποδιαλυτό θρεπτικό συστατικό.

Αν και το μαγείρεμα της γλυκοπατάτας μειώνει ελαφρώς την περιεκτικότητά της σε βήτα καροτίνη σύμφωνα με ορισμένες παλαιότερες μελέτες, αυτές εξακολουθούν να διατηρούν τουλάχιστον το 70% αυτού του θρεπτικού συστατικού.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 04:09
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