Πώς επηρεάζουν οι μπανάνες την καρδιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Δείτε πώς οι μπανάνες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία της καρδιάς σας.

Οι μπανάνες είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα, καθώς είναι οικονομικές, μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να καταναλωθούν χωρίς καμία προετοιμασία. Παράλληλα, περιέχουν κάλιο, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, συστατικά που συνδέονται με οφέλη για την καρδιά.

Ο καρδιολόγος David Rhee επισήμανε στο Parade ότι οι μπανάνες είναι γλυκές και πλούσιες σε φυτικές ίνες, χωρίς να περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, αλάτι ή λιπαρά. Όπως εξήγησε, όταν επιλέγετε μια μπανάνα για σνακ, είναι λιγότερο πιθανό να καταναλώσετε ένα υπερεπεξεργασμένο τρόφιμο που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας.

«Σε τελική ανάλυση, είμαστε ό,τι τρώμε», ανέφερε ο Rhee. «Η σύγχρονη ιατρική είναι εκπληκτική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά: να γνωρίζουμε τι βάζουμε στο σώμα μας και πόσο το κινούμε. Η διατροφή και η άσκηση εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση της καλής υγείας και όχι απλώς μια εναλλακτική λύση στα φάρμακα».

«Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ηλικία ή το οικογενειακό ιστορικό σας, μπορείτε όμως να αλλάξετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Η διατροφή επηρεάζει ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην καρδιοπάθεια, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερίνη και το σάκχαρο στο αίμα», είπε σχετικά ο Nadim Geloo, ανώτερος διευθυντής ιατρικών υποθέσεων στο Τμήμα Δομικών Καρδιοπαθειών της Abbott. «Όταν καταλαβαίνετε γιατί σας ωφελεί ένα τρόφιμο, είναι πιθανότερο να το καταναλώνετε συστηματικά και να το εντάξετε σε μια πραγματικά ισορροπημένη διατροφή, αντί να αναζητάτε συνεχώς τη μία ‘υπερτροφή’».

Κάνουν καλό οι μπανάνες στην καρδιά;

Σε γενικές γραμμές, η τακτική κατανάλωση μπανάνας αποτελεί πολύ καλή επιλογή για την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με καρδιολόγους. «Οι μπανάνες είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να φροντίσετε την καρδιά σας», υπογράμμισε ο Cheng Han Chen, επεμβατικός καρδιολόγος και ιατρικός διευθυντής του Προγράμματος Δομικών Καρδιοπαθειών στο MemorialCare Saddleback Medical Center. «Είναι οικονομικές, μεταφέρονται εύκολα και η καθεμία αντιστοιχεί από μόνη της σε μία μερίδα. Επομένως, αποτελούν μια έξυπνη καθημερινή επιλογή στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής».

Αν φάτε μία μπανάνα μία φορά, δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό στην υγεία της καρδιάς σας.

Ωστόσο, «όταν καταναλώνονται τακτικά στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής, οι μπανάνες μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας, στη διαχείριση του βάρους και στην καλή πέψη», υπογράμμισε ο Chen.

Εξίσου σημαντικό με όσα περιέχει μια μπανάνα είναι και όσα δεν περιέχει: πρόσθετη ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά. «Κάθε φορά που επιλέγετε μια μπανάνα για σνακ, αποφεύγετε ένα ανθυγιεινό σνακ που πιθανότατα θα αύξανε τον κίνδυνο καρδιοπάθειας», επισήμανε ο Rhee.

Τι περιέχει, όμως, μια μπανάνα και πώς μπορεί να επηρεάσει την καρδιά σας σε βάθος μηνών ή ετών;

Καταρχάς, οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο. Επομένως, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και να περιορίσουν ορισμένες από τις επιδράσεις του νατρίου στον οργανισμό.

«Όταν καταναλώνετε πολύ αλάτι, το σώμα σας κατακρατεί περισσότερο νερό και η αρτηριακή πίεση αυξάνεται», τόνισε ο Geloo. «Το κάλιο που περιέχουν οι μπανάνες μπορεί να βοηθήσει τα νεφρά να αποβάλουν την περίσσεια νατρίου και να χαλαρώσει τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Έτσι μειώνεται η επιβάρυνση του κυκλοφορικού συστήματος και η αρτηριακή πίεση διατηρείται ευκολότερα σε υγιή επίπεδα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι μπανάνες περιέχουν επίσης φυτικές ίνες, μεταξύ των οποίων πηκτίνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της χοληστερίνης.

«Οι διαλυτές φυτικές ίνες λειτουργούν περίπου σαν σφουγγάρι μέσα στο πεπτικό σύστημα. Δεσμεύουν τη χοληστερίνη και βοηθούν τον οργανισμό να την αποβάλει προτού περάσει στην κυκλοφορία του αίματος. Η υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών συνδέεται με σημαντική μείωση των συνολικών επιπέδων της ‘κακής’ LDL χοληστερίνης. Αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύεται λιγότερη πλάκα στις αρτηρίες, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος».

