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Πέτρες στα νεφρά: Πώς αντιμετωπίζονται με χρήση laser

Ευ Ζην
Πέτρες στα νεφρά: Πώς αντιμετωπίζονται με χρήση laser
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 11:12
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Η θεραπευτική προσέγγιση για τις πέτρες στα νεφρά έχει αλλάξει ριζικά.

Μία από τις πιο συχνές και ταυτόχρονα επίπονες παθήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος. Γνωστή στο ευρύ κοινό ως «πέτρες στα νεφρά», η πάθηση αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς, προκαλώντας από ήπια ενόχληση έως αιφνίδιο, οξύ πόνο.

«Ευτυχώς, η αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και των χειρουργικών τεχνικών έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο στη θεραπευτική προσέγγιση της λιθίασης. Σήμερα, η επώδυνη και απαιτητική αντιμετώπιση του παρελθόντος δίνει τη θέση της σε σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, οι οποίες εγγυώνται αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ταχύτατη ανάρρωση», αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Παίδαρος, Διευθυντής Ουρολόγος, Metropolitan Hospital.

Πρόληψη, διάγνωση και συμπτώματα

Η πρόληψη έχει καθοριστική σημασία για την υγεία του ουροποιητικού και επιτυγχάνεται μέσα από την επαρκή καθημερινή ενυδάτωση, που βοηθά στην αποβολή των αλάτων, καθώς και την ισορροπημένη διατροφή. Η αποφυγή δημιουργίας λίθων ξεκινά πάντα από τις καθημερινές μας συνήθειες.

Παράλληλα, η κλινική διάγνωση της λιθίασης του ουροποιητικού είναι μια σύνθετη διαδικασία, καθώς η πάθηση μπορεί να διαγνωστεί τυχαία κατά τη διάρκεια ενός προληπτικού ελέγχου ή μιας εξέτασης για κάποια άλλη ενόχληση, χωρίς να υπάρχουν συνοδά συμπτώματα.

Μπορεί, ωστόσο, να εκδηλωθεί και με έντονη συμπτωματολογία, όπως ο έντονος κολικός του νεφρού με αυξομειώσεις στην ένταση του πόνου (εντάσεις και υφέσεις), η ναυτία, ο εμετός, η αιματουρία, ή ακόμη και ο πυρετός, όταν η λιθίαση συνοδεύεται από λοίμωξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια μεγάλη πέτρα στα νεφρά μπορεί να υπάρχει για μεγάλο διάστημα χωρίς να προκαλεί συμπτώματα ή ενόχληση. Το γεγονός αυτό καθιστά εξαιρετικά σημαντικό τον προληπτικό έλεγχο με υπερηχογράφημα, ενώ συνίσταται η άμεση επίσκεψη σε ειδικό ουρολόγο, καθώς η σωστή και εξειδικευμένη διαγνωστική προσέγγιση οδηγεί στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.

Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση

«Σήμερα, τα περισσότερα χειρουργεία είναι ενδοσκοπικά, όπου η αφαίρεση της πέτρας πραγματοποιείται χωρίς καμία τομή, διαμέσου της φυσιολογικής οδού (μέσω της ουρήθρας). Αξιοποιώντας τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές λιθοτριψίας με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας λέιζερ (laser), είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τη λιθίαση ακόμη και στο πιο δύσκολο σημείο του νεφρού, σε εύλογα σύντομο χρόνο, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στους γύρω ιστούς. Οι σύγχρονες αυτές θεραπευτικές τεχνικές επιτρέπουν την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και την άμεση επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες και την εργασία του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, περιπατητικά, ακόμη και αυθημερόν», επισημαίνει.

«Η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος δεν πρέπει να αποτελεί πηγή φόβου ή ταλαιπωρίας. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη επίσκεψη στον ουρολόγο αποτελούν τα σημαντικότερα βήματα για την πρόληψη αλλά και την έγκαιρη διάγνωση της πάθησης. Χάρη στη χρήση της τεχνολογίας λέιζερ και των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών λιθοτριψίας, η αντιμετώπιση της πέτρας στα νεφρά πραγματοποιείται πλέον με απόλυτη ασφάλεια, ανώδυνα και με άμεση επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του συνήθειες», καταλήγει ο κ. Παίδαρος.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 11:19
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