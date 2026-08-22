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Αφαιρέστε ένα αντικείμενο από το υπνοδωμάτιό σας για να απαλλαγείτε από τη σκόνη

Ευ Ζην
Αφαιρέστε ένα αντικείμενο από το υπνοδωμάτιό σας για να απαλλαγείτε από τη σκόνη
Spacejoy / Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 22/08/2026 - 03:28
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Το κομοδίνο φαίνεται να είναι σχεδόν πάντα γεμάτο σκόνη, παρότι είναι μία επιφάνεια που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Αν υπάρχει μία δουλειά καθαριότητας που δύσκολα αγαπά κανείς, αυτή είναι το ξεσκόνισμα των κομοδίνων. Τα συγκεκριμένα σημεία συγκεντρώνουν εύκολα ακαταστασία – πιπίλες, αποδείξεις, παλιούς φακούς επαφής και κάθε λογής μικροαντικείμενα που καταλήγουν το ένα πάνω στο άλλο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το κομοδίνο φαίνεται να είναι σχεδόν πάντα γεμάτο σκόνη, αν και είναι μία επιφάνεια που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι η σκόνη τείνει να συγκεντρώνεται περισσότερο, κυρίως λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας του αέρα και της συχνότερης χρήσης των κλιματιστικών. Υπάρχουν όμως τρόποι να περιορίσουμε τη συσσώρευσή της και να περάσουμε λιγότερο χρόνο με το ξεσκονόπανο και περισσότερο απολαμβάνοντας το καλοκαίρι.

Το χαλί κάτω από το κρεβάτι είναι ο «ένοχος»

Σύμφωνα με την Gemma Henry από την Bensons for Beds, υπάρχει ένα αντικείμενο διακόσμησης στην κρεβατοκάμαρα που μπορεί να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη συσσώρευση σκόνης.

Πρόκειται για το χαλί του υπνοδωματίου.

Τα περισσότερα χαλιά τοποθετούνται κάτω από το κρεβάτι, είτε για αισθητικούς λόγους είτε για να είναι πιο ζεστό το πάτωμα το χειμώνα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος τους παραμένει για μεγάλο διάστημα χωρίς να καθαρίζεται καλά με την ηλεκτρική σκούπα.

Έτσι, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για να συσσωρεύεται σκόνη, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν αλλεργίες.

«Τα χαλιά, τα ριχτάρια και τα έπιπλα με υφασμάτινη επένδυση προσθέτουν μια όμορφη και ζεστή αίσθηση στον χώρο, αλλά είναι εξαιρετικοί συλλέκτες σκόνης. Αν αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα ή αλλεργίες, ίσως είναι καιρός να επανεξετάσετε τα υφάσματα που χρησιμοποιείτε», αναφέρει η Gemma Henry, Content Lead της Bensons for Beds.

Αν, πάντως, θέλετε οπωσδήποτε να έχετε χαλί στο υπνοδωμάτιο, καλό είναι να επιλέξετε ένα αρκετά μικρό ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε εύκολα έξω και να το τινάζετε συχνά. Μία ακόμη πρακτική επιλογή είναι ένα χαλί που πλένεται στο πλυντήριο.

Καθαρά σεντόνια και υφάσματα

Ο συχνός καθαρισμός του υπνοδωματίου είναι ο σημαντικότερος τρόπος για να περιοριστεί η συσσώρευση σκόνης. Ωστόσο, για όσους δεν έχουν τον χρόνο να ξεσκονίζουν αρκετές φορές την εβδομάδα, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν.

Τα κλινοσκεπάσματα χρειάζονται πλύσιμο μία φορά την εβδομάδα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο ισχύει για τις μαξιλαροθήκες, τα καλύμματα του κρεβατιού και τα υπόλοιπα μαλακά διακοσμητικά που βρίσκονται πάνω ή γύρω από το κρεβάτι.

Οτιδήποτε παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ακίνητο είναι πιθανό να συγκεντρώνει σκόνη. Δεν θα πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε το προστατευτικό κάλυμμα του στρώματος.

Μην ξεχνάτε τις κουρτίνες και το στρώμα

Αν χρησιμοποιείτε κουρτίνες αντί για στόρια ή ρολά, θα πρέπει να τις εντάξετε και αυτές στο τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού.

Οι κουρτίνες συγκρατούν αρκετή σκόνη και κάθε φορά που ανοίγουν ή κλείνουν, μέρος της μπορεί να απελευθερωθεί και να καταλήξει στο πάτωμα ή σε άλλες επιφάνειες του δωματίου.

Το ίδιο σημαντικός είναι και ο καθαρισμός του στρώματος. Κάθε λίγες φορές που αλλάζετε τα σεντόνια, αξίζει να χρησιμοποιείτε μια μικρή ηλεκτρική σκούπα χειρός και να καθαρίζετε το στρώμα.

Καθώς παραμένει καθημερινά στην ίδια θέση, αποτελεί επίσης σημείο όπου μπορεί να συγκεντρώνεται αρκετή σκόνη.

Ένας καθαριστής αέρα μπορεί να βοηθήσει

Μία ακόμη λύση είναι η χρήση καθαριστή αέρα στην κρεβατοκάμαρα. Εκτός από το ότι μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα αέρα κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για άτομα με αλλεργίες, για όσους έχουν κατοικίδια, αλλά και για δωμάτια με μοκέτα ή χαλί.

Η τακτική λειτουργία του καθαριστή αέρα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της σκόνης και των αιωρούμενων σωματιδίων στον χώρο.

Πηγή: Dnews.gr

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2026 - 02:26
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