Πόσο επικίνδυνο είναι το κάπνισμα την περίοδο του θηλασμού

Πόσο βλάπτει το κάπνισμα κατά τον θηλασμό και πόση χρονική απόσταση πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο θηλασμό και το κάπνισμα.

Το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει το μωρό όχι μόνο κατά την εγκυμοσύνη, αλλά και μετά τη γέννησή του, όταν η μητέρα θηλάζει.

Μπορεί να μειώσει την ποσότητα γάλακτος που παράγει η μητέρα. Επιπλέον, η νικοτίνη και άλλες τοξικές ουσίες που περνούν στο μητρικό γάλα έχουν συσχετιστεί με συχνότερη ευερεθιστότητα, ναυτία και ανησυχία στα μωρά.

Ο θηλασμός, από την άλλη, προσφέρει σημαντικά οφέλη στο μωρό, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση του ανοσοποιητικού του συστήματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι οργανισμοί τον συνιστούν ως την καλύτερη επιλογή για τη διατροφή του βρέφους τους πρώτους μήνες της ζωής του, αλλά και αργότερα.

Τι ισχύει, λοιπόν, αν μια μητέρα συνεχίζει να καπνίζει και θέλει να θηλάσει;

Πόση νικοτίνη περνά στο μητρικό γάλα;

Δεν περνούν όλες οι ουσίες του τσιγάρου στο μητρικό γάλα, όμως η νικοτίνη είναι μία από εκείνες που περνούν.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η ποσότητα νικοτίνης που μεταφέρεται μέσω του μητρικού γάλακτος είναι διπλάσια από εκείνη που περνά στο μωρό μέσω του πλακούντα κατά την εγκυμοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, τα οφέλη του θηλασμού θεωρείται ότι υπερτερούν των κινδύνων από την έκθεση στη νικοτίνη μέσω του γάλακτος.

Πώς επηρεάζει το κάπνισμα τη μητέρα και το μωρό;

Εκτός από το ότι επιβλαβείς ουσίες μπορεί να φτάσουν στο μωρό μέσω του μητρικού γάλακτος, το κάπνισμα μπορεί να μειώσει και την παραγωγή γάλακτος.

Οι γυναίκες που καπνίζουν περισσότερα από 10 τσιγάρα την ημέρα παράγουν λιγότερο γάλα, ενώ μπορεί να αλλάξει και η σύστασή του.

Άλλες επιπτώσεις που έχουν συσχετιστεί με το κάπνισμα είναι οι εξής:

- Τα μωρά των γυναικών που καπνίζουν είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν αλλαγές στον ύπνο τους.

- Τα μωρά που εκτίθενται στον καπνό ενώ θηλάζουν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS) και για αλλεργικές παθήσεις, όπως το άσθμα.

- Η νικοτίνη στο μητρικό γάλα μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του μωρού και να το κάνει, για παράδειγμα, να κλαίει περισσότερο από το συνηθισμένο.

Στα τσιγάρα έχουν εντοπιστεί πολλές επιβλαβείς ουσίες, όπως:

- αρσενικό

- κυανιούχες ουσίες

- μόλυβδος

- φορμαλδεΰδη

Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ λίγα για το αν και σε ποιο βαθμό αυτές οι ουσίες περνούν στο μωρό μέσω του θηλασμού.

Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κυκλοφορούν λιγότερο καιρό από τα συμβατικά, γι’ αυτό δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους. Περιέχουν, όμως, νικοτίνη και επομένως μπορεί να ενέχουν κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε αν καπνίζετε και θηλάζετε

Το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη τροφή για ένα νεογέννητο. Το ασφαλέστερο, βέβαια, είναι να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες από συμβατικά ή ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Όπως υποστηρίζει η διεθνής βιβλιογραφία, αν μια μητέρα καπνίζει λιγότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα, οι κίνδυνοι από την έκθεση του μωρού στη νικοτίνη είναι μικρότεροι. Αν καπνίζει περισσότερα από 20 την ημέρα, αυξάνεται η πιθανότητα το μωρό να παρουσιάσει:

- ευερεθιστότητα

- ναυτία

- εμετό

- διάρροια

Αν συνεχίζετε να καπνίζετε, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα μετά το τσιγάρο πριν θηλάσετε. Έτσι θα περιορίσετε την έκθεση του μωρού στις χημικές ουσίες.