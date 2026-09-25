ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εμβόλια κατά του καρκίνου: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών

Φάρμακο
Εμβόλια κατά του καρκίνου: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών
pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 13:12
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στη «μάχη» κατά του καρκίνου βρίσκεται υπό έρευνα.

Δραματική αλλαγή στην πορεία των λοιμωδών νοσημάτων έχουν επιφέρει τα εμβόλια, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, περίπου 154 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια.

Η δυνατότητα αξιοποίησης της ίδιας βασικής αρχής απέναντι στον καρκίνο αποτελεί αντικείμενο έρευνας εδώ και δεκαετίες, με περιορισμένη όμως κλινική επιτυχία μέχρι σήμερα. Μια νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο JAMA στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 παρουσιάζει τα νεότερα δεδομένα για τα αντικαρκινικά εμβόλια και τις διαφορετικές στρατηγικές που βρίσκονται σήμερα σε κλινική ανάπτυξη.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι οι εξελίξεις στην ανοσολογία των όγκων και στην τεχνολογία των εμβολίων έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Περισσότερα από 2.000 αντιγόνα των όγκων έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, ενώ παράλληλα έχει διευρυνθεί σημαντικά η γνώση μας για τους ανοσολογικούς μηχανισμούς που απαιτούνται ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει και να εξουδετερώσει αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές τεχνολογίες μεταφοράς των εμβολίων, ανανεώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον για την αξιοποίησή τους σε διαφορετικές μορφές καρκίνου.

Τρία βασικά συστατικά συνδυάζουν τα εμβόλια κατά του καρκίνου

Όπως συμβαίνει και με τα εμβόλια έναντι των λοιμώξεων, τα αντικαρκινικά εμβόλια συνδυάζουν τρία βασικά συστατικά: το αντιγόνο, δηλαδή τον στόχο που καλείται να αναγνωρίσει το ανοσοποιητικό σύστημα, έναν ανοσοενισχυτικό παράγοντα που ενεργοποιεί την ανοσιακή απόκριση και ένα κατάλληλο σύστημα μεταφοράς. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, τα αντιγόνα προσλαμβάνονται από κύτταρα του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος, κυρίως από τα δενδριτικά κύτταρα, τα οποία τα επεξεργάζονται και τα παρουσιάζουν στα Τ- και Β-λεμφοκύτταρα.

Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η επίκτητη ανοσία, δημιουργώντας μια ειδική ανοσιακή απόκριση απέναντι στα καρκινικά κύτταρα που φέρουν το συγκεκριμένο αντιγόνο, η οποία μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα αντιγόνα που μπορούν να αποτελέσουν στόχο ενός αντικαρκινικού εμβολίου διαφέρουν σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μη μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, όπως το ERBB2/HER2 και το MUC1, οι οποίες εκφράζονται ή τροποποιούνται με διαφορετικό τρόπο στα καρκινικά κύτταρα και μπορούν έτσι να αναγνωριστούν από το ανοσοποιητικό σύστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεοαντιγόνα, τα οποία προκύπτουν από μεταλλάξεις του όγκου και δημιουργούν νέες αλληλουχίες αμινοξέων που δεν υπάρχουν στα φυσιολογικά κύτταρα. Τα νεοαντιγόνα μπορούν να προκαλέσουν ειδική Τ-κυτταρική ανοσιακή απόκριση, ενεργοποιώντας τόσο τα CD8+ κυτταροτοξικά όσο και τα CD4+ βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα.

Ορισμένες εμβολιαστικές και ανοσολογικές προσεγγίσεις έχουν ήδη περάσει στην κλινική πράξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το sipuleucel-T για τον μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη, το BCG για τον μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης και το talimogene laherparepvec (T-VEC), ένας ογκολυτικός ιός που χορηγείται ενδοογκικά σε ασθενείς με προχωρημένο, μη εξαιρέσιμο μελάνωμα. Οι προσεγγίσεις αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, αλλά έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ενεργοποίηση της επίκτητης ανοσιακής απόκρισης έναντι του καρκίνου.

