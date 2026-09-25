Γιατί οι κάλτσες αφήνουν σημάδια στα πόδια σας

Οι γραμμές που αφήνουν οι κάλτσες στα πόδια είναι κάτι που οι περισσότεροι έχουμε παρατηρήσει μετά από μια κουραστική ημέρα.

Έχετε βγάλει ποτέ τις κάλτσες σας στο τέλος της ημέρας και έχετε παρατηρήσει βαθουλώματα στα πόδια σας; Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο και, τις περισσότερες φορές, δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα σημάδια από τις κάλτσες μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό σας, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα.

Ας δούμε πότε τα σημάδια είναι απολύτως φυσιολογικά και πότε καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Τα σημάδια από τις κάλτσες είναι συνήθως φυσιολογικά

Τα βαθουλώματα που αφήνει το λάστιχο της κάλτσας είναι πολύ συχνά, ειδικά αν περνάτε πολλές ώρες όρθιοι ή καθιστοί μέσα στη μέρα.

Όταν τα πόδια παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χαμηλότερη θέση από την καρδιά, το αίμα και τα υγρά τείνουν να συγκεντρώνονται στα κάτω άκρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα ελαφρύ πρήξιμο στους αστραγάλους, με αποτέλεσμα οι κάλτσες να αφήνουν πιο έντονα σημάδια. Αντίστοιχα, αν οι κάλτσες σας είναι αρκετά στενές ή έχουν σφιχτό λάστιχο, είναι φυσιολογικό να δείτε προσωρινές γραμμές στο δέρμα μετά από μερικές ώρες χρήσης.

Η αφυδάτωση και το πολύ αλάτι μπορούν επίσης να ευθύνονται

Ένας ακόμη συχνός λόγος είναι η αφυδάτωση. Όταν δεν πίνετε αρκετό νερό, ο οργανισμός μπορεί να κατακρατά υγρά, κάτι που συμβάλλει σε ήπιο πρήξιμο στα πόδια.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και μετά από ένα ιδιαίτερα αλμυρό γεύμα. Όπως μπορεί να πρηστούν τα δάχτυλά σας, έτσι μπορεί να εμφανιστεί προσωρινό πρήξιμο και στους αστραγάλους, κάνοντας τα σημάδια από τις κάλτσες πιο εμφανή.

Πότε τα σημάδια χρειάζονται αξιολόγηση από γιατρό

Αν και συνήθως δεν είναι ανησυχητικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα σημάδια συνοδεύονται από συμπτώματα που αξίζει να ελέγξετε.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν παρατηρήσετε:

Πρήξιμο στα πόδια ακόμη και όταν δεν φοράτε κάλτσες.

Αλλαγές στο χρώμα του δέρματος γύρω από τους αστραγάλους, όπως καφέ ή σκουρόχρωμες περιοχές.

Έντονους κιρσούς.

Αίσθημα βάρους, πόνου ή κόπωσης στα πόδια που βελτιώνεται όταν τα σηκώνετε ψηλά.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα στις φλέβες, τα οποία συχνά δεν είναι επικίνδυνα, αλλά μπορεί να χρειάζονται αντιμετώπιση όταν προκαλούν σημαντική ενόχληση.

Αν εμφανίζονται μόνο στο ένα πόδι, μην το αγνοήσετε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα σημάδια εμφανίζονται μόνο στο ένα πόδι ή είναι πολύ πιο έντονα στη μία πλευρά. Το σώμα λειτουργεί συνήθως συμμετρικά, επομένως μια αισθητή διαφορά ανάμεσα στα δύο πόδια είναι κάτι που καλό είναι να αξιολογηθεί από γιατρό.

Επίσης, αν τα σημάδια γίνονται ολοένα και πιο βαθιά ή διαρκούν περισσότερο με το πέρασμα των εβδομάδων ή των μηνών, είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή, καθώς η προοδευτική επιδείνωση μπορεί να σχετίζεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Είναι σημάδι κακής κυκλοφορίας ή θρόμβου;

Πολλοί άνθρωποι συνδέουν αμέσως τα σημάδια από τις κάλτσες με προβλήματα κυκλοφορίας ή θρόμβωση, όμως αυτό συνήθως δεν ισχύει.

Ένας θρόμβος στο πόδι συνοδεύεται συνήθως από έντονο πρήξιμο στη γάμπα ή σε ολόκληρο το πόδι, πόνο, ευαισθησία και συχνά ερυθρότητα. Τα σημάδια από τις κάλτσες από μόνα τους δεν αποτελούν τυπικό σύμπτωμα θρόμβωσης. Αν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Μπορεί να σχετίζονται με καρδιά ή νεφρά;

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, το επίμονο και προοδευτικό πρήξιμο στα πόδια μπορεί να συνδέεται με παθήσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια ή η νεφρική νόσος.

Στην καρδιακή ανεπάρκεια, για παράδειγμα, συνήθως συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως:

δύσπνοια,

δυσκολία να ξαπλώσετε εντελώς ανάσκελα,

αυξανόμενο πρήξιμο στα πόδια που επιδεινώνεται με τον χρόνο.

Η παρουσία αυτών των συμπτωμάτων είναι ο λόγος για να απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

Ποιες κάλτσες είναι καλύτερο να φοράτε;

Οι καλύτερες κάλτσες είναι εκείνες που εφαρμόζουν σωστά και δεν σας πιέζουν υπερβολικά. Αν περνάτε πολλές ώρες όρθιοι ή καθιστοί, οι κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Βοηθούν να περιορίζεται η συγκέντρωση υγρών στα πόδια και μπορούν να μειώσουν το αίσθημα βάρους και κόπωσης στο τέλος της ημέρας.

Συνιστώνται επίσης σε πολύωρα ταξίδια ή σε επαγγέλματα που απαιτούν πολλές ώρες ακινησίας ή ορθοστασίας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τα σημάδια

Αν τα σημάδια δεν οφείλονται σε κάποιο πρόβλημα υγείας, υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν:

Σηκώνετε τα πόδια σας ψηλότερα από το επίπεδο της καρδιάς για λίγα λεπτά μέσα στη μέρα.

Φοράτε κάλτσες που εφαρμόζουν σωστά ή, αν χρειάζεται, κάλτσες συμπίεσης.

Κινείστε τακτικά, ειδικά αν κάθεστε πολλές ώρες στη δουλειά.

Περιορίστε την υπερβολική κατανάλωση αλατιού και φροντίστε να πίνετε αρκετό νερό.

Αν, παρά αυτές τις αλλαγές, τα σημάδια δεν υποχωρούν για αρκετή ώρα μετά την αφαίρεση των καλτσών ή συνοδεύονται από επίμονο πρήξιμο και άλλα συμπτώματα, είναι καλό να προγραμματίσετε έναν έλεγχο με τον οικογενειακό ή τον παθολόγο σας, ώστε να αποκλειστούν πιθανές υποκείμενες αιτίες.