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Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι

Ευ Ζην
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 06:17
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Όλοι έχουμε περπατήσει ξυπόλυτοι κάποιοι στιγμή στη ζωή μας, νιώθοντας αυτή την αναζωογονητική αίσθηση ελευθερίας στα πόδια μας.

Ένα μικρό παιδί όταν κάνει τα πρώτα του βήματα, μαθαίνει να περπατά ξυπόλυτο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παπούτσια ή ακόμα και οι κάλτσες μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα πόδια του. Μεγαλώνοντας, «ξεχνάμε» να περπατάμε ξυπόλυτοι, «χάνοντας» όλα τα πιθανά οφέλη που μπορεί να συνδέονται με το περπάτημα με γυμνά πόδια.

«Το πιο άμεσο όφελος από το περπάτημα χωρίς παπούτσια είναι ότι θεωρητικά αποκαθιστά πιο πιστά το «φυσικό» μας μοτίβο περπατήματος, δηλαδή το βάδισμα», εξηγεί ο Δρ. Jonathan Kaplan, ειδικός στα πόδια και τους αστραγάλους και ορθοπεδικός χειρουργός στο Hoag Orthopedic Institute.

«Αλλά αν πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα ειδών τρεξίματος ή πεζοπορίας και δείτε πολλά διαφορετικά ζευγάρια παπούτσια, θα δείτε ότι αρκετά από αυτά έχουν υπερβολική απορρόφηση κραδασμών και στήριξη», σύμφωνα με το Healthline.

Αν και αυτή η επένδυση τύπου μαξιλαριού μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε αρκετά καλά όταν περπατάτε με αυτά τα είδη παπουτσιών, ο πιστοποιημένος ποδίατρος και χειρουργός ποδιών Δρ. Bruce Pinker λέει ότι παράλληλα μπορεί να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε ορισμένες μυϊκές ομάδες που ενδυναμώνουν το σώμα.

Μερικά ακόμη οφέλη που θα δείτε αν περπατάτε ξυπόλυτοι:

- καλύτερο έλεγχο της θέσης του ποδιού όταν αυτό ακουμπάει στο έδαφος
- βελτιώσεις στην ισορροπία, την ιδιοδεκτικότητα και την επίγνωση του σώματος, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πόνο
- καλύτερη μηχανική του ποδιού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη μηχανική των ισχίων, των γονάτων και του κορμού
- διατήρηση κατάλληλου εύρους κίνησης στις αρθρώσεις του ποδιού και του αστραγάλου, καθώς και επαρκή δύναμη και σταθερότητα στους μύες και τους συνδέσμους σας
- ανακούφιση από παπούτσια που δεν εφαρμόζουν σωστά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν κάλους, σφυροδακτυλία ή άλλες παραμορφώσεις του ποδιού
- δυνατότερους μύες των ποδιών, οι οποίοι υποστηρίζουν την περιοχή της κάτω πλάτης

Φυσικά, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι το να περπατάμε ξυπόλητοι μέσα στο σπίτι είναι σχετικά ασφαλές. Αλλά όταν βγαίνουμε έξω ξυπόλυτοι, εκθέτουμε τον εαυτό μας σε πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να αποβούν επικίνδυνοι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 02:50
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