Εξατομικευμένα εμβόλια

Ιδιαίτερη ερευνητική δραστηριότητα καταγράφεται σήμερα στην ανάπτυξη εξατομικευμένων εμβολίων. Η αλληλούχηση νέας γενιάς, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες εμβολίων που βασίζονται σε νουκλεϊκά οξέα επιτρέπουν την αναγνώριση των μεταλλάξεων ενός όγκου και την ανάπτυξη εμβολίων που στοχεύουν νεοαντιγόνα του συγκεκριμένου ασθενούς. Ωστόσο, κανένα εμβόλιο που βασίζεται σε μεταλλαγμένα αντιγόνα δεν έχει σήμερα έγκριση από τον FDA.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA-4157 σε ασθενείς με χειρουργημένο μελάνωμα υψηλού κινδύνου σταδίου IIIB-IV. Συνολικά 157 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε mRNA-4157 μαζί με pembrolizumab ή σε pembrolizumab μόνο. Με διάμεση παρακολούθηση 23 μηνών, η επιβίωση χωρίς υποτροπή ήταν 76,6% με τον συνδυασμό έναντι 60% με pembrolizumab μόνο. Το mRNA-4157 αξιολογείται πλέον σε τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης III.

Η ανασκόπηση αναφέρεται επίσης σε μικρή μελέτη φάσης I στον καρκίνο του παγκρέατος. Από τους 16 ασθενείς που έλαβαν εξατομικευμένο RNA εμβόλιο νεοαντιγόνων μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι 8 ανέπτυξαν ειδική Τ-κυτταρική ανοσιακή απόκριση. Με διάμεση παρακολούθηση 3,2 ετών, οι ανοσιακές αποκρίσεις εξακολουθούσαν να είναι ανιχνεύσιμες.

Παράλληλα, τα εμβόλια αρχίζουν να μελετώνται και στο πεδίο της πρόληψης του καρκίνου σε άτομα αυξημένου κινδύνου. Σε μελέτη φάσης Ib/II σε άτομα με σύνδρομο Lynch, το Nous-209, ένα εμβόλιο που κωδικοποιεί 209 αντιγόνα από μεταλλάξεις τύπου frameshift, προκάλεσε ειδική ανοσιακή απόκριση σε όλους τους αξιολογήσιμους συμμετέχοντες. Στο 85% εξακολουθούσαν να ανιχνεύονται ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα έναν χρόνο αργότερα, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το εμβόλιο. Πρόκειται, ωστόσο, για δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας και όχι για απόδειξη ότι το εμβόλιο προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου.

Σημαντικές προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Η αναγνώριση των κατάλληλων νεοαντιγόνων και η παραγωγή ενός εξατομικευμένου εμβολίου μπορεί να απαιτούν αρκετές εβδομάδες, ενώ σχεδόν οι μισοί δυνητικά κατάλληλοι ασθενείς σε ορισμένες μελέτες τελικά δεν έλαβαν το εμβόλιο, είτε λόγω εξέλιξης της νόσου που απαιτούσε χημειοθεραπεία είτε λόγω αδυναμίας παραγωγής του. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα εμβόλια χορηγούνται μαζί με ανοσοθεραπεια, με στόχο τη βελτιστοποίηση της κλινικής αποτελεσματικότητας.

Η ανάπτυξη αντικαρκινικών εμβολίων παραμένει ένα απαιτητικό πεδίο, με σημαντικές επιστημονικές και πρακτικές προκλήσεις. Ωστόσο, η βαθύτερη κατανόηση της ανοσολογίας των όγκων, η δυνατότητα αναγνώρισης ολοένα περισσότερων καρκινικών αντιγόνων και οι νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και χορήγησης εμβολίων έχουν ανανεώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Σήμερα, τα αντικαρκινικά εμβόλια μελετώνται όχι μόνο για τη θεραπεία της εγκατεστημένης νόσου και την πρόληψη της υποτροπής, αλλά και, σε πρώιμο ακόμη στάδιο, για την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 13:20
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νέα μελέτη προειδοποιεί για την πιθανή αύξηση του κινδύνου θανάτου από ένα κοινό αντιβιοτικό
Νέα μελέτη προειδοποιεί για την πιθανή αύξηση του κινδύνου θανάτου από ένα κοινό αντιβιοτικό 25 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ετήσια έκθεση για τον καρκίνο στις ΗΠΑ: Μείωση της θνησιμότητας κατά 35%

Ετήσια έκθεση για τον καρκίνο στις ΗΠΑ: Μείωση της θνησιμότητας κατά 35%

Επικαιρότητα
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

Μελέτες
ΕΚΠΑ: Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα για τη θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας

ΕΚΠΑ: Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα για τη θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας

Μελέτες
Καρκίνος πνεύμονα: Μία γενετική μετάλλαξη ίσως μπορεί να εξηγήσει την εμφάνισή του σε μη καπνιστές

Καρκίνος πνεύμονα: Μία γενετική μετάλλαξη ίσως μπορεί να εξηγήσει την εμφάνισή του σε μη καπνιστές

Μελέτες
Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Νέα στοχευμένη θεραπεία αλλάζει τα δεδομένα

