Για ποιο λόγο οι φακίδες γίνονται πιο έντονες το καλοκαίρι

Τι μπορείτε να κάνετε εάν θέλετε να μη σκουραίνουν οι φακίδες στο δέρμα σας το καλοκαίρι.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν φακίδες και άλλοι όχι; Δεν είστε οι μόνοι. Ακόμη και αρκετοί από όσους έχουν φακίδες στο δέρμα τους δεν γνωρίζουν πώς δημιουργούνται ούτε γιατί γίνονται πιο έντονες το καλοκαίρι.

Οι φακίδες είναι μικρές, επίπεδες κηλίδες στο δέρμα, οι οποίες οφείλονται στα γονίδια και στην αυξημένη παραγωγή μελανίνης. Είναι κληρονομικές και δημιουργούνται λόγω της αυξημένης παραγωγής μελανίνης, της χρωστικής που καθορίζει το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών. Είναι εντελώς ακίνδυνες και εμφανίζονται κυρίως σε σημεία του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο, όπως το πρόσωπο και οι ώμοι.

Γιατί, όμως, σκουραίνουν το καλοκαίρι και μπορούν πράγματι να αφαιρεθούν;

Γιατί εμφανίζονται φακίδες στο πρόσωπο το καλοκαίρι;

«Υπάρχουν διαφορετικά είδη κηλίδων, όπως οι ηλιακές φακές, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της ζωής και ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη βλάβης του δέρματος από τον ήλιο. Ωστόσο, όταν μιλάμε για φακίδες, συνήθως αναφερόμαστε σε εκείνες που εμφανίζονται σε ανθρώπους με ανοιχτόχρωμο δέρμα και κόκκινα μαλλιά. Αυτές ονομάζονται εφηλίδες. Οι συγκεκριμένες φακίδες σχηματίζονται κατά την παιδική ηλικία και γίνονται πιο έντονες με την έκθεση στον ήλιο. Γιατί, όμως, εμφανίζονται σε κάποιους ανθρώπους και όχι σε άλλους;

Η απάντηση βρίσκεται στις παραλλαγές του γονιδίου MC1R, το οποίο σχετίζεται με τον υποδοχέα της μελανοκορτίνης 1. Μία τέτοια παραλλαγή έχει ως αποτέλεσμα η μελανίνη να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία, αντί να κατανέμεται ομοιόμορφα στο δέρμα και να δημιουργεί ομοιόμορφο μαύρισμα. Έτσι, με την έκθεση στον ήλιο εμφανίζονται περισσότερες φακίδες, οι οποίες συνήθως ξεθωριάζουν κατά τους χειμερινούς μήνες», εξήγησε στην εφημερίδα Express ο Σέρμεντ Μεζέρ, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορούν να αφαιρεθούν οι φακίδες;

Πολλοί άνθρωποι αγαπούν τις φακίδες τους και τις αναδεικνύουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Μάλιστα, σε κάποιους αρέσουν τόσο πολύ οι φακίδες, ώστε τους καλοκαιρινούς μήνες τις σχηματίζουν στο δέρμα τους με τη βοήθεια καλλυντικών. Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες καλλυντικών έχουν δημιουργήσει ολόκληρες σειρές προϊόντων για όσους θέλουν να αποκτήσουν τεχνητές φακίδες στο πρόσωπο.

Άλλοι, ωστόσο, αναζητούν τρόπους για να τις κάνουν λιγότερο εμφανείς.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, οι φακίδες δεν μπορούν να εξαφανιστούν εντελώς, αλλά μπορούν να γίνουν λιγότερο έντονες με τοπικά προϊόντα, θεραπείες με λέιζερ και κρυοθεραπεία. Οι ειδικοί συνιστούν να συμβουλευτείτε δερματολόγο, ώστε να ενημερωθείτε για τις καταλληλότερες θεραπευτικές επιλογές.

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την εμφάνιση των φακίδων προστατεύοντας το δέρμα σας από τον ήλιο. Χρησιμοποιείτε αντηλιακό με δείκτη προστασίας SPF 30 ή υψηλότερο, φοράτε καπέλο με φαρδύ γείσο και γυαλιά ηλίου και αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες κατά τις οποίες η υπεριώδης ακτινοβολία είναι εντονότερη, δηλαδή από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ.