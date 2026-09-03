Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας

Μπορεί να διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν. Μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν οι μύγες αλλά και άλλα ενοχλητικά έντομα, τα οποία συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία όπως για παράδειγμα σε κάδους σκουπιδιών.

Ένας χρήστης του TikTok, ο οποίος έχει στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο τον λογαριασμό @no56northamptonshire «δείχνει» στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου τον τρόπο να απαλλαχθούν από τις ενοχλητικές μύγες, τα σκουλήκια και άλλα έντομα, τα οποία συγκεντρώνονται στους κάδους απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας δύο απλά υλικά. Το συγκεκριμένο πρόβλημα με τους κάδους σκουπιδιών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δημιουργός περιεχομένου εξηγεί σε βίντεο στο TikTok: «Με όλη αυτή τη ζέστη δεν θέλει κανείς να βλέπει σκουλήκια και μύγες στον κάδο. Να θυμάστε πάντα να μαζεύετε όλα τα απορρίμματα τροφίμων σε σακούλες και μια καλή συμβουλή είναι να τοποθετείτε μια φέτα ψωμί μουσκεμένη σε ξίδι στον πάτο του κάδου. Οι μύγες το μισούν. Ψεκάζω επίσης και το καπάκι. Δεν υπάρχουν σκουλήκια στους κάδους μου». Η έντονη, όξινη μυρωδιά του ξιδιού διώχνει φυσικά τις μύγες και μπορεί επίσης να σκοτώσει και τα σκουλήκια αν έρθουν σε επαφή με αυτό.

«Όπως πολλοί άλλοι οργανισμοί, τα σκουλήκια έχουν ένα συγκεκριμένο εύρος επιπέδου pH για να επιβιώσουν. Η όξινη φύση του ξιδιού διαταράσσει αυτήν την ισορροπία. Όταν εκτίθενται σε ξίδι, το επίπεδο pH του περιβάλλοντος των σκουληκιών μειώνεται απότομα, καθιστώντας το θανατηφόρο για αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημιουργός περιεχομένου. Παράλληλα, ειδικοί προσθέτουν ότι «η όξινη φύση του ξιδιού δρα ως φυτοφάρμακο και μέσα σε λίγες ώρες θα παρατηρήσετε σημαντική μείωση στον πληθυσμό των σκουληκιών».

Ο χρήστης του TikTok μοιράστηκε το … «σχέδιο» που ακολουθεί για την αποτροπή εμφάνισης μυγών και σκουληκιών σε κάδους σκουπιδιών.

1. Βάλτε όλα τα υπολείμματα τροφίμων σε σακούλες

«Η ασφαλής συσκευασία των υπολειμμάτων τροφίμων μειώνει τις οσμές και περιορίζει την πρόσβαση των μυγών. Χρησιμοποιήστε ανθεκτικές πλαστικές σακούλες και δέστε τες καλά», λέει ο TikToker.

2. Τοποθετήστε ψωμί μουσκεμένο σε ξίδι στον πάτο του κάδου σκουπιδιών

«Μουσκέψτε μια φέτα ψωμί σε λευκό ξύδι και τοποθετήστε την στον πάτο του κάδου απορριμμάτων πριν προσθέσετε τις σφραγισμένες σακούλες απορριμμάτων τροφίμων. Το άρωμα αποτρέπει τις μύγες, καθιστώντας λιγότερο πιθανό να γεννήσουν αυγά που εκκολάπτονται και γίνονται σκουλήκια», σύμφωνα με τον ίδιο.

3. Ψεκάστε το καπάκι με ξίδι

Τέλος, ο χρήστης του TikTok προτείνει να ψεκάσετε το εσωτερικό του καπακιού του κάδου με αδιάλυτο λευκό ξίδι.