Τέλος, οι μπανάνες περιέχουν σημαντικά αντιοξειδωτικά, όπως βιταμίνη C και φυτικές ενώσεις που σχετίζονται με την ντοπαμίνη.

«Αυτά τα αντιοξειδωτικά λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στις βλάβες των κυττάρων και τη φλεγμονή», ανέφερε ο Geloo. «Βοηθούν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες και της χρόνιας φλεγμονής, προστατεύοντας την ευαίσθητη εσωτερική επιφάνεια των αιμοφόρων αγγείων από βλάβες που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιοπάθεια».

Γιατί ορισμένοι γιατροί συνιστούν να μην τρώμε μπανάνες;

Οι μπανάνες είναι γενικά ασφαλείς για τους περισσότερους ανθρώπους. Όμως, σύμφωνα με τον Geloo, μπορεί να ενέχουν κινδύνους για όσους πάσχουν από προχωρημένη νεφρική νόσο ή λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα για την καρδιά, όπως βήτα αναστολείς ή αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης.

«Αυτά τα φάρμακα κάνουν τον οργανισμό να κατακρατεί περισσότερο κάλιο», εξήγησε. «Επειδή οι μπανάνες περιέχουν πολύ κάλιο, η κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη συσσώρευσή του στο αίμα, μια κατάσταση που ονομάζεται υπερκαλιαιμία, εάν τα νεφρά δεν μπορούν να το απομακρύνουν σωστά ή εάν τα φάρμακα προκαλούν ήδη κατακράτηση καλίου».

Ο καρδιολόγος συμπλήρωσε ότι τα υπερβολικά υψηλά επίπεδα καλίου μπορούν να διαταράξουν τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς, προκαλώντας ενδεχομένως αρρυθμίες και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

«Εάν ανήκετε σε μία από αυτές τις ομάδες, συζητήστε με τον γιατρό σας για το πόσο κάλιο είναι κατάλληλο για εσάς».

Επιπλέον, η καρδιοπάθεια και ο διαβήτης συχνά συνυπάρχουν. «Οι πολύ ώριμες μπανάνες μπορούν να ανεβάσουν ταχύτερα το σάκχαρο στο αίμα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα άτομα με διαβήτη», εξήγησε ο Chen.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα με διαβήτη πρέπει να αποκλείσουν τις μπανάνες από τη διατροφή τους. «Εάν προσέχετε το σάκχαρό σας, προτιμήστε μια λίγο λιγότερο ώριμη μπανάνα, καθώς όσο περισσότερο ωριμάζει τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδρασή της στο σάκχαρο», συνέστησε ο Chen. «Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε την μπανάνα με πρωτεΐνη ή υγιεινά λιπαρά, όπως μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή μία κουταλιά φυστικοβούτυρο. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να σας κρατήσει χορτάτους για περισσότερο και να αποτρέψει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα».

Μπορεί κάποιος με καρδιοπάθεια να τρώει μπανάνες καθημερινά;

Μία έως δύο μπανάνες την ημέρα μπορούν να ενταχθούν σε μια διατροφή που κάνει καλό στην καρδιά. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή από τα άτομα με διαβήτη ή νεφρική νόσο, καθώς και από όσους λαμβάνουν φάρμακα όπως αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και βήτα αναστολείς.

Η κατανάλωση μπανάνας μπορεί να ωφελήσει την καρδιά σας. «Ο βασικός στόχος είναι να λαμβάνετε καθημερινά επαρκείς ποσότητες καλίου και φυτικών ινών από διαφορετικές πηγές και όχι μόνο από τις μπανάνες», επισήμανε ο Geloo. «Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά την πρόσληψη 3.500 έως 5.000 mg καλίου την ημέρα από τρόφιμα για την υγεία της καρδιάς. Μια μπανάνα μεσαίου μεγέθους παρέχει περίπου 450 mg. Επομένως, αποτελεί μια χρήσιμη πηγή καλίου, αλλά είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ».

Η ποικιλία έχει καθοριστική σημασία. Για αυτόν τον λόγο, ο Geloo συνιστά να καταναλώνετε μπανάνες μαζί με άλλα φρούτα, λαχανικά, όσπρια και προϊόντα ολικής άλεσης, αντί να βασίζεστε σε αυτές ως τη βασική σας υπερτροφή.

Ο Rhee συμφώνησε: «Εάν σχεδιάζετε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, σας συμβουλεύω να τις συζητήσετε με τον γιατρό σας, καθώς κάθε ασθενής και κάθε πρόγραμμα είναι διαφορετικά. Εάν, όμως, τα νεφρά σας λειτουργούν φυσιολογικά, απολαύστε τις μπανάνες σας».