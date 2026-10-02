Πώς θα κάνετε εξαέρωση στο καλοριφέρ μόνοι σας

Πριν ανοίξετε το καλοριφέρ του σπιτιού σας, είναι καλό να κάνετε μια εξαέρωση, σε ετήσια βάση.

Η αποδοτικότητα των καλοριφέρ μας απασχολεί όλους κάθε χρόνο με το που μπουν τα κρύα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν φτάσει σε νέα ύψη. Η σωστή συντήρηση του καλοριφέρ και γενικότερα του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού σας παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή του απόδοση. Πρόσφατα, μιλήσαμε για τον εύκολο τρόπο να καθαρίσετε το καλοριφέρ σας χρησιμοποιώντας ένα πιστολάκι μαλλιών.

Ωστόσο, μια ακόμα διαδικασία, η οποία οι ειδικοί συστήνουν να γίνεται κάθε χρόνο είναι η εξαέρωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος της συντήρησης του συστήματος θέρμανσης το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.

Για όσους δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με τα μαστορέματα, η διαδικασία μπορεί φυσικά να ανατεθεί σε κάποιον ειδικό. Ωστόσο, η εξαέρωση των καλοριφέρ μπορεί να γίνει και χωρίς επαγγελματική βοήθεια, αρκεί να ακολουθήσετε προσεκτικά τα σωστά βήματα.

Τι είναι η εξαέρωση του καλοριφέρ

Η εξαέρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία απομακρύνεται ο περιττός αέρας που έχει παγιδευτεί στο εσωτερικό του σώματος, ώστε το σύστημα θέρμανσης να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η θέρμανση βρίσκεται σε λειτουργία, μέσα στο ζεστό νερό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του καλοριφέρ μπορεί να υπάρχει αέρας με τη μορφή φυσαλίδων.

Οι φυσαλίδες αυτές εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του νερού, με αποτέλεσμα αυτό να κινείται πιο αργά και με μεγαλύτερη δυσκολία μέσα στους σωλήνες. Έτσι, τελικά «χάνουμε» ένα μέρος της ενέργειας για την οποία έχουμε πληρώσει.

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να σας προειδοποιήσουν ότι ένα καλοριφέρ χρειάζεται εξαέρωση. Ανάμεσά τους είναι οι ασυνήθιστοι ήχοι, όπως ένα γουργούρισμα, που ενδέχεται να ακούγονται όταν ανοίγετε τη θέρμανση, καθώς και η ανομοιόμορφη θέρμανση του σώματος, όταν δηλαδή ορισμένα σημεία του είναι πιο ζεστά και άλλα παραμένουν πιο κρύα.

Εξαέρωση καλοριφέρ: Τι εξοπλισμό θα χρειαστείτε

Για την εξαέρωση του καλοριφέρ θα χρειαστείτε:

• Ένα κλειδί για καλοριφέρ

• Ένα ζευγάρι χοντρά γάντια

• Ένα μεγάλο δοχείο

• Μία πετσέτα

Πώς θα κάνετε εξαέρωση του καλοριφέρ σας

Αρχικά, χρειάζεται να διαπιστώσετε ποια σώματα χρειάζονται εξαέρωση. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τη θέρμανση του σπιτιού και περιμένετε μέχρι να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Παρατηρήστε εάν ακούγεται κάποιος ασυνήθιστος ήχος και, αφού φορέσετε τα γάντια σας, εξετάστε ένα προς ένα τα καλοριφέρ. Στόχος είναι να διαπιστώσετε εάν κάποιο από αυτά παρουσιάζει κρύα σημεία. Τα γάντια είναι απαραίτητα ώστε να προστατεύσετε τα χέρια σας από τη θερμότητα.

Η διαδικασία είναι η εξής: