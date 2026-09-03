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Γιατί παθαίνω κράμπες στον ύπνο μου

Ευ Ζην
Γιατί παθαίνω κράμπες στον ύπνο μου
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 04:00
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Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς να παρουσιάσουν κράμπες στον ύπνο τους.

Οι κράμπες στα πόδια κατά τη διάρκεια του ύπνου συμβαίνουν ξαφνικά και συνήθως έχουν διάρκεια από μερικά δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά. Όσο μεγαλύτερη ηλικία έχει κάποιος, τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανίσει κράμπες στα πόδια κατά τη διάρκεια του ύπνου, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Οι κράμπες συμβαίνουν ξαφνικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και διαταράσσουν τον ύπνο. Μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε, και σε οποιαδήποτε ηλικία. Αλλά συνήθως πιο επιρρεπείς είναι οι ηλικιωμένοι ενήλικες. Το 33% των ατόμων άνω των 60 ετών θα έχει κράμπες στα πόδια τη νύχτα τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες. Σχεδόν κάθε ενήλικας ηλικίας 50 ετών και άνω θα τις έχει τουλάχιστον μία φορά. Περίπου το 40% των γυναικών βιώνουν κράμπες στα πόδια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τι προκαλεί τις κράμπες στα πόδια

Ορισμένες κράμπες στα πόδια συμβαίνουν χωρίς γνωστό λόγο. Αυτές ονομάζονται «ιδιοπαθείς» κράμπες. Πιθανές αιτίες αυτών των κραμπών στα πόδια περιλαμβάνουν:

- Προβλήματα στα νεύρα.
- Μέρος του μυός του ποδιού σας δεν λαμβάνει αρκετό αίμα.
- Στρες.
- Υπερβολική άσκηση υψηλής έντασης.

Τι προκαλεί κράμπες στα πόδια τη νύχτα

- Καθιστική εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Υπερβολική χρήση των μυών.
- Ορθοστασία ή εργασία σε τσιμεντένια δάπεδα.
- Κακή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Νεφρική ανεπάρκεια, διαβητική νευρική βλάβη, ελλείμματα μετάλλων και προβλήματα με τη ροή του αίματος.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν κράμπες στα πόδια.

Πότε να ανησυχήσετε για τις κράμπες στα πόδια

Μερικές φορές, οι κράμπες στα πόδια συμβαίνουν χωρίς λόγο, ενώ άλλες φορές, θα μπορούσαν να είναι σημάδι ή σύμπτωμα μιας πάθησης. Εάν έχετε κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις, οι κράμπες στα πόδια σας μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυτής της πάθησης. Σε κάθε περίπτωση για κάθε απορία που μπορεί να έχετε θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Οι κράμπες στα πόδια μπορεί να είναι σημάδι σοβαρών παθήσεων, όπως:

- ALS
- Συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας
- Κίρρωσης του ήπατος
- Διαβήτη
- Πλατυποδίας
- Υποκαλιαιμίας
- Νεφρικής ανεπάρκειας
- Οστεοαρθρίτιδας
- Πάρκινσον
- Περιφερικής αρτηριακής νόσου
- Περιφερικής νευροπάθειας

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 03:53
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