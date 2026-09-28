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Πώς θα καθαρίσετε τον υφασμάτινο καναπέ αποτελεσματικά

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τον υφασμάτινο καναπέ αποτελεσματικά
Sven Brandsma / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 17:48
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Βήμα – βήμα η διαδικασία για να καθαρίσετε τον καναπέ του σαλονιού σας.

Ο καναπές του σαλονιού χρησιμοποιείται καθημερινά, γι’ αυτό συγκεντρώνει σκόνη, ψίχουλα και λεκέδες ακόμη κι όταν δείχνει καθαρός. Η τακτική φροντίδα βοηθά να διατηρείται σε καλή κατάσταση, όμως πριν χρησιμοποιήσετε νερό ή οποιοδήποτε καθαριστικό χρειάζεται να ελέγξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν καθαρίζονται όλα τα υφάσματα με τον ίδιο τρόπο, ενώ ένα ακατάλληλο προϊόν μπορεί να αφήσει σημάδια ή να αλλοιώσει την όψη τους.

Ξεκινήστε από την ετικέτα φροντίδας

Αναζητήστε την ετικέτα κάτω από τα μαξιλάρια ή στη βάση του καναπέ και διαβάστε τις οδηγίες για το συγκεκριμένο ύφασμα. Σε ορισμένους καναπέδες θα βρείτε έναν κωδικό καθαρισμού:

- W: Επιτρέπεται τοπικός καθαρισμός με προϊόν για ταπετσαρίες με βάση το νερό.

- S: Χρησιμοποιείται μόνο κατάλληλο προϊόν καθαρισμού χωρίς νερό.

- W/S ή S/W: Επιτρέπεται μία από τις δύο μεθόδους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- X: Επιτρέπεται μόνο ηλεκτρική σκούπα ή ελαφρύ βούρτσισμα, χωρίς υγρά καθαριστικά.

Αν δεν βρίσκετε ετικέτα ή δεν είστε βέβαιοι για το ύφασμα, αναζητήστε τις οδηγίες του μοντέλου πριν επιχειρήσετε υγρό καθαρισμό. Ακόμη και όταν τα καλύμματα έχουν φερμουάρ και αφαιρούνται, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να μπουν στο πλυντήριο: σε ορισμένα μοντέλα το πλύσιμο μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση ή αλλαγή χρώματος.

Καθαρίστε πρώτα τη σκόνη και τα ψίχουλα

Περάστε τις επιφάνειες με την ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας εξάρτημα κατάλληλο για ταπετσαρίες και ήπια απορρόφηση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενώσεις, στα μπράτσα και στα σημεία κάτω από τα μαξιλάρια, όπου μαζεύονται εύκολα υπολείμματα. Η τακτική αυτή φροντίδα περιορίζει τη συσσώρευση βρωμιάς· ως γενικός κανόνας, μπορείτε να σκουπίζετε τον καναπέ περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Αντιμετωπίστε τους λεκέδες χωρίς τρίψιμο

Αν χυθεί κάτι στον καναπέ, ταμπονάρετε αμέσως το υγρό με ένα καθαρό, λευκό πανί ή χαρτί κουζίνας. Αν πρόκειται για στερεό υπόλειμμα, απομακρύνετέ το προσεκτικά πριν καθαρίσετε το σημείο. Αποφύγετε το έντονο τρίψιμο, γιατί μπορεί να απλώσει τον λεκέ ή να φθείρει την υφή του υφάσματος.

Στη συνέχεια, επιλέξτε προϊόν κατάλληλο για τον κωδικό φροντίδας και ακολουθήστε τις οδηγίες του. Δοκιμάστε το πρώτα σε ένα σημείο που δεν φαίνεται και ελέγξτε αν επηρεάζει το χρώμα ή την υφή. Αν η δοκιμή δεν παρουσιάσει πρόβλημα, εφαρμόστε μικρή ποσότητα στον λεκέ, δουλεύοντας απαλά από τις άκρες προς το κέντρο. Μη μουσκέψετε το ύφασμα: η υπερβολική υγρασία μπορεί να αφήσει «δαχτυλίδια» ή να περάσει στο εσωτερικό του καναπέ.

Τι γίνεται αν αφαιρούνται τα καλύμματα;

Πλύνετε τα καλύμματα στο πλυντήριο μόνο αν οι οδηγίες του συγκεκριμένου καναπέ το επιτρέπουν, τηρώντας τη θερμοκρασία και τις υπόλοιπες ενδείξεις στην ετικέτα. Για παράδειγμα, ορισμένα καλύμματα καναπέ της IKEA πλένονται στο πλυντήριο, ενώ άλλοι κατασκευαστές ορίζουν ότι τα καλύμματα των μαξιλαριών δεν πρέπει να αφαιρούνται για ξεχωριστό πλύσιμο.

Αφήστε τις επιφάνειες που καθαρίσατε να στεγνώσουν καλά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τον καναπέ. Αν έχει λερωθεί συνολικά, ο λεκές είναι επίμονος ή το ύφασμα απαιτεί καθαρισμό χωρίς νερό, απευθυνθείτε σε επαγγελματία καθαρισμού ταπετσαριών. Μην χρησιμοποιήσετε ατμοκαθαριστή χωρίς ρητή έγκριση από τον κατασκευαστή, καθώς η χρήση ατμού δεν συνιστάται για όλους τους υφασμάτινους καναπέδες.

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