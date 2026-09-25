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Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία

Ευ Ζην
Παγκόσμια Ημέρα Αστακού: 5 χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική του αξία
pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 17:25
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Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον αστακό πριν τον βάλετε στο πιάτο σας.

Ο αστακός έχει λίγες θερμίδες αλλά είναι πλούσιος σε βιταμίνες και μέταλλα. Η Παγκόσμια Ημέρα Αστακού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου και είναι μία καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τη διατροφική αξία του αστακού.

1. Ο αστακός αποτελεί πηγή πρωτεΐνης χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, καθώς προσφέρει άφθονη πρωτεΐνη και ελάχιστο λίπος, σύμφωνα με το Healthline. Παρέχει επίσης ικανοποιητική ποσότητα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

2. Ο αστακός αποτελεί επίσης εξαιρετική πηγή δύο σημαντικών ιχνοστοιχείων, χαλκού και σεληνίου. Ενώ ο χαλκός βοηθά στην παραγωγή ενέργειας και DNA, το σελήνιο δρα ως αντικαρκινικός παράγοντας και ενδέχεται να προστατεύει από χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα.

Αν και ο αστακός παρέχει περισσότερη πρωτεΐνη ανά μερίδα σε σχέση με τα υπόλοιπα μαλακόστρακα, όλα τους αποτελούν τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη. Μάλιστα, όλα περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη από τα ψάρια. Οι γαρίδες σε σχέση με τα υπόλοιπα μαλακόστρακα έχουν σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός που εξηγεί και την υψηλότερη θερμιδική της αξία. Ωστόσο, παρά την υψηλότερη περιεκτικότητα της γαρίδας σε λιπαρά, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ουσιαστικά την ίδια περιεκτικότητα σε χοληστερόλη. Αντιθέτως, οι καραβίδες και τα καβούρια περιέχουν χαμηλότερες ποσότητες. Τέλος, αν και όλα τα μαλακόστρακα είναι πλούσια σε EPA και DHA, η γαρίδα, οι καραβίδες και τα καβούρια παρέχουν μικρότερες ποσότητες από τον αστακό.

3. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και το σελήνιο ενδέχεται να προσδίδουν στον αστακό αντικαρκινικές ιδιότητες. Έρευνες υποδεικνύουν ότι μία διατροφή πλούσια σε EPA, DHA και σελήνιο μπορεί να έχει προστατευτική δράση έναντι διαφόρων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του μαστού, του παχέος εντέρου, του προστάτη, του πνεύμονα, του στομάχου, του ήπατος και των ωοθηκών. Μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες και σε ζώα έχουν δείξει ότι η αντιφλεγμονώδης και αντικαρκινική δράση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων περιόρισαν την ανάπτυξη και την εξάπλωση όγκων και οδήγησαν στον θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

4. Η προσθήκη αστακού στη διατροφή ενδέχεται να προσφέρει επιπλέον οφέλη για την υγεία, χάρη στο σελήνιο που περιέχει. Η υψηλή περιεκτικότητα του αστακού σε σελήνιο μπορεί να αποβεί ευεργετική για άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα του θυρεοειδούς, όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

5. Το σελήνιο μπορεί επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς το συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό συμμετέχει σε βιολογικές διεργασίες που διασφαλίζουν τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία, η οποία είναι απαραίτητη για μια υγιή ανοσολογική απόκριση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 17:40
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