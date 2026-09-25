Νέα μελέτη προειδοποιεί για την πιθανή αύξηση του κινδύνου θανάτου από ένα κοινό αντιβιοτικό

Ερευνητικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από μία ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο JAMA Network Open αποκαλύπτουν ότι το ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιβιοτικό κεφεπίμη (Cefepime) ενδέχεται να συνδέεται με περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με άλλα, παρόμοια φάρμακα.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος σε ενήλικες που λάμβαναν κεφεπίμη, αν και το αντιβιοτικό δεν φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας στα παιδιά. Οι ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της κεφεπίμης, όταν εξετάζεται η χρήση της στην κλινική πρακτική.

Οι συντάκτες της ανασκόπησης διαπίστωσαν ότι 778 από τα 11.726 άτομα που έλαβαν κεφεπίμη —ήτοι το 6,6%— πέθαναν. Το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με το 6,2% που παρατηρήθηκε σε όσους έλαβαν διαφορετικό τύπο αντιβιοτικού της κατηγορίας των β-λακταμινών. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε διαφορά 4 θανάτων ανά 1.000 άτομα, κατά τη σύγκριση της κεφεπίμης με άλλες β-λακτάμες.

Ο David Michalik, DO, ειδικός παιδίατρος λοιμωξιολόγος στο Miller Children’s and Women’s Hospital στο Long Beach της Καλιφόρνια, μίλησε στο Medical News Today, προχωρώντας σε ορισμένες διευκρινίσεις. «Η κεφεπίμη παραμένει μία αξιόλογη επιλογή όταν ένας ασθενής χρειάζεται αντιβακτηριακή θεραπεία ευρέος φάσματος για κάποια νόσο που συχνά απειλεί τη ζωή. Η εν λόγω μελέτη έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, καθώς περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές διεθνείς μελέτες με ασθενείς όλων των ηλικιών που πάσχουν από διάφορες παθήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν και οι συντάκτες της ανασκόπησης επισημαίνουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μελέτες που αφορούν διάφορες ηλικιακές ομάδες και ιατρικές καταστάσεις, το ευρύ πεδίο της έρευνας καθιστά δύσκολο να υποστηριχθεί ότι η χρήση κεφεπίμης είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε θάνατο σε σύγκριση με άλλα αντιβιοτικά της κατηγορίας των β-λακταμινών», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων που έλαβαν κεφεπίμη. Στην ανάλυση, οι ενήλικες που έλαβαν κεφεπίμη παρουσίασαν 18% υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας. Ωστόσο, όσον αφορά τα παιδιά που λάμβαναν κεφεπίμη, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το φάρμακο ήταν περισσότερο ή λιγότερο επιβλαβές σε σύγκριση με άλλα αντιβιοτικά της κατηγορίας των β-λακταμινών.

«Οι συγγραφείς δεν αναφέρουν κάποιον συγκεκριμένο λόγο που να εξηγεί τη διαφορά στη θνητότητα μεταξύ της χρήσης κεφεπίμης σε ενήλικες και σε παιδιά», διευκρίνισε ο Michalik.

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κεφεπίμης και του κινδύνου θνητότητας σε ορισμένες παθήσεις.

Η ανασκόπηση επεσήμανε ότι η πιθανότητα αυξημένου κινδύνου θανάτου με τη χρήση κεφεπίμης κυμαινόταν περίπου στο:

- 19% σε περιπτώσεις εμπύρετης ουδετεροπενίας

- 19% σε περιπτώσεις σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων

- 11% σε περιπτώσεις πνευμονίας

- 10% σε περιπτώσεις μηνιγγίτιδας

- 33% σε περιπτώσεις λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος