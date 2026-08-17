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Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να ψεκάζετε τα κλειδιά σας με ξίδι

Ευ Ζην
Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να ψεκάζετε τα κλειδιά σας με ξίδι
Ries Bosch / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 02:15
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Ένα απλό κόλπο για να καθαρίζετε τα κλειδιά σας με ξίδι.

Τα κλειδιά του σπιτιού είναι από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε περισσότερο στην καθημερινότητά μας και, για τον λόγο αυτό, μπορούν να συσσωρεύουν βρωμιά, λίπη, σκόνη, ακόμη και ίχνη σκουριάς. Ένα απλό κόλπο καθαρισμού είναι να τα ψεκάζουμε περιστασιακά με λευκό ξίδι, εντάσσοντάς το στη γενικότερη φροντίδα και συντήρησή τους.

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των συσσωρευμένων υπολειμμάτων και να διατηρήσει τα κλειδιά καθαρά και σε καλή κατάσταση, χωρίς τη χρήση πιο ισχυρών καθαριστικών.

Τι προσφέρει το ψέκασμα των κλειδιών με ξίδι

Το λευκό ξίδι είναι γνωστό για τις καθαριστικές και απολιπαντικές του ιδιότητες. Όταν εφαρμόζεται στα κλειδιά, μπορεί να βοηθήσει να απομακρυνθεί η βρωμιά που συγκεντρώνεται στις αυλακώσεις και στις μεταλλικές επιφάνειές τους.

Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στον καθαρισμό επιφανειακών λεκέδων και ελαφρών ιχνών σκουριάς που ενδέχεται να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.

Πώς να εφαρμόσετε το κόλπο με το ξίδι

Η διαδικασία είναι απλή. Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα λευκού ξιδιού πάνω στα κλειδιά ή βρέξτε ένα καθαρό πανί με το προϊόν και περάστε με αυτό τις μεταλλικές επιφάνειες.

Στη συνέχεια, αφήστε το ξίδι να δράσει για λίγα λεπτά, ώστε να βοηθήσει στη χαλάρωση της συσσωρευμένης βρωμιάς.

Έπειτα, καθαρίστε καλά την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Κάθε πότε μπορείτε να καθαρίζετε τα κλειδιά

Η συχνότητα εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τα κλειδιά και από τις συνθήκες στις οποίες εκτίθενται.

Ως γενική πρακτική συντήρησης, ο καθαρισμός τους με λευκό ξίδι μπορεί να γίνεται περίπου μία φορά τον μήνα.

Πηγή: Dnews.gr

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2026 - 02:02
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