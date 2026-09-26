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Πώς θα καθαρίσετε τους αρμούς από τα πλακάκια του μπάνιου

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τους αρμούς από τα πλακάκια του μπάνιου
Sergey Kotenev / Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 26/09/2026 - 06:11
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Οι αρμοί μαυρίζουν εύκολα από την υγρασία και τα υπολείμματα σαπουνιού. Δείτε πώς θα τους καθαρίσετε χωρίς να φθείρετε τα πλακάκια.

Το μπάνιο είναι από τους χώρους του σπιτιού που χρειάζονται συχνό καθάρισμα, καθώς η καθημερινή χρήση αφήνει στα πλακάκια νερά και υπολείμματα σαπουνιού, ενώ η υγρασία αργεί πολλές φορές να φύγει. Οι αρμοί, ιδιαίτερα γύρω από την μπανιέρα ή μέσα στην ντουζιέρα, συγκεντρώνουν σταδιακά βρωμιά και μπορεί να εμφανίσουν σκούρα σημάδια ή μούχλα, ακόμη κι όταν τα πλακάκια φαίνονται καθαρά. Για να τους καθαρίσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε με απλά υλικά που πιθανότατα έχετε ήδη στο σπίτι και να χρησιμοποιήσετε ειδικό καθαριστικό μόνο αν οι λεκέδες επιμένουν.

Ξεκινήστε με νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων

Βρέξτε τους αρμούς με χλιαρό νερό και τρίψτε τους απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή μια μικρή βούρτσα με νάιλον τρίχες. Αν έχουν συγκεντρωθεί υπολείμματα σαπουνιού, προσθέστε λίγο ήπιο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά τα πλακάκια, ιδιαίτερα στα σημεία όπου συνήθως μένει νερό.

Αυτό το πρώτο βήμα μπορεί να αρκεί ακόμη και για μικρά σημάδια μούχλας στην επιφάνεια. Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) συνιστά τρίψιμο με νερό και απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, καλό στέγνωμα

Για τους λεκέδες, δοκιμάστε μαγειρική σόδα

Αν οι αρμοί δεν καθαρίσουν με το σαπούνι, ανακατέψτε λίγη μαγειρική σόδα με νερό, ώστε να φτιάξετε μια πάστα. Απλώστε τη στα σημεία που έχουν λεκέδες, αφήστε τη για λίγα λεπτά και τρίψτε απαλά με τη βούρτσα. Στο τέλος ξεπλύνετε καλά, γιατί η σόδα μπορεί να αφήσει λευκά σημάδια όταν στεγνώσει.

Αν έχετε ατμοκαθαριστή, μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιήσετε στους αρμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βάλτε στο δοχείο μόνο νερό και σκουπίστε την υγρασία μόλις τελειώσετε. Προσέξτε ότι ο ατμός ενδέχεται να αφαιρέσει το προστατευτικό υλικό με το οποίο έχουν σφραγιστεί οι αρμοί.

Τι να κάνετε αν οι λεκέδες επιμένουν

Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε ένα καθαριστικό ειδικό για αρμούς, αφού ελέγξετε ότι είναι κατάλληλο και για τα πλακάκια σας. Δοκιμάστε το πρώτα σε ένα σημείο που δεν φαίνεται, ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας και ξεπλύνετε καλά μετά τη χρήση. Για το τακτικό καθάρισμα, οι κατασκευαστές αρμών συνιστούν προϊόντα με ουδέτερο pH.

Το ξίδι και το λεμόνι εμφανίζονται συχνά σε σπιτικές «συνταγές» καθαρισμού, αλλά δεν είναι καλή γενική επιλογή για τους αρμούς. Η οξύτητά τους μπορεί να φθείρει τους τσιμεντοειδείς αρμούς, καθώς και ορισμένα πλακάκια, ιδίως όσα είναι από φυσική πέτρα.

Τι ισχύει για τη χλωρίνη

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χλωρίνη κάθε φορά που καθαρίζετε τους αρμούς, ακόμη κι αν δείτε μούχλα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να την απομακρύνετε με το τρίψιμο, να στεγνώσετε την επιφάνεια και να περιορίσετε την υγρασία στο μπάνιο. Η EPA δεν συνιστά τη χλωρίνη ως λύση ρουτίνας για τη μούχλα.

Αν πάντως τη χρησιμοποιήσετε για επίμονους λεκέδες σε λευκούς αρμούς, διαβάστε πρώτα την ετικέτα και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για την επιφάνειά σας. Η χλωρίνη μπορεί να ξεθωριάσει τους χρωματιστούς αρμούς. Φορέστε γάντια, αερίστε καλά το μπάνιο και μην την αναμείξετε με κανένα άλλο καθαριστικό (ούτε με ξίδι). Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει άλλο προϊόν, ξεπλύνετε πολύ καλά την περιοχή πριν προχωρήσετε.

Για να διατηρήσετε τους αρμούς καθαρούς περισσότερο, ανοίγετε το παράθυρο ή χρησιμοποιείτε τον εξαερισμό μετά το ντους και μην αφήνετε το νερό να λιμνάζει. Αν η μούχλα επιστρέφει διαρκώς στο ίδιο σημείο, αξίζει να ελέγξετε μήπως υπάρχει διαρροή ή άλλο πρόβλημα υγρασίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 23:49
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