Γιατί δεν πρέπει να αναμειγνύετε μαγειρική σόδα με ξίδι όταν καθαρίζετε

Τόσο η μαγειρική σόδα όσο και το ξίδι είναι αποτελεσματικά στο καθάρισμα, μεμονωμένα, ωστόσο οι ειδικοί συστήνουν να μην τα ανακατεύετε μεταξύ τους.

Πολλοί χρησιμοποιούν υλικά που έχουν ήδη στην κουζίνα για τις δουλειές του σπιτιού. Η μαγειρική σόδα και το ξίδι είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, καθώς μπορούν να βοηθήσουν σε διαφορετικές περιπτώσεις: η σόδα, για παράδειγμα, στο καθάρισμα των λιπών και το ξίδι στην απομάκρυνση των αλάτων. Έτσι, είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι αν τα ανακατέψει, θα φτιάξει ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό καθαριστικό.

Στην πράξη, όμως, τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Σε αντίθεση με άλλους συνδυασμούς καθαριστικών, όπως η χλωρίνη με την αμμωνία, η ανάμειξη σόδας και ξιδιού δεν είναι επικίνδυνη. Ούτε όμως καθαρίζει τόσο καλά όσο υποδηλώνει ο έντονος αφρισμός της. Όπως εξήγησε η Amanda Morris, αναπληρώτρια πρόεδρος του Τμήματος Χημείας στο Virginia Tech, τα δύο υλικά ουσιαστικά εξουδετερώνουν το ένα το άλλο. Η αντίδρασή τους μπορεί να φανεί χρήσιμη μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και για όσο διαρκεί.

Τι συμβαίνει όταν ανακατεύετε μαγειρική σόδα και ξίδι;

Η μαγειρική σόδα είναι βάση και το ξίδι είναι οξύ. Όταν αναμειγνύονται, το οξικό οξύ του ξιδιού δίνει ένα πρωτόνιο υδρογόνου στο διττανθρακικό της σόδας. Έτσι σχηματίζεται ανθρακικό οξύ (H₂CO₃), το οποίο είναι ασταθές και στη συνέχεια διασπάται. Από την αντίδραση προκύπτουν νερό, διοξείδιο του άνθρακα, οξικά ιόντα και ιόντα νατρίου.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αυτό που δημιουργεί τις φυσαλίδες. Ο αφρός δίνει την εντύπωση ότι το μείγμα δρα έντονα, αλλά δεν κρατά πολύ. Όταν σταματήσουν οι φυσαλίδες, απομένει κάτι που η Morris περιέγραψε ως «ουσιαστικά νερό».

Μπορείτε να καθαρίσετε με μαγειρική σόδα και ξίδι μαζί;

Ναι, αλλά μην περιμένετε ένα ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Το όποιο όφελος προκύπτει όσο διαρκεί η αντίδραση, από την κίνηση που προκαλούν οι φυσαλίδες.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δύο υλικά μαζί, η Morris συνέστησε να τα ρίξετε απευθείας στο σημείο που θέλετε να καθαρίσετε και να δράσουν εκεί όσο ακόμη αφρίζουν. Ως παράδειγμα ανέφερε τον σκουπιδοφάγο του νεροχύτη, τη συσκευή που αλέθει τα υπολείμματα τροφών στην αποχέτευση: μπορείτε να ρίξετε πρώτα λίγη μαγειρική σόδα και έπειτα λίγο ξίδι. Οι φυσαλίδες που σχηματίζονται μπορούν να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν υπολείμματα από την αποχέτευση ή από άλλα σημεία όπου δεν φτάνει μια βούρτσα.

Όσο το μείγμα εξακολουθεί να αφρίζει και παραμένει ελαφρώς αλκαλικό, μπορεί επίσης να βοηθήσει με τα λίπη στις επιφάνειες της κουζίνας. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η μαγειρική σόδα κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Για τα λίπη, μια πάστα από σόδα και νερό είναι καλύτερη επιλογή: το ξίδι μειώνει την αποτελεσματικότητά της.

Όταν σταματήσει ο αφρισμός, το μείγμα δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος. «Αυτό που δεν θα θέλατε να κάνετε είναι να ανακατέψετε τα δύο υλικά και να αφήσετε το μείγμα σε ένα μπουκάλι για καιρό», είπε η Morris. «Τότε έχετε, στην ουσία, νερό».

Αφού η σόδα και το ξίδι εξουδετερώνουν το ένα το άλλο, γιατί τα ανακατεύουν τόσοι άνθρωποι;

Η Irina Nikiforova, ιδιοκτήτρια της εταιρείας καθαρισμού Rocket Maids LA, είπε ότι συχνά βλέπει πελάτες να δοκιμάζουν το μείγμα στον φούρνο και στις εστίες της κουζίνας. Άλλοι καθαρίζουν τις γυάλινες πόρτες του ντους με σόδα και ξίδι που έχουν ανακατέψει από πριν, τρίβοντάς τες με πολύ λεπτό σύρμα κουζίνας. Αυτό, όπως είπε, πράγματι μπορεί να πετύχει (πιθανότατα όμως χάρη στο τρίψιμο).

Κατά τη Nikiforova, πολλοί βλέπουν το μείγμα να αφρίζει και θεωρούν ότι καθαρίζει αποτελεσματικά, ακόμη και όταν ο αφρισμός έχει σταματήσει. Άλλοι σκέφτονται ότι, αφού η σόδα και το ξίδι χρησιμοποιούνται για καθάρισμα το καθένα χωριστά, θα αποδίδουν καλύτερα αν τα συνδυάσουν.

Η ίδια συμφώνησε με τη Morris ότι είναι προτιμότερο να τα χρησιμοποιείτε ξεχωριστά, ανάλογα με τη δουλειά που θέλετε να κάνετε. Η μαγειρική σόδα βοηθά στην απομάκρυνση των λιπών, ενώ το ξίδι μπορεί να αφαιρέσει λεκέδες από τα άλατα του νερού.

Αν θέλετε μια λύση με απλά υλικά για τον φούρνο ή τις εστίες, η Nikiforova πρότεινε να φτιάξετε μια πάστα με μαγειρική σόδα και νερό. Απλώστε την στον φούρνο, αφήστε τη για μερικές ώρες και στη συνέχεια τρίψτε τα σημεία όπου οι λεκέδες επιμένουν με μια ειδική πέτρα καθαρισμού.