Μεταστατικός καρκίνος μαστού: Νέα στοχευμένη θεραπεία αλλάζει τα δεδομένα

Φάρμακο
ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο

ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού: «Ο φαρμακοποιός κρίσιμος κρίκος για την περαιτέρω αναβάθμιση της ΠΦΥ»
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 16:08
Έφηβος θυμάται τη ζωή του από την ηλικία των 3 μηνών με εξαιρετική λεπτομέρεια – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
25/09/2026 - 16:06
Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης: Οι πολιτικές και οι ανισότητες μεταξύ των χωρών
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 15:31
ΠΦΣ: Διευκρινίσεις για τα εργαστήρια και τα σκευάσματα που επιτρέπεται να παρασκευάζουν τα φαρμακεία
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 14:14
Νοσοκομείο Βόλου: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο σε ασθενή – Διατάχθηκε ΕΔΕ
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 13:49
Διατροφή και μνήμη: Ποιες φυτικές ουσίες συνδέθηκαν με καλύτερη γνωστική λειτουργία
Μελέτες
25/09/2026 - 13:40
Εμβόλια κατά του καρκίνου: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών
Φάρμακο
25/09/2026 - 13:12
Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία για το ιατρείο της Καρνεάδου – Απασχολούσε αναισθησιολόγο
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 12:43
ΕΙΝΑΠ: Κινητοποίηση στο υπ. Υγείας την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 12:20
Ιός Δυτικού Νείλου: 3 νέοι θάνατοι – Πώς εξελίσσονται τα κρούσματα στην Αττική
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 12:02
Πρόωρος καταρράκτης: Γιατί εμφανίζεται στους νέους
Ευ Ζην
25/09/2026 - 11:07
Νέα μελέτη προειδοποιεί για την πιθανή αύξηση του κινδύνου θανάτου από ένα κοινό αντιβιοτικό
Φάρμακο
25/09/2026 - 10:52
Πλάκα: Ένας ελαφρά τραυματίας μετά από έκρηξη σε κτίριο – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Επικαιρότητα
25/09/2026 - 10:05
6 υπερτροφές που αξίζει να τρώτε καθημερινά
Ευ Ζην
25/09/2026 - 09:31
Γιατί οι κάλτσες αφήνουν σημάδια στα πόδια σας
Ευ Ζην
25/09/2026 - 06:46
Εύκολη συνταγή για πέστο βασιλικού στο πι και φι
Ευ Ζην
25/09/2026 - 06:28
Παχυσαρκία: Η Ευρώπη νοσεί, η Ελλάδα υποφέρει
Μελέτες
25/09/2026 - 06:12
Το φαγητό με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να επηρεάζει το σάκχαρο
Μελέτες
25/09/2026 - 06:00
Πλαστικές επιφάνειες κοπής στην κουζίνα: Πόσο επικίνδυνες είναι, σύμφωνα με τους ογκολόγους
Ευ Ζην
24/09/2026 - 19:40
ΕΟΔΥ: Πρώτη αύξηση στους δείκτες αναπνευστικών λοιμώξεων ενόψει της φθινοπωρινής περιόδου
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 19:16
Το Αλτσχάιμερ δεν θεωρείται πλέον νόσος χωρίς θεραπευτικές επιλογές, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μελέτες
24/09/2026 - 18:35
Μύκητες νυχιών: Οι μύθοι σχετικά με τις λύσεις του διαδικτύου
Ευ Ζην
24/09/2026 - 17:40
Γιατί πρέπει να τρώμε μέλι όταν κάνει κρύο
Ευ Ζην
24/09/2026 - 17:31
Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέες αποκαλύψεις για την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός σε ασθενή
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 16:50
Ψηφιακή ζωή και ψυχική υγεία των εφήβων: Τι μας δείχνουν τα δεδομένα;
Μελέτες
24/09/2026 - 16:34
Παγκόσμια Ημέρα Αμφιβληστροειδούς : Ενσωμάτωση της υποστήριξης της ψυχικής υγείας στη φροντίδα για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 16:30
ΙΣΑ: Στηρίζει την κατηγορία για τον θάνατο Μαζωνάκη – Τα στοιχεία που προσκόμισε για τους δύο γιατρούς
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 16:22
8 λόγοι για να τρώτε μία μπανάνα κάθε μέρα
Ευ Ζην
24/09/2026 - 16:07
Λήξη συναγερμού στο θέατρο Μπάντμιντον – Καλά στην υγεία τους οι δύο εργάτες
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 15:38
Ορισμένες λοιμώξεις στην εγκυμοσύνη συνδέονται με τριπλάσιο κίνδυνο αυτισμού στο βρέφος
Μελέτες
24/09/2026 - 15:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