Πώς να καθαρίσετε και να απολυμάνετε την οδοντόβουρτσά σας

Καλό είναι να τηρούμε ορισμένους κανόνες σχετικά με τη χρήση και την υγιεινή της οδοντόβουρτσάς μας.

Όπως βουρτσίζετε τα δόντια σας κάθε μέρα για να είναι καθαρά και υγιή, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να φροντίζετε για την καθαριότητα και την απολύμανση της οδοντόβουρτσάς σας. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε την οδοντόβουρτσά σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οδοντόβουρτσα και βακτήρια

Το στόμα μας φιλοξενεί πολλά και διαφορετικά είδη μικροβίων και βακτηρίων. Όταν βουρτσίζετε τα δόντια και τη γλώσσα σας, τα βακτήρια, το σάλιο, η οδοντόκρεμα, τα υπολείμματα τροφών και το αίμα παραμένουν πάνω στην οδοντόβουρτσα. Μελέτες έχουν δείξει ότι, ακόμη και μετά το ξέβγαλμα της οδοντόβουρτσας με νερό, αυτή μπορεί να παραμείνει μολυσμένη με μικροοργανισμούς.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι χιλιάδες διαφορετικά είδη μικροοργανισμών μπορούν να αναπτυχθούν στη λαβή και τις τρίχες της οδοντόβουρτσας. Πολλά από αυτά είναι ακίνδυνα και απαντώνται φυσιολογικά στο στόμα. Ωστόσο, ορισμένα μπορούν πιθανότατα να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση μιας οδοντόβουρτσας που φέρει τα συνήθη βακτήρια οδηγεί σε στοματικές λοιμώξεις ή άλλα προβλήματα υγείας. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να διατηρείτε την οδοντόβουρτσά σας καθαρή, για παν ενδεχόμενο.

Πώς να απολυμάνετε την οδοντόβουρτσα

Αν αναζητάτε τον καλύτερο τρόπο απολύμανσης της οδοντόβουρτσας, έχετε διάφορες επιλογές. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να σημειώσετε ότι οι ειδικοί δεν συνιστούν την τοποθέτηση της οδοντόβουρτσας στο πλυντήριο πιάτων ή στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς η θερμότητα ενδέχεται να τη φθείρει.

- Συσκευή απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Μια μελέτη έδειξε ότι η συσκευή απολύμανσης οδοντόβουρτσας με υπεριώδη ακτινοβολία είναι πιο αποτελεσματική από τον φυσιολογικό ορό και το αντισηπτικό στοματικό διάλυμα. Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η χρήση συσκευής απολύμανσης UV δεν είναι απαραίτητη και μπορεί να προκαλέσει φθορά στην οδοντόβουρτσα.

- Διαλύματα απολύμανσης. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η εμβάπτιση της οδοντόβουρτσας σε διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% ή σε αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα μπορεί να βοηθήσει στην εξόντωση τυχόν βακτηρίων που υπάρχουν σε αυτήν.

Πώς να φτιάξετε και να χρησιμοποιήσετε το διάλυμα απολύμανσης:

- Αναμείξτε 1 κουταλάκι του γλυκού υπεροξείδιο σε 1 φλιτζάνι νερό.

- Βυθίστε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας στο διάλυμα ή αφήστε τη να μουλιάσει για 15 λεπτά.

- Ξεπλύνετε την οδοντόβουρτσα με νερό πριν τη χρησιμοποιήσετε για το βούρτσισμα.

- Μπορείτε επίσης να απολυμάνετε την οδοντόβουρτσα βυθίζοντάς την και ανακινώντας την σε αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα για 30 δευτερόλεπτα. Εάν δεν διαθέτετε στοματικό διάλυμα, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε 2 κουταλάκια του γλυκού μαγειρική σόδα αναμεμειγμένα σε 1 φλιτζάνι νερό. Η εμβάπτιση της οδοντόβουρτσας σε λευκό ξύδι μία φορά την εβδομάδα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απολύμανσή της.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εμβάπτιση των οδοντόβουρτσων σε στοματικό διάλυμα ή διαλύματα απολύμανσης μπορεί να οδηγήσει στη διασπορά μικροβίων, υπό ορισμένες συνθήκες.

Πώς να διατηρείτε την οδοντόβουρτσα καθαρή

- Ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το ξέβγαλμα της οδοντόβουρτσας με ζεστό τρεχούμενο νερό αρκεί συνήθως για τη διατήρηση της καθαριότητάς της.

- Πλύνετε την οδοντόβουρτσά σας μετά τη χρήση. Το ζεστό νερό βοηθά στο να μαλακώσουν οι τρίχες και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα οδοντόκρεμας και τροφών. Τρίψτε τις τρίχες με τον αντίχειρά σας κάτω από το ζεστό νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε ξανά με κρύο νερό, ώστε να επανέλθει η σκληρότητα των τριχών.

- Αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα. Το υγρό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων ή μούχλας. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι οδοντόβουρτσες που φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία, θήκες ταξιδιού ή καλύμματα κεφαλής συγκεντρώνουν περισσότερα βακτήρια σε σχέση με εκείνες που αφήνονται να στεγνώσουν στον αέρα.

- Αφού ολοκληρώσετε το βούρτσισμα, ξεπλύνετε την οδοντόβουρτσα και τινάξτε την για να απομακρύνετε το περιττό νερό. Περάστε το δάχτυλο ή τον αντίχειρά σας πάνω από τις τρίχες για να βοηθήσετε στην απομάκρυνση του νερού. Εάν επιλέξετε να καλύψετε την οδοντόβουρτσα με θήκη ή δοχείο, φροντίστε πρώτα να την αφήσετε να στεγνώσει στον αέρα σε όρθια θέση.

Πώς να καθαρίσετε μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Η κεφαλή μιας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας μπορεί να καθαριστεί με τον ίδιο τρόπο όπως μια απλή οδοντόβουρτσα. Αφαιρέστε την κεφαλή από τη βάση πριν από τον καθαρισμό. Όπως και με τις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες, οι κεφαλές των ηλεκτρικών οδοντόβουρτσων πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 μήνες ή όταν οι τρίχες αρχίζουν να φθείρονται ή να χάνουν το χρώμα τους.