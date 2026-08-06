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⁠5 συστατικά στο ντουλάπι της κουζίνας σας που απωθούν τα μυρμήγκια

Ευ Ζην
⁠5 συστατικά στο ντουλάπι της κουζίνας σας που απωθούν τα μυρμήγκια
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Πέμπτη, 06/08/2026 - 06:14
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Πώς μπορείτε να ξεφορτωθείτε τα μυρμήγκια από το σπίτι σας φυσικά.

Το καλοκαίρι, τα μυρμήγκια γίνονται συχνά ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα μέσα στο σπίτι. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη δραστηριότητά τους, ενώ ακόμη και μικρές ποσότητες τροφής, ψίχουλα ή υγρασία μπορούν να τα προσελκύσουν στην κουζίνα, στα ντουλάπια και στους πάγκους.

Για να περιορίσετε την παρουσία τους, δεν είναι πάντα απαραίτητο να καταφύγετε αμέσως σε εντομοκτόνα. Ορισμένα απλά υλικά που πιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα σας μπορούν να διαταράξουν τα ίχνη που ακολουθούν τα μυρμήγκια, να τα απωθήσουν ή να βοηθήσουν στην εξόντωσή τους. Δείτε 5 πρακτικούς τρόπους για να τα απομακρύνετε από το σπίτι σας χωρίς τη χρήση συμβατικών εντομοκτόνων.

Καθαριστικό τζαμιών και υγρό απορρυπαντικό

Καθώς περπατούν, τα μυρμήγκια αφήνουν πίσω τους ένα ίχνος φερομονών. Το ίχνος αυτό λειτουργεί σαν χάρτης και οδηγεί τα υπόλοιπα μυρμήγκια στις πηγές τροφής.

Το καθαριστικό τζαμιών μπορεί να απομακρύνει αυτή την οσμή και να αποτρέψει την επανεμφάνιση των μυρμηγκιών στο σπίτι σας.

Δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσετε:

  • Αναμείξτε καθαριστικό τζαμιών με υγρό απορρυπαντικό, όπως υγρό πιάτων, σε ένα καθαρό μπουκάλι με ψεκαστήρα.
  • Ψεκάστε το μείγμα στα σημεία από τα οποία φαίνεται να μπαίνουν τα μυρμήγκια ή στα σημεία όπου συγκεντρώνονται.
  • Στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια, αφήνοντας πάνω της μια μικρή ποσότητα από το μείγμα.
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο συχνά χρειάζεται.

Αν δεν έχετε καθαριστικό τζαμιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαπουνόνερο με σαπούνι χεριών ή υγρό πιάτων. Είναι πιθανό να απομακρύνει και αυτό την οσμή των φερομονών.

Τριμμένο μαύρο ή κόκκινο πιπέρι

Το μαύρο πιπέρι και το κόκκινο πιπέρι καγιέν λειτουργούν ως φυσικά απωθητικά, καθώς η μυρωδιά τους μπορεί να ενοχλεί τα μυρμήγκια.

Ρίξτε λίγο πιπέρι κατά μήκος των σοβατεπιών και πίσω από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Λευκό ξίδι

Το λευκό ξίδι, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αποτελεί έναν οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο για να εξοντώσετε και να απωθήσετε τα μυρμήγκια. Παράλληλα, λειτουργεί ως φυσικό καθαριστικό.

Αναμείξτε ίση ποσότητα ξιδιού και νερού και χρησιμοποιήστε το μείγμα για να καθαρίσετε σκληρές επιφάνειες, όπως τα δάπεδα και οι πάγκοι, από τις οποίες είναι πιθανό να περνούν μυρμήγκια. Αν δείτε μυρμήγκια, ψεκάστε τα με το μείγμα ή απομακρύνετέ τα με χαρτί κουζίνας.

Τα μυρμήγκια μπορούν να μυρίσουν το ξίδι ακόμη και όταν αυτό στεγνώσει. Η μυρωδιά του, ωστόσο, δεν παραμένει αισθητή για πολύ στους περισσότερους ανθρώπους.

Κορν φλάουρ

Το κορν φλάουρ, το οποίο μπορείτε να βρείτε στα σούπερ μάρκετ, μπορεί να σας βοηθήσει να εξοντώσετε πολλά μυρμήγκια ταυτόχρονα, καθώς τα παγιδεύει και τα πνίγει.

Υπάρχουν δύο τρόποι να το χρησιμοποιήσετε:

  • Ο πρώτος είναι να ρίξετε άφθονο κορν φλάουρ πάνω στα μυρμήγκια και στη συνέχεια να προσθέσετε νερό. Τα νεκρά μυρμήγκια θα εγκλωβιστούν μέσα στο μείγμα και θα μπορέσετε να τα απομακρύνετε εύκολα.
  • Ο δεύτερος είναι να καλύψετε τα μυρμήγκια με κορν φλάουρ και έπειτα να τα απορροφήσετε με την ηλεκτρική σκούπα. Αμέσως μετά, κλείστε καλά τη σακούλα της σκούπας και πετάξτε την σε κάδο έξω από το σπίτι.

Καφές

Έχει διαπιστωθεί ότι το κατακάθι του καφέ μπορεί να απωθήσει τα μυρμήγκια από το σπίτι.

Απλώστε φρέσκο κατακάθι καφέ πάνω σε επιφάνειες μίας χρήσης, όπως χαρτί κουζίνας, και τοποθετήστε τις στα σημεία όπου συγκεντρώνονται τα μυρμήγκια, για παράδειγμα κοντά στα μπολ των κατοικίδιων ζώων.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το κατακάθι στα περβάζια των παραθύρων. Όταν στεγνώσει, μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά του, γι’ αυτό φροντίστε να το αντικαθιστάτε συχνά.

Πηγή: Healthline.com

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 03:13